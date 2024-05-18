En Özel Mustafa Kemal Atatürk Resimleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutluyoruz!
En Özel Mustafa Kemal Atatürk Resimleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutluyoruz!
19 Mayıs 1919, Türkiye'nin kaderini değiştiren önemli bir tarihtir. Bu tarih, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının atıldığı gündür. İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı başlatılan bu direniş, ülkemizin kurtuluşuna giden yolu açmıştır. Biz de, Atatürk'ün en sevilen fotoğraflarıyla bu anlamlı günü anıyor, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyoruz.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
İşte Atatürk'ün birbirinden özel resimleri...
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19 Mayıs'ın Tarihçesi
19 Mayıs Neden Kutlanıyor?
Atatürk'ün İçimizi Titreten Sözleri
''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..''
"Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz."
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Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!
"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır."
"Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim."
"Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir."
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."
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Böyle büyük bir lidere aklımla ve gönlümle bağlı olmak ve sonsuz saygı duymaktan gurur duyuyorum. Onu tanıyabilen, anlayabilen olmak büyük şans, önemini kavr... Devamını Gör