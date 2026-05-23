article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tüm Belediyeler El Değiştirebilir! Bir CHP’li YSK'ya “Yerel Seçimler İptal Edilsin" Başvurusu Yaptı

Tüm Belediyeler El Değiştirebilir! Bir CHP’li YSK'ya “Yerel Seçimler İptal Edilsin" Başvurusu Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.05.2026 - 08:37 Son Güncelleme: 23.05.2026 - 09:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvuru yapıldığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir CHP’li YSK’ya başvurdu, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesini talep etti.

Bir CHP’li YSK’ya başvurdu, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesini talep etti.

Alınan bilgiye göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ya başvuru yaptı. 

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi. 

YSK'nın, yeni yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
24
7
5
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın