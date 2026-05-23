Hull City Premier Lig’e Çıktı mı? Premier Lig’e Yükselen Ne Kadar Kazanacak?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 19:50
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu’nda oynanan mücadele, Premier Lig’e yükselecek son takımı belirledi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, kritik finalde rakibini mağlup ederek Premier Lig biletini aldı. Maçın ardından “Hull City Premier Lig’e çıktı mı?” ve “Premier Lig’e yükselen ne kadar kazanacak?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

Hull City Premier Lig’e Çıktı mı?

Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, Wembley Stadyumu’nda oynanan kritik karşılaşmada aldığı galibiyetle 2026-2027 sezonunda Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Lig maratonunu play-off potasında tamamlayan Hull City, yarı finalde Millwall’u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Middlesbrough karşısına çıkan ekip, uzatma dakikalarında gelen golle Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürdü

Premier Lig’e Yükselen Ne Kadar Kazanacak?

Premier Lig’e yükselen takımlar için elde edilen gelir, yalnızca sportif başarıyla sınırlı kalmıyor. Yayın hakları, merkezi gelirler, ticari paylar ve performans bonuslarıyla birlikte Championship’ten Premier Lig’e çıkan kulüpler ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor.

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde ek gelir elde etmesi bekleniyor. Premier Lig’de yayın gelirlerinin yüksek olması, ligin alt sıralarında yer alan takımların bile büyük gelirler kazanmasını sağlıyor. Bu nedenle Championship play-off finali, İngiliz futbolunda “dünyanın en değerli maçı” olarak anılıyor.

Hull City – Middlesbrough Maçı Kaç Kaç Bitti?

Hull City – Middlesbrough maçı 1-0 Hull City’nin üstünlüğüyle sona erdi. Wembley Stadyumu’nda oynanan Championship play-off finalinde galibiyeti getiren golü Oli McBurnie kaydetti.

Acun Ilıcalı Hull City’i Ne Zaman Aldı?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’yi satın alma sürecini 19 Ocak 2022 tarihinde resmen tamamladı. Mısırlı iş insanı Assem Allam’dan kulübün hisselerinin tamamını devralan Ilıcalı, böylece İngiliz futbolunda kulüp sahibi olan isimlerden biri oldu.

Satın alma sürecinin ardından Ilıcalı, Hull City’nin kendisi için büyük bir hayal olduğunu dile getirmişti. Kulübün sportif ve ekonomik yapısında değişim hedeflenirken, Premier Lig’e yükselme planı da bu sürecin en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Acun Ilıcalı Hull City’i Ne Kadara Aldı?

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın almak için ödediği resmi rakam kamuoyuna doğrudan açıklanmadı. Ancak İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık 24 milyon sterlin, yani yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
