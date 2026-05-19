article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havadan Bedava İçme Suyu Üretiyorlar: Borularla Dağlardan Köylere Dağıtıyorlar

Havadan Bedava İçme Suyu Üretiyorlar: Borularla Dağlardan Köylere Dağıtıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 17:29

Fas’ın güneybatısında yer alan Aït Baâmrane bölgesinde hayata geçirilen yenilikçi bir proje, kuraklıkla mücadelede dönüm noktası oluşturuyor. Atlantik Okyanusu’ndan gelerek Anti-Atlas Dağları’nda yoğunlaşan sis, bölgeye kurulan özel polimer ağlar vasıtasıyla içme suyuna dönüştürülüyor. Havadaki nemi hapseden bu teknoloji, boru hatları aracılığıyla doğrudan köylere ulaştırılarak binlerce insanın temiz suya erişimini sağlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://dailygalaxy.com/2026/05/fog-h...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dağların zirvesine kurulan dev ağlar havadaki nemi damlaya dönüştürüyor

Dağların zirvesine kurulan dev ağlar havadaki nemi damlaya dönüştürüyor

Sistem, dağlık alanlara yerleştirilen ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil lifli ağ yapısıyla çalışıyor. Sisin içerisindeki mikroskobik su damlacıkları bu özel kaplamalı yüzeye çarparak birleşiyor ve yer çekimi etkisiyle toplama hazrelerine akıyor. Depolarda biriken su, herhangi bir enerji tüketimine ihtiyaç duyulmaksızın yer çekiminden faydalanan boru hatlarıyla yerleşim yerlerine ulaştırılıyor. Uzmanlar, kullanılan modern polimer malzemenin eski yöntemlere kıyasla su toplama kapasitesini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor.

Kolaylaşan su erişimi bölgedeki kadınların ve çocukların sosyal yaşamını dönüştürüyor

Kolaylaşan su erişimi bölgedeki kadınların ve çocukların sosyal yaşamını dönüştürüyor

Dar Si Hmad kuruluşu tarafından yürütülen proje, bölgedeki günlük yaşam dinamiklerini kökten değiştiriyor. Su temini için her gün kilometrelerce yürümek zorunda kalan kadınların ve çocukların omuzlarındaki yük hafifliyor. Özellikle su taşıma mecburiyeti nedeniyle eğitimden uzak kalan kız çocuklarının düzenli olarak okula devam etmesi, projenin en önemli sosyal kazanımları arasında yer alıyor.

Başlangıçta temkinli yaklaşılan bu çevreci yöntem küresel ölçekte örnek gösteriliyor

Başlangıçta temkinli yaklaşılan bu çevreci yöntem küresel ölçekte örnek gösteriliyor

Projenin ilk aşamalarında yerel halk, toprağa temas etmeyen sis suyunun doğallığı konusunda şüpheler barındırıyordu. Ancak zamanla suyun kalitesi ve güvenilirliği kanıtlandıkça bu önyargılar tamamen ortadan kalktı. Yeraltı su kaynaklarının hızla azaldığı Kuzey Afrika coğrafyasında, düşük maliyetli ve çevre dostu bu model büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler de enerji sarfiyatı olmayan bu sistemi, küresel iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede dünyaya örnek bir uygulama olarak sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın