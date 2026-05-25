İçme Suyundaki Mikroplastikleri Azaltmanın Basit Yolu Bulundu

Guangzhou Medical University ve Jinan University’den araştırmacılar, 2024 yılında yaptıkları çalışmada musluk suyundaki nano ve mikroplastikleri azaltmak için basit bir yöntem test etti. Araştırmada hem yumuşak su hem de mineral bakımından daha zengin olan sert musluk suyu kullanıldı. Bilim insanları suya nano ve mikroplastik parçacıklar ekledikten sonra suyu kaynattı ve ardından oluşan tortuyu filtreledi.

Sonuçlara göre kaynatma ve süzme işlemi, sudaki plastik parçacıkların miktarını belirgin şekilde azaltabiliyor. Bazı örneklerde nano ve mikroplastiklerin yüzde 90’a kadar uzaklaştırıldığı görüldü. Ancak yöntemin etkisi suyun sertliğine göre değişiyor. Kireç oranı yüksek sularda daha fazla parçacık tutulurken, yumuşak sularda bu oran daha düşük kalıyor.