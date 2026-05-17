19 Mayıs Konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da Ücretsiz Belediye Etkinlik Rehberi

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti Gençlik Festivali: Gün boyu sürecek spor parkurları ve sahne performanslarıyla gençlere dinamik bir kutlama sunuyor. İşte etkinlik takvimi:
14.00 – Jonglör Gösterileri ve Kortej Yürüyüşü | Gösteri
14.30 – İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu | Dans Gösterisi
15.15 – M Lisa | Canlı Müzik
İBB Maltepe Etkinlik Alanı 19 Mayıs Gençlik Konserleri: 19 Mayıs'ta İstanbul'un en büyük bayram kutlaması için gençleri dev bir sahnede buluşturuyor. İşte etkinlik takvimi:
İBB İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi Etkinlikleri: Cazdan swing ritimlerine uzanan performanslar ile sahil havasında festival atmosferi yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi:
17.00 – Twio | Canlı Müzik
17.30 – Swing Dans Gösterisi | Dans Gösterisi
18.00 – Derin Yeğin & Umut İçigen Duo | Canlı Müzik
18.30 – Lindy Hop Dans Gösterisi | Dans Gösterisi
19.00 – Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu | Canlı Müzik
İBB Şehir Hatları Adalar – Kadıköy – Kabataş Vapuru Etkinliği: İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde, denizin ve çok sesli müziğin iç içe geçtiği keyifli anlara sahne oluyor. İşte etkinlik takvimi:
- 16.20 – İTÜ Acapella | Canlı Müzik
İBB İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi Etkinliği: Cumhuriyet’in gençliğe bıraktığı düşünsel mirası odağına alarak ilham veren bir sohbet gerçekleştiriliyor. İşte etkinlik takvimi:
- 15.00 – Yasemin Sungur ile “Atatürk’ten Sana – Gençliğe Hitabe’nin İzinde” | Söyleşi
Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat 19 Mayıs Özel Konseri: 19 Mayıs ruhunu yansıtmak adına koro ve orkestra eşliğinde nostaljik eserler ve marşlar sunuluyor. İşte etkinlik takvimi:
- 18 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Korosu & Orkestrası | Koro ve Canlı Müzik
Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri: Gençliğin enerjisini müzikle buluşturarak Milli Egemenlik Parkı'nda bayram coşkusunu zirveye taşıyor. İşte etkinlik takvimi:
- 20.00 – Eypio | Canlı Müzik
Küçükçekmece Belediyesi 19 Mayıs Kutlaması: Fevzi Çakmak Meydanı'nda bayram akşamını sevilen isimlerin dinletisiyle renklendiriyor. İşte etkinlik takvimi:
- 20.00 – Samida | Canlı Müzik
19 Mayıs Spor Etkinlikleri:
16 – 19 Mayıs: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 19 Mayıs etkinlikleri için hazırladığı spor turnuvaları ve etkinlikleri:
1. Bireysel Etkinlikler: Koşu, bisiklet, kaykay, masa tenisi, gençlik koşusu
2. Takım Etkinlikleri: Plaj voleybolu, minyatür kale futbol, basketbol, padel
19 Mayıs Bisiklet Turu: Saat 11.00’de Kalamış Spor Merkezi’nden hareketle Bağdat Caddesi rotasını takip ederek Cumhuriyet ruhunu ve bayram heyecanını tüm Kadıköy’e yayıyor. İşte etkinlik takvimi:
Bakırköy Belediyesi 19 Mayıs Etkinlik Programı: 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, Yeşilköy Marina ve Cumhuriyet Meydanı gibi farklı noktalarda spor turnuvaları, söyleşiler, yürüyüş ve konserlerle iki günlük bir şenlik coşkusu yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi:
15.00 – Z Kuşağının Gelecek Planı (Doğancan'la 'Genç Kafa')
15.00 – DJ Performansı | Müzik
- 19 Mayıs Salı: Gün Boyu – Spor ve Dinamik Etkinlikler & Dijital Hatıra Köşeleri
10.30 – Plaj Voleybolu Turnuvası
11.00 – Bisiklet Turu | Spor / Kortej
11.00 – Evren Ritim Grubu
12.00 – Atatürk Köşesi Sergisi
12.30 – 3x3 Basketbol Turnuvası
14.00 – DJ Performansı
15.00 – Dans Gösterileri (Karadeniz, Kafkas, Latin, Zeybek)
17.30 – DJ Performansı
18.30 – Gençlik Yürüyüşü (Ebuzziya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na)
20.00 – Grup Diderba (Cumhuriyet Meydanı)
19 Mayıs'ta Ücretsiz Müzeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bünyesinde bulunan bazı önemli müzeleri gençlere ücretsiz olarak açıyor.
Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek Müzeler:
Katılım Şartları ve Detaylar:
Giriş Şartı: Kampanyadan faydalanmak isteyen gençlerin, müzeye giriş sırasında Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kodu ve T.C. Kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunludur.
Yorum Yazın