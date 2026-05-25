article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İçme Suyundaki Mikroplastikleri Azaltmanın Basit Yolu Bulundu

İçme Suyundaki Mikroplastikleri Azaltmanın Basit Yolu Bulundu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 18:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mikroplastikler artık yalnızca çevre kirliliğiyle değil, içme suyu ve gıdalarla da gündeme geliyor. Bilim insanları, musluk suyuna karışabilen nano ve mikroplastiklerin insan sağlığı açısından potansiyel risk taşıyabileceğini belirtiyor. Çin’de yapılan bir araştırma ise evde uygulanabilecek oldukça basit bir yöntemin bu parçacıkları azaltabileceğini gösterdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suyu kaynatıp süzmek mikroplastikleri azaltabiliyor

Suyu kaynatıp süzmek mikroplastikleri azaltabiliyor

Guangzhou Medical University ve Jinan University’den araştırmacılar, 2024 yılında yaptıkları çalışmada musluk suyundaki nano ve mikroplastikleri azaltmak için basit bir yöntem test etti. Araştırmada hem yumuşak su hem de mineral bakımından daha zengin olan sert musluk suyu kullanıldı. Bilim insanları suya nano ve mikroplastik parçacıklar ekledikten sonra suyu kaynattı ve ardından oluşan tortuyu filtreledi.

Sonuçlara göre kaynatma ve süzme işlemi, sudaki plastik parçacıkların miktarını belirgin şekilde azaltabiliyor. Bazı örneklerde nano ve mikroplastiklerin yüzde 90’a kadar uzaklaştırıldığı görüldü. Ancak yöntemin etkisi suyun sertliğine göre değişiyor. Kireç oranı yüksek sularda daha fazla parçacık tutulurken, yumuşak sularda bu oran daha düşük kalıyor.

Kireç plastik parçacıkları yakalıyor

Kireç plastik parçacıkları yakalıyor

Bu yöntemin işe yaramasının nedeni, kaynatma sırasında suda bulunan kalsiyum karbonatın tortu oluşturması. Sert sularda sık görülen kireçlenme, ısıtma sırasında plastik parçacıkların yüzeyine tutunabiliyor. Böylece mikroplastikler, oluşan kireçli tortunun içinde hapsoluyor. Daha sonra bu tortu basit bir süzgeç ya da çay süzgeci benzeri bir filtreyle sudan ayrılabiliyor.

Araştırmada sert su örneklerinde mikroplastik uzaklaştırma oranının suyun kalsiyum karbonat seviyesine bağlı olarak arttığı belirtildi. ScienceAlert’in aktardığına göre bu oran bazı sert su örneklerinde yüzde 84 ile yüzde 90’a kadar çıktı. 

Yumuşak suda ise daha az mineral bulunduğu için yaklaşık dörtte birlik bir azalma görüldü. Yani yöntem her suda aynı sonucu vermiyor ama özellikle sert musluk suyunda daha etkili olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın