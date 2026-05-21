Mutlak Butlan Kararıyla Genel Başkanlığa Dönecek Olan Kılıçdaroğlu İlk Açıklamasını Yaptı

Hakan Karakoca
21.05.2026 - 17:59
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay davasında “mutlak butlan” kararı verildiği açıklandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararın tedbirli olduğu ifade edildi.

Karar doğrultusunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevine devam edeceği, mevcut parti yönetiminin ise tedbiren görevden alınacağı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, bu karar sonrası ilk açıklamasını 'Hayırlı olsun' diyerek yaptı.

İlk açıklamayı TGRT'ye yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber ekranlarına geldi.

TGRT Haber’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, 'Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu dün bir video ile kamuoyuna seslenmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel X hesabından dün “Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına” başlıklı bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kamuoyunda “mutlak butlan” davası olarak anılan dosyanın istinaf süreci devam ederken CHP’ye yeniden “arınma” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, parti yönetimine yönelik eleştiriler yöneltmişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
