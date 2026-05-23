Hull City, Premier Lig'e Çıkmayı Başardı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 19:31
İngiltere Premier Lig'i için son biletin sahibi bugün belli oldu. Championship finalinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Hull City Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu önemli performansın ardından Hull City, rüyasına kavuşmak için bugün sahaya çıktı. İngiltere Championship play-off finalinde tüm gözler Wembley Stadyumu’ndaydı. 

Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı.' diye konuşmuştu.

İlk 45 dakikada Middlesbrough topla daha fazla oynayan taraf olsa da pozisyonları Hull City buldu. Ancak Hull City ataklarında kaleci Brynn başarılıydı.

Hull City savunması ise neredeyse maçı sıfır hata ile tamamladı. Ajayi-Egan-Hughes üçlüsü Middlesbrough ataklarında geçit vermedi. 

Maça son noktasını koyan isim ise McBurnie oldu.

Oliver McBurnie bu sezon 19.golünü atarak adeta sezona damgasını vurdu.

Tarihi başarının ardından Hull City'nin kupayı kaldırdığı anlar:

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
