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En Özel Mustafa Kemal Atatürk Resimleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutluyoruz!

En Özel Mustafa Kemal Atatürk Resimleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutluyoruz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 15:26

19 Mayıs 1919, Türkiye'nin kaderini değiştiren önemli bir tarihtir. Bu tarih, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının atıldığı gündür. İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı başlatılan bu direniş, ülkemizin kurtuluşuna giden yolu açmıştır. Biz de, Atatürk'ün en sevilen fotoğraflarıyla bu anlamlı günü anıyor, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyoruz. 

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 

İşte Atatürk'ün birbirinden özel resimleri...

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19 Mayıs'ın Tarihçesi

19 Mayıs'ın Tarihçesi

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs, tarihin farklı dönemlerinde çeşitli isimlerle anılmış ve kutlanmıştır:

İlk olarak 1926 yılında Samsun'da 'Gazi Günü' adıyla kutlanan 19 Mayıs, 1935 yılında 'Atatürk Günü' adını alarak resmi bir nitelik kazanmıştır. Bu kutlama, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün öncülüğünde Fenerbahçe Stadı'nda gerçekleştirilmiş ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplerin sporcularının katılımıyla bir spor bayramına dönüşmüştür.

Bu coşkulu bayramın bir spor bayramı olarak kutlanmasının ardından düzenlenen Spor Kongresi'nde Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, 'Atatürk Günü'nün gençlere armağan edilmesi yönünde bir öneri sunmuştur. Bu öneri, Atatürk'ün de onayıyla kabul edilmiş ve '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' adıyla yasalaşmıştır.

1938 yılında yürürlüğe giren bir kanunla bu bayramın adı 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak değiştirilmiştir. Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında, 1981 yılında, Kenan Evren liderliğindeki Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan bir kanunla bu yıl 'Atatürk Yılı' olarak kabul edilmiş ve 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bayramın adı resmi olarak 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' olarak değiştirilmiştir.

Son olarak, 2012 yılında TRT 1, logosunu Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen değiştirmiştir. Bu değişiklikler ve gelişmeler, 19 Mayıs'ın Türkiye tarihindeki önemini ve değerini vurgular niteliktedir.

19 Mayıs Neden Kutlanıyor?

19 Mayıs Neden Kutlanıyor?

19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün sembolik doğum günü olarak kabul edilmektedir. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan bu özel günde, Atatürk'ün milli mücadeleyi ve kurtuluş savaşını başlatmak amacıyla Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Bugün onu anmak, onun bize emaneti olan bu vatana yakışır gençler olmak onun emanetine sahip çıkmaktır. 

İşte Resimleri ve sözleriyle Atatürk... 👇

Atatürk'ün İçimizi Titreten Sözleri

Atatürk'ün İçimizi Titreten Sözleri
  • Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..''

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..''

"Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz."

"Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz."
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Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!

Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır."

"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır."

"Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim."

"Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim."

"Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir."

"Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir."

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

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Arwen

Böyle büyük bir lidere aklımla ve gönlümle bağlı olmak ve sonsuz saygı duymaktan gurur duyuyorum. Onu tanıyabilen, anlayabilen olmak büyük şans, önemini kavr... Devamını Gör