Evet/Hayır Testine Göre Öz Güvenin Ne Seviyede?

İnci Döşer
26.05.2026 - 12:33
Bazı insanlar girdikleri ortamda yıldız gibi parlar, bazılarıysa sürekli kendini geri planda tutar. Peki sen gerçekten kendine ne kadar güveniyorsun? İnsanların yanında rahat davranabiliyor musun, yoksa kafanın içinde minik bir eleştiri komitesi mi yaşıyor? Bu testte vereceğin dürüst cevaplarla öz güven seviyeni ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan iç sesinle yüzleşme zamanı!

1. Yeni bir ortama girdiğinde ilk konuşmayı başlatabilir misin?

2. Bir hata yaptığında kendini günlerce suçlar mısın?

3. İnsanların seni sevmediğini düşündüğün olur mu?

4. Kalabalık bir ortamda fikirlerini rahatça söyler misin?

5. Sosyal medyada paylaşım yaparken fazla düşünür müsün?

6. Biri seni eleştirdiğinde bunu kişisel algılar mısın?

7. Aynaya baktığında kendinle barışık hisseder misin?

8. Hoşlandığın kişiye ilk adımı atabilir misin?

9. Bir konuda başarılı olduğunda bunu kabul edebilir misin?

10. İnsanların seni yargıladığını düşündüğün olur mu?

Senin öz güvenin çok yüksek!

Sen kendinle barışık olmayı öğrenmiş insanlardansın. Hatalarını dünyanın sonu gibi görmüyor, başarını küçültmüyorsun. İnsanların ne düşündüğüne tamamen kayıtsız değilsin ama onların fikirleri hayatını yönetmiyor. Girdiğin ortamlarda enerjin hissediliyor çünkü kendini saklamıyorsun. Bu durum bazen dışarıdan “fazla rahat” görünmene neden olsa da aslında sen sadece kendin olmayı başarmışsın. En güçlü yanın, düştüğünde bile tekrar ayağa kalkabileceğini bilmen.

Senin öz güvenin çok düşük!

Sen çoğu zaman kendini geri plana atıyor, insanların senden daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Eleştiriler seni derinden etkiliyor ve hata yapma korkusu yüzünden bazen hiçbir adım atmak istemiyorsun. Sürekli onay alma ihtiyacı hissetmen seni yoruyor olabilir. Ama şunu unutuyorsun: Öz güven doğuştan gelen bir özellik değil, zamanla gelişen bir şey. Sen de düşündüğünden çok daha güçlü birisin. İçindeki sesi biraz daha nazik hale getirdiğinde hayatındaki birçok şey değişmeye başlayabilir.

