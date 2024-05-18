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19 Mayıs Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri! En Güzel Atatürk Resimli 19 Mayıs Kutlama Mesajları ve Şiirleri

19 Mayıs Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri! En Güzel Atatürk Resimli 19 Mayıs Kutlama Mesajları ve Şiirleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 15:04 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 15:26

19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli dönüm noktalarından biri olmanın yanında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği yegane bayramdır. Milli mücadelemizin başlangıcı ve Türk Milleti'nin kurtuluşu açısından büyük bir önem arz eden bu bayram, ülkemizde her yıl büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Bu coşkulu gün boyunca, tüm yurtta birçok insan sevdiklerine 19 Mayıs kutlama mesajları ve alıntıları gönderir. Ülkenin dört bir yanında, Atatürk'ün 19 Mayıs mesajları ve gençlere yönelik sözleri yazılır. Sevdiklerinizle paylaşmak için en özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve kutlama sözlerini sizin için derledik!

İşte, günün anlam ve önemini vurgulayan en güzel, en özel, resimli, Türk Bayrağı ve Atatürk temalı 19 Mayıs mesajları, alıntıları ve şiirler...

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19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi

19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a ayak basarak İtilaf Devletleri'ne karşı başkaldırıyı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır.

Bu tarihi gün, Atatürk'ün milli direnişi ateşlediği ve Türkiye'nin kaderini değiştirdiği an olarak kabul edilir ve 'Atatürk Günü' olarak anılır.

Her yıl kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) milli bayramları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu bayram, Atatürk'ün gençliğe verdiği değeri ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkisini vurgular.

19 Mayıs Neden Kutlanır?

19 Mayıs Neden Kutlanır?

19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün sembolik doğum günü olarak kabul görmüştür. Bu özel gün, Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak amacıyla Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta kutlanmaktadır. 

İlk defa 1926 yılında, Samsun'da anma etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu kutlamaların ardından 19 Mayıs, ulusal bir öneme sahip bir gün olarak ilan edilmiş ve milli bayram statüsü kazanmıştır. Ancak bu önemli gün, resmi olarak bir bayram olarak kabul edilmesi 1935 yılına denk gelmiştir. Bu tarihten itibaren her yıl 19 Mayıs, Atatürk'ün sembolik doğum günü ve milli mücadelenin başlangıcı olarak tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanmaktadır.

Atatürk'ün 19 Mayıs Sözleri ve Gençlere Emaneti

Atatürk'ün 19 Mayıs Sözleri ve Gençlere Emaneti

  • Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” (Mustafa Kemal ATATÜRK)

  • Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

  • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. (Mustafa Kemal Atatürk)

  • Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

  • Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

En Özel 19 Mayıs Mesajları

En Özel 19 Mayıs Mesajları

  • Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.

  • 19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

  • 19 Mayıs'ta milletimizin geleceği olan gençlerimize nice başarılar diler vatanın ve milletin yükselişinde öncülük etmelerini temenni ederim.

  • 19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

  • Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

En Güzel 19 Mayıs Sözleri

En Güzel 19 Mayıs Sözleri

  • 19 Mayıs 1919'un 102. yıldönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

  • Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu ülke için can vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

  • Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.19 Mayıs'ın 102. yılında tüm milletimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum.

  • Bugün, geleceğin mimarları olan gençlerimizin bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun!

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19 Mayıs Kutlama Mesajları

19 Mayıs Kutlama Mesajları

  • Gençlik, ülkenin gücü ve geleceğidir. 19 Mayıs'ı kutlarken, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor ve onlara destek verdiğimizi gösteriyoruz. Geleceğinizi şekillendirmeye devam edin. Nice başarılı 19 Mayıs'lara!

  • Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

  • Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan Milletler geleceğe güvenle bakabilirler.

  • Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

  • Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs Şiirleri: Gençlik Marşı

19 Mayıs Şiirleri: Gençlik Marşı

Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar.

Güneş ufuktan şimdi doğar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.

Bu gök,deniz nerede var?

Nerede bu dağlar taşlar?

Bu ağaçlar ,güzel kuşlar,

Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.

Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin

Ali Ulvi Elöve

19 Mayıs Şiirleri: Bu Gelen Bandırma Vapuru

19 Mayıs Şiirleri: Bu Gelen Bandırma Vapuru

Tekmil Anadolu ayakta,

Bu gelen Bandırma vapuru.

Mustafa Kemal'in bakışı

Göklerden duru.

Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl

Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.

Mustafa Kemâl'in elbisesi

Rütbesiz, nişansız...

Ve avuçlarında

Kaderi yazılmış Türkiye'nin.

Karadeniz sereserpe uzanmış önünde

Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,

Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir

Mustafa Kemal geliyor.

Vapur yaklaşır, yaklaşır;

Secde eder dağlar taşlar.

Selam verir Gazi Anadolu'm;

Bandırma vapurunun içinde.

Güneşten süt emmiş

Bir sarışın kahraman var.

Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,

Sen Samsun'a ayak bastığın an,

Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,

Dalgalandı vatan.

Özker YAŞIN

19 Mayıs Şiirleri: 19 Mayıs

19 Mayıs Şiirleri: 19 Mayıs

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

Resimli 19 Mayıs Mesajları

Resimli 19 Mayıs Mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden resimli paylaşımlarla kutlamak isteyenlere özel 19 Mayıs mesajları... 

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🇹🇷

🇹🇷

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

🇹🇷

🇹🇷

Ulu Önderin Türk Gençliğine armağan ettiği bayramı ve vazifeleri unutma bayramını da coşkuyla kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

🇹🇷

🇹🇷

Yeni bir güneş doğar Karanlığa gömülmüş Vatana nur oldu o Yas bağlayan ruhlara Yüreklere doldu o 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

🇹🇷

🇹🇷

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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