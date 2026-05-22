article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kayıp 2 Milyonu Buldu! Milyonlarca Hesap Kemal Kılıçdaroğlu’nu Takibi Bıraktı

Kayıp 2 Milyonu Buldu! Milyonlarca Hesap Kemal Kılıçdaroğlu’nu Takibi Bıraktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 14:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’deki 38. Olağan Kurultay için verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemini sarsarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Kararın ardından Kılıçdaroğlu’nun takipçi sayısında sadece saatler içinde 600 bini aşkın bir düşüş kaydedilirken, son bir yıllık toplam kaybın 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde köklü bir değişikliğe yol açan “mutlak butlan” kararı, hem hukuki hem de siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde köklü bir değişikliğe yol açan “mutlak butlan” kararı, hem hukuki hem de siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

Mahkemenin, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki dönem yönetiminin ise göreve dönmesine hükmetmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturma süreci başlarken, bu gelişme dijital platformlarda kullanıcılar arasında da karşılık buldu.

Kararın kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel X hesabındaki takipçi sayısında ciddi bir azalma gözlemlendi. Veriler, mahkeme kararının açıklandığı ilk saatlerden itibaren 600 binden fazla kullanıcının hesabı takipten çıkardığını ortaya koyuyor. Özellikle son aylarda parti içerisinde yaşanan değişim süreçleri ve siyasi fikir ayrılıkları, bu dijital kopuşun temel gerekçeleri olarak değerlendiriliyor.

Daha önce 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu için bu durum, son bir yıllık siyasi atmosferin bir yansıması olarak görülüyor. Siyasi gözlemciler ve sosyal medya analistleri, son bir yıl içerisindeki toplam takipçi kaybının 2 milyona yaklaştığına dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın