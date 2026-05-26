15 Temmuz Hakkında Yeni Karar: Cumhurbaşkanı Talimat Verdi, 81 İlde ve Yurt Dışında Bir Aylık Program

Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak olan hazırlıklar kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışı temsilciliklerinde bir ayı aşan süreyle anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat verdiği talimat doğrultusunda, bu yılki programlar geçmiş yıllardan farklı bir konseptle ve daha geniş bir kitleye ulaşacak şekilde organize edilecek.

Bu kapsamda hem kabine üyeleri hem de AK Parti teşkilatları eş zamanlı ancak birbirini tamamlayan ayrı projeler yürütecek. Yürütülecek olan büyük iletişim kampanyasında televizyon kanalları, açık hava reklam alanları, uluslararası medya organları ve özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı dijital mecralar aktif olarak kullanılacak. Temel amaç, 15 Temmuz gecesi sergilenen demokrasi mücadelesini unutturmamak ve o gece yaşananları yeni nesillere en doğru kanallardan aktarmak olacak.

Planlanan etkinliklerin merkezinde, vatan savunmasında canını feda eden şehitler ile gazilere yönelik vefa çalışmaları yer alacak. Görsel ve dijital içeriklerle desteklenecek programlarda, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra geçen 10 yıllık süreçte savunma sanayisi, güvenlik politikaları, demokrasi standartları ve ekonomik kalkınma alanlarında katettiği mesafe de hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulacak.