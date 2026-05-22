Kayıp 2 Milyonu Buldu! Milyonlarca Hesap Kemal Kılıçdaroğlu’nu Takibi Bıraktı

Mahkemenin, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki dönem yönetiminin ise göreve dönmesine hükmetmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu kararın resmen tebliğ edilmesiyle birlikte, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturma süreci başlarken, bu gelişme dijital platformlarda kullanıcılar arasında da karşılık buldu.

Kararın kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel X hesabındaki takipçi sayısında ciddi bir azalma gözlemlendi. Veriler, mahkeme kararının açıklandığı ilk saatlerden itibaren 600 binden fazla kullanıcının hesabı takipten çıkardığını ortaya koyuyor. Özellikle son aylarda parti içerisinde yaşanan değişim süreçleri ve siyasi fikir ayrılıkları, bu dijital kopuşun temel gerekçeleri olarak değerlendiriliyor.

Daha önce 11 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kılıçdaroğlu için bu durum, son bir yıllık siyasi atmosferin bir yansıması olarak görülüyor. Siyasi gözlemciler ve sosyal medya analistleri, son bir yıl içerisindeki toplam takipçi kaybının 2 milyona yaklaştığına dikkat çekiyor.