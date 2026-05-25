Japonya’da New Balance ve Puma Gibi Ayakkabıların Ucuzluğu Dikkat Çekti

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 20:34
Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, Japonya’daki New Balance ve Puma fiyatlarını gündeme taşıdı. Paylaşımda, Türkiye’de 10 bin TL ile 14 bin TL arasında satıldığı belirtilen bazı New Balance modellerinin Japonya’da vergi iadesi sonrası çok daha düşük fiyata alınabildiği ifade edildi. Puma modellerinde de fiyatların 1000 TL ile 2000 TL bandına kadar düşebildiği öne sürüldü.

Japonya, vize istemeyen ülkeler arasında yer aldığı için her sene turist akınına uğruyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Japonya'ya giden bir kullanıcı, ayakkabıların fiyatına denk gelince Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırma yaptı.

Puma ve New Balance gibi Türkiye'de nispeten pahalı ayakkabıların, Japonya'da çok daha ucuza satıldığı pek çok kişinin gözünden kaçmadı.

Vergi iadesi ve kampanyalar fiyat farkını büyütüyor

Japonya’da turistlerin belirli mağazalarda vergisiz alışveriş yapabilmesi, fiyatları doğrudan aşağı çekebiliyor. Standart tüketim vergisinin alışveriş sırasında düşmesi ya da iade edilmesi, özellikle ayakkabı, elektronik ve kozmetik gibi ürünlerde son fiyatı daha avantajlı hale getiriyor.

Buna ek olarak mağazaların dönemsel kampanyaları da fiyat farkını büyütebiliyor. Paylaşımda da belirtildiği gibi vergi iadesinin üzerine mağaza içi yüzde 15 gibi ek indirimler uygulandığında, ürünün son fiyatı Türkiye’deki satış fiyatının çok altına düşebiliyor. Özellikle outlet mağazalar, sezon sonu ürünleri ya da yerel kampanyalar bu farkı daha görünür hale getiriyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
