Hull City, Premier Lig'e Çıkmayı Başardı!

Sezon boyunca ortaya koyduğu önemli performansın ardından Hull City, rüyasına kavuşmak için bugün sahaya çıktı. İngiltere Championship play-off finalinde tüm gözler Wembley Stadyumu’ndaydı.

Hull City Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, 'Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı.' diye konuşmuştu.

90 dakikalık bölüm 0-0'la geçilse de 90+5'te sezonun adamı McBurnie yine sahneye çıktı ve golünü attı.

Bu gol Hull'a Premier Lig bileti getirdi.

İlk 45 dakikada Middlesbrough topla daha fazla oynayan taraf olsa da pozisyonları Hull City buldu. Ancak Hull City ataklarında kaleci Brynn başarılıydı.

Hull City savunması ise neredeyse maçı sıfır hata ile tamamladı. Ajayi-Egan-Hughes üçlüsü Middlesbrough ataklarında geçit vermedi.

Maça son noktasını koyan isim ise McBurnie oldu.

Oliver McBurnie bu sezon 19.golünü atarak adeta sezona damgasını vurdu.