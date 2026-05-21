İnşaatlarda Çimento Devri Bitiyor: 90 Yıldır Yasak Olan Maddeyle Beton Ürettiler

Bu kadar verimli bir malzemenin onlarca yıl radardan uzak kalmasının arkasında siyasi ve ekonomik hamleler yer alıyor. ABD'de 1937 yılında yürürlüğe giren Esrar Vergisi Yasası, psikoaktif maddeleri hedeflerken neredeyse sıfır THC içeren endüstriyel keneviri de yasak kapsamına alıyor. Bitki tarlalardan silinince, kenevir tarımına dair kuşaklar boyu aktarılan bilgiler unutuluyor ve oluşan boşluğu çevreye büyük zarar veren geleneksel çimento dolduruyor.

Kenevir betonunun modern serüveni ise 1986 yılında Fransa'da başlıyor. Restorasyon ustası Charles Rasetti, tarihi bir binanın zayıf ahşap yapısına zarar vermeyecek hafif ve nefes alan bir malzeme ararken endüstriyel keneviri hidrolik kireçle karıştırıyor. Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Kenevir Yapı Birliği (IHBA) tarafından yapılan incelemeler, aradan geçen 38 yıla rağmen malzemenin ilk günkü gibi mükemmel durumda olduğunu kanıtlayarak yeşil inşaat tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.