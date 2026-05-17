19 Mayıs Konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da Ücretsiz Belediye Etkinlik Rehberi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, 2026 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında dev organizasyonlar, meydan kutlamaları ve ücretsiz konserlerle yaşanıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyeleri, gençlerin enerjisini meydanlara taşımak için birbirinden zengin içerikli festival programları hazırladı.

Müzikseverlerin heyecanla beklediği pop, rock ve rap müziğin güçlü isimleri, 19 Mayıs'ta belediye konserlerinde hayranlarıyla ücretsiz halk konserlerinde buluşuyor. Şehirlerindeki fener alaylarını, gençlik festivallerini, spor turnuvalarını ve açık hava konser takvimlerini kaçırmak istemeyenler için 2026 yılı belediye etkinlik içeriklerini il il ve gün gün listeledik. 

Şehrinizdeki en güncel, ücretsiz 19 Mayıs konser rehberine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti Gençlik Festivali: Gün boyu sürecek spor parkurları ve sahne performanslarıyla gençlere dinamik bir kutlama sunuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 14.00 – Jonglör Gösterileri ve Kortej Yürüyüşü | Gösteri 

  • 14.30 – İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu | Dans Gösterisi 

  • 15.15 – M Lisa | Canlı Müzik

İBB Maltepe Etkinlik Alanı 19 Mayıs Gençlik Konserleri: 19 Mayıs'ta İstanbul'un en büyük bayram kutlaması için gençleri dev bir sahnede buluşturuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 17.00 – Kapı Açılışı ve DJ Performansı

  • 18.00 – Baran Mengüç 

  • 19.15 – Bedük

  • 21.00 – Zeynep Bastık

İBB İstanbul Kitapçısı Kabataş Şubesi Etkinlikleri: Cazdan swing ritimlerine uzanan performanslar ile sahil havasında festival atmosferi yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 17.00 – Twio | Canlı Müzik 

  • 17.30 – Swing Dans Gösterisi | Dans Gösterisi 

  • 18.00 – Derin Yeğin & Umut İçigen Duo | Canlı Müzik 

  • 18.30 – Lindy Hop Dans Gösterisi | Dans Gösterisi 

  • 19.00 – Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Caz Korosu | Canlı Müzik

İBB Şehir Hatları Adalar – Kadıköy – Kabataş Vapuru Etkinliği: İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde, denizin ve çok sesli müziğin iç içe geçtiği keyifli anlara sahne oluyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 16.20 – İTÜ Acapella | Canlı Müzik

İBB İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi Etkinliği: Cumhuriyet’in gençliğe bıraktığı düşünsel mirası odağına alarak ilham veren bir sohbet gerçekleştiriliyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 15.00 – Yasemin Sungur ile “Atatürk’ten Sana – Gençliğe Hitabe’nin İzinde” | Söyleşi

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat 19 Mayıs Özel Konseri: 19 Mayıs ruhunu yansıtmak adına koro ve orkestra eşliğinde nostaljik eserler ve marşlar sunuluyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 18 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Korosu & Orkestrası | Koro ve Canlı Müzik

Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri: Gençliğin enerjisini müzikle buluşturarak Milli Egemenlik Parkı'nda bayram coşkusunu zirveye taşıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 20.00 – Eypio | Canlı Müzik

Küçükçekmece Belediyesi 19 Mayıs Kutlaması: Fevzi Çakmak Meydanı'nda bayram akşamını sevilen isimlerin dinletisiyle renklendiriyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 20.00 – Samida | Canlı Müzik

19 Mayıs Spor Etkinlikleri: 

16 – 19 Mayıs: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 19 Mayıs etkinlikleri için hazırladığı spor turnuvaları ve etkinlikleri: 

  • 1. Bireysel Etkinlikler: Koşu, bisiklet, kaykay, masa tenisi, gençlik koşusu

  • 2. Takım Etkinlikleri: Plaj voleybolu, minyatür kale futbol, basketbol, padel

19 Mayıs Bisiklet Turu: Saat 11.00’de Kalamış Spor Merkezi’nden hareketle Bağdat Caddesi rotasını takip ederek Cumhuriyet ruhunu ve bayram heyecanını tüm Kadıköy’e yayıyor. İşte etkinlik takvimi:

Bakırköy Belediyesi 19 Mayıs Etkinlik Programı: 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, Yeşilköy Marina ve Cumhuriyet Meydanı gibi farklı noktalarda spor turnuvaları, söyleşiler, yürüyüş ve konserlerle iki günlük bir şenlik coşkusu yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi:

  • 18 Mayıs Pazartesi:

  • Gün Boyu – Futbol, Voleybol, Tenis Turnuvaları  

15.00 – Z Kuşağının Gelecek Planı (Doğancan'la 'Genç Kafa') 

15.00 – DJ Performansı | Müzik

  • 19 Mayıs Salı: Gün Boyu – Spor ve Dinamik Etkinlikler & Dijital Hatıra Köşeleri 

10.30 – Plaj Voleybolu Turnuvası 

11.00 – Bisiklet Turu | Spor / Kortej 

11.00 – Evren Ritim Grubu 

12.00 – Atatürk Köşesi Sergisi 

12.30 – 3x3 Basketbol Turnuvası

14.00 – DJ Performansı

15.00 – Dans Gösterileri (Karadeniz, Kafkas, Latin, Zeybek) 

17.30 – DJ Performansı 

18.30 – Gençlik Yürüyüşü (Ebuzziya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na) 

20.00 – Grup Diderba (Cumhuriyet Meydanı)

19 Mayıs'ta Ücretsiz Müzeler: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş., 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bünyesinde bulunan bazı önemli müzeleri gençlere ücretsiz olarak açıyor.

Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek Müzeler:

  • Şerefiye Sarnıcı

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi

  • Miniatürk

  • İBB Kültür AŞ Dijital Deneyim Merkezi

Katılım Şartları ve Detaylar:

  • Tarih: 19 Mayıs Salı

  • Kimler Yararlanabilir: 15 – 25 yaş arası T.C. vatandaşı gençler.

Giriş Şartı: Kampanyadan faydalanmak isteyen gençlerin, müzeye giriş sırasında Radar Türkiye uygulaması üzerinden oluşturacakları QR kodu ve T.C. Kimlik kartlarını ibraz etmeleri zorunludur.

Ankara'da 19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konserleri: AOÇ Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda bağımsızlık ruhunu sahneye taşıyan özel gösterimler ve popüler isimlerle Başkentlileri buluşturuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 18.00 – Sönmeyen Meşale | Müzikli Dans Tiyatrosu 

  • 19.00 – Ankara Echoes | Canlı Müzik 

  • 20.30 – Ece Seçkin | Canlı Müzik

Keçiören Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali: Fatih Stadı'ndan başlayan geleneksel stadyum ve fener alayı coşkusunu, Kalaba Kent Meydanı'nda dev bir gençlik konseriyle taçlandırıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 16.30 – Geleneksel 19 Mayıs Stadyum Töreni (Fatih Stadı) | Tören ve Gösteri 

  • 19.40 – Fener Alayı Yürüyüşü (Fatih Stadı'ndan Meydana) | Kortej Yürüyüşü 

  • 20.00 – Sefo (Kalaba Kent Meydanı) | Canlı Müzik

Gölbaşı Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Atatürk Sahil Park'ta. İşte etkinlik takvimi: 

Etimesgut Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları: Bayram coşkusunu iki güne yayarak Türk rock ve alternatif müziğinin sevilen gruplarını ağırlıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 18 Mayıs 20.00 – Emre Aydın | Canlı Müzik 

  • 19 Mayıs 12.00 - 18.00 – Çocuk ve Gençlik Şenliği

  • 19 Mayıs 20.00 – Madrigal | Canlı Müzik

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Şenliği: Gençlik yürüyüşü, halk dansları ve sevilen seslerin konserleriyle dolu dolu bir şölen sunuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 17.00 – Gençlik ve Spor Yürüyüşü | Kortej Yürüyüşü 

  • 18.00 – Halk Oyunları ve Özel Ritim Grupları | Dans ve Ritim Gösterisi 

  • 19.30 – Tolga Kaya | Canlı Müzik 

  • 21.00 – Ferhat Kaygusuz | Canlı Müzik

İzmir'de 19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Gençlik Sahnesi: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'GENÇLER! SAHNE SİZİN 2026' programıyla genç yeteneklere büyük salonun kapılarını açıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 19.00 – Gençler Sahne Sizin (1. Bölüm) | Canlı Müzik ve Performans 

  • 20.30 – Gençler Sahne Sizin (2. Bölüm) | Canlı Müzik ve Performans

İzmir Büyükşehir Belediyesi Geleneksel 19 Mayıs Korteji: Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na uzanan geleneksel yürüyüşle İzmir'in kalbinde bayram ateşini yakıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 19.30 – 350 Metrelik Atatürk Bayrağı ile Kortej Yürüyüşü (Cumhuriyet Meydanı) | Yürüyüş 

  • 20.30 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası (Gündoğdu Meydanı) | Canlı Müzik

Menemen Belediyesi Kent Gözü Rekreasyon Alanı Konseri: Ulukent'te yeni rekreasyon alanının açılış coşkusunu 19 Mayıs ruhuyla ve popüler müzikle birleştiriyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 19.00 – Kapı Açılışı ve DJ Performansı | Müzik 

  • 20.30 – Semicenk | Canlı Müzik

Torbalı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri: Ertan Ünver Millet Parkı'nda gençleri sevilen seslerle buluşturup bayram coşkusunu ilçeye taşıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 20.00 – Kortej Yürüyüşü | Ertuğrul Dörtyol Başlangıç Noktası

  • 21.00 – Narkoz Konseri | Ertan Ünver Millet Parkı

Karşıyaka'da 19 Mayıs Coşkusu ve Gençlik Festivali

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok kapsamlı bir 'Karşıyaka Gençlik Festivali' ile kutluyor. 15 Mayıs'ta Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda başlayan ve 19 Mayıs akşamına kadar sürecek olan festival, İzmirlilere kültür, sanat ve sporla dolu bir program sunuyor.

  • Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı Etkinlikleri: Alan boyunca 5 gün süren festivalde; konserler, DJ performansları, atölyeler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, festival çarşısı ve gençlik ödülleri yer alıyor.

  • Dans Şampiyonası ve Gösteriler: Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Latin Dansları Türkiye Şampiyonası Karşıyaka'da gerçekleşiyor. Ayrıca 'Kareler' adı verilen hip-hop ve breakdans buluşmasıyla görsel bir şölen sunuluyor.

  • 19 Mayıs Kortej Yürüyüşü: 19 Mayıs Salı günü saat 19.45'te Karşıyaka Belediyesi önünden başlayıp Karşıyaka Çarşısı'na kadar sürecek dev bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Bursa'da 19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs Konseri: Osmangazi Meydanı'nın coşkulu atmosferinde gençleri bir araya getirerek bayram heyecanını müzikle taçlandırıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 19.00 – DJ Performansı | Müzik 

  • 20.00 – Poizi | Canlı Müzik

Nilüfer Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ve Kutlaması: Bursa'nın en köklü 19 Mayıs geleneklerinden olan FSM Bulvarı yürüyüşüyle kenti kırmızı beyaza boyuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 19.00 – Geleneksel Gençlik Yürüyüşü (FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı'ndan Hastane Alanı'na) | Kortej 

  • 21.00 – Adamlar | Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genç Sahne: Hüdavendigar Kent Parkı'nda gün boyu sürecek etkinlikler ve sahne performanslarıyla gençlere festival tadında bir gün sunuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 12.45 – Kahoot Yarışması

  • 13.30 – Melike Baş 

  • 14.15 – BTÜ Orkestrası

  • 15.00 – Barış Orkestrası 

  • 15.45 – Seal Orkestrası 

  • 18.30 – Karnelya 

  • 19.00 Kahoot Yarışması 

  • 19.30 Karaoke

Eskişehir'de 19 Mayıs Etkinlikleri: 19 Mayıs'ta Nerede Konser Var?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Sokak Şenliği ve Fener Alayı: Adalar mevkiinde gün boyu süren etkinlikler, sokak şenliği ve Porsuk Çayı üzerinde coşkulu bir kutlama sunuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 11.00 – Gençlik ve Spor Sokak Şenliği (Adalar) | Festival ve Şenlik 

  • 13.00 – Red Bull Bot Kapışması (Adalar Mor Köprü Mevkii) | Su Sporları 

  • 18.30 – 'Kalbini Koy' Tiyatro Oyunu (Haller Gençlik Merkezi Arkası) | Tiyatro 

  • 20.30 – Fener Alayı (Adalar Köprübaşı Mevkii) | Kortej Yürüyüşü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yürüyüş Rotası: Eskişehir'i vizörden yeniden keşfetmek isteyen gençler için 'En İyi Fotoğraflama Noktaları Rotası' eşliğinde kültürel bir yürüyüş düzenliyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 10.00 – Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi-1 (Ulus Anıtı'ndan Başlangıç) | Yürüyüş ve Gezi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Festivali: Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda konserler, spor turnuvaları ve DJ performanslarıyla dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 12.00 – Ödüllü Spor Turnuvaları ve DJ Performansı | Spor ve Müzik 

  • 14.00 – İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu | Canlı Müzik

Odunpazarı Belediyesi 19 Mayıs Spor Şenliği: Gençleri spora teşvik eden etkinlikler kapsamında Mehmet Terzi Spor Salonu ve kent genelinde çeşitli müsabakalar düzenliyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 10.30 – Gençlik ve Spor Turnuvaları (Basketbol ve Voleybol Finalleri) | Spor Müsabakası

Şehrimde 19 Mayıs Konserleri: Ücretsiz Konserler Nerede?

Bodrum Belediyesi 19 Mayıs Kutlamaları: Bodrum Belediye Meydanı ve Turgutreis'te bayram coşkusunu geleneksel fener alayı ve büyük sahne performanslarıyla yaşatıyor. İşte etkinlik takvimi:

  • 20.00 – Fener Alayı Yürüyüşü (Milta Marina'dan Belediye Meydanı'na) | Kortej Yürüyüşü

  • 20.00 – Emirhan Görkem Band (Turgutreis Atatürk Meydanı) | Canlı Müzik

  • 21.00 – Sertab Erener (Bodrum Belediye Meydanı) | Canlı Müzik

Manisa Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Şöleni: 17 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. İşte etkinlik takvimi:

  • 17 Mayıs 21.00 – Zeynep Bastık | Canlı Müzik

  • 18 Mayıs: Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu

  • 19 Mayıs: Ozbi

  • 20 Mayıs: Kibariye

  • 21 Mayıs: Simge

  • 22 Mayıs: Duman

Edremit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: Bayram coşkusunu fener alayı ile başlatıp kordonda sevilen ismin sahne performansıyla Balıkesirlilerle buluşturuyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • 18 Mayıs 20.30 – Fener Alayı Yürüyüşü (Altınoluk Köy Meydanı'ndan Başlangıç) | Kortej Yürüyüşü 

  • 18 Mayıs 21.30 – Melek Mosso (Altınoluk Kordon) | Canlı Müzik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi En Genç Fest: Gebze Millet Bahçesi'nde gün boyu sürecek müzik, spor ve eğlencenin ardından rock müziğinin güçlü sesiyle bayram coşkusunu zirveye taşıyor. İşte etkinlik takvimi: 

  • Gün Boyu – Sahne Performansları ve Spor Etkinlikleri | Şenlik 

  • 21.00 – Fatma Turgut | Canlı Müzik

Mersin Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Konseri: Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, sahil bandında gençlere coşku ve müzik dolu bir akşam sunuyor. İşte etkinlik takvimi:

  • 21.00 – Mert Demir | Canlı Müzik

Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
