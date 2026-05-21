İnşaatlarda Çimento Devri Bitiyor: 90 Yıldır Yasak Olan Maddeyle Beton Ürettiler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 18:12
İnşaat sektöründe çevre dostu ve sürdürülebilir üretimi destekleyen yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Yaklaşık 90 yıldır küresel pazarda fiilen yasaklı olan bir malzeme, muazzam bir geri dönüş gerçekleştirerek geleneksel çimentonun hakimiyetine meydan okuyor. Endüstriyel kenevir ve kireç karışımından elde edilen kenevir betonu, geleneksel betondan 15 kat daha fazla yalıtım sağlaması, havayı temizlemesi ve karbon negatif yapısıyla modern mimarinin merkezine yerleşiyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.researchgate.net/publicat...
Siyasi ve Ekonomik Kararlar Verimli Bir Malzemenin Unutulmasına Yol Açıyor

Bu kadar verimli bir malzemenin onlarca yıl radardan uzak kalmasının arkasında siyasi ve ekonomik hamleler yer alıyor. ABD'de 1937 yılında yürürlüğe giren Esrar Vergisi Yasası, psikoaktif maddeleri hedeflerken neredeyse sıfır THC içeren endüstriyel keneviri de yasak kapsamına alıyor. Bitki tarlalardan silinince, kenevir tarımına dair kuşaklar boyu aktarılan bilgiler unutuluyor ve oluşan boşluğu çevreye büyük zarar veren geleneksel çimento dolduruyor.

Kenevir betonunun modern serüveni ise 1986 yılında Fransa'da başlıyor. Restorasyon ustası Charles Rasetti, tarihi bir binanın zayıf ahşap yapısına zarar vermeyecek hafif ve nefes alan bir malzeme ararken endüstriyel keneviri hidrolik kireçle karıştırıyor. Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Kenevir Yapı Birliği (IHBA) tarafından yapılan incelemeler, aradan geçen 38 yıla rağmen malzemenin ilk günkü gibi mükemmel durumda olduğunu kanıtlayarak yeşil inşaat tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.

Bilimsel Araştırmalar Kenevir Betonunun Çift Yönlü Karbon Kapanı Özelliğini Doğruluyor

Saygın üniversitelerin araştırmaları, kenevir betonunun benzersiz özelliklerini bilimsel olarak kanıtlıyor. Malzeme, harika bir ısı ve ses yalıtımının yanı sıra adeta bir sünger gibi çalışarak doğal nem regülatörlüğü yapıyor. Ortamdaki fazla nemi emip hava kuruduğunda geri salarak küf oluşumunu engelliyor. Kireçle birleşen lifler yangına karşı yüksek direnç gösteriyor. Basınç dayanımı düşük olduğundan binanın yükünü taşımasa da ahşap veya çelik karkas sistemlerin içinde kusursuz bir dolgu ve duvar malzemesi işlevi görüyor.

En büyük avantajı ise karbon negatif yapısı oluşturuyor. Bu süreç çift yönlü işliyor:

  • Tarlada: Endüstriyel kenevir büyürken hektar başına yaklaşık 15 ton CO2 yakalıyor.

  • Duvarda: Harçtaki kireç, zamanla karbonatlaşarak havadaki CO2 gazını emmeye devam ediyor ve yavaşça taşa dönüşüyor.

Küresel Pazarda Yasal Duvarların Yıkılmasıyla Standartlar Yeniden Belirleniyor

Kenevir betonunun önündeki teknik ve bürokratik engeller artık tarih sahnesine karışıyor. ABD, 2022 ve 2023 yıllarında kenevir betonunu resmi uluslararası konut kodlarına dahil ederek ekolojik ev projelerine hız kazandırıyor. Fransa'da bu malzeme halihazırda resmi meslek kuralları arasında yer alıyor; hatta Paris yakınlarında kenevir betonuyla yapılan ilk kamu spor salonu hizmet vermeyi sürdürüyor. Birleşik Krallık ise bu malzemeyi sürdürülebilir mimarinin temel yapı taşlarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Geleceğin şehirleri, doğaya yük olan değil, doğayla birlikte nefes alan kenevir binalarla yükseliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
