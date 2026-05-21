Mutlak Butlan Kararıyla Genel Başkanlığa Dönecek Olan Kılıçdaroğlu İlk Açıklamasını Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay davasında “mutlak butlan” kararı verildiği açıklandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararın tedbirli olduğu ifade edildi.
Karar doğrultusunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevine devam edeceği, mevcut parti yönetiminin ise tedbiren görevden alınacağı aktarıldı.
Kılıçdaroğlu, bu karar sonrası ilk açıklamasını 'Hayırlı olsun' diyerek yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk açıklamayı TGRT'ye yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kılıçdaroğlu dün bir video ile kamuoyuna seslenmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın