AVM'ler Arife Günü ve Bayramda Açık mı? AVM Açılış Kapanış Saatleri

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 18:06
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramda ihtiyaçlarını gidermek isteyenler AVM'lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Marketlerin ve AVM'lerin çalışma saatleri ve günleri, bayramda değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz bayramlarda, bazı AVM'lerin kapalı olduğu görülmüştü.

Peki bayramda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık?

AVM'ler Arife Günü Açık mı?

Arife günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor. Bu nedenle bazı iş yerlerinin öğleden sonra kapalı olacağı düşünülüyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, arife ve bayram günlerinde alışveriş merkezlerinin genellikle açık olduğu görülüyor.

AVM'lerin, Arife gününde hizmet vermesi bekleniyor. Birçok Alışveriş Merkezi, Arife günü saat 10.00–22.00 arasında hizmet verebilir.

AVM'ler Bayramda Açık mı?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresince alışveriş merkezlerinin açık olması bekleniyor. AVM'lerin bayramda normal çalışma saatlerinde açık olması bekleniyor.

Bayramın Birinci Günü AVM'ler Açık mı?

Bayramın birinci günü AVM'lerin açık olması bekleniyor. Ancak birçok AVM, bayramın birinci günü öğleden sonra (saat 13.00'ten sonra) açılabilir. 

Bayramda AVM Çalışma Saatleri

Bayramda hizmet vermeye devam edecek olan AVM'ler saat 10.00-22.00 arasında açık olacak.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
