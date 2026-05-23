Hull City Premier Lig’e Çıktı mı? Premier Lig’e Yükselen Ne Kadar Kazanacak?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi satın alma sürecini 19 Ocak 2022 tarihinde resmen tamamladı. Mısırlı iş insanı Assem Allam’dan kulübün hisselerinin tamamını devralan Ilıcalı, böylece İngiliz futbolunda kulüp sahibi olan isimlerden biri oldu.

Satın alma sürecinin ardından Ilıcalı, Hull City’nin kendisi için büyük bir hayal olduğunu dile getirmişti. Kulübün sportif ve ekonomik yapısında değişim hedeflenirken, Premier Lig’e yükselme planı da bu sürecin en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkmıştı.