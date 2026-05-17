Ulu Cami’nin Halıları Yenileniyor: Yeni Zelanda Yünü Kullanıldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 12:26

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulu Cami'de zemin yenileme çalışmaları başladı. Yoğun yırtılma nedeniyle yıpranan halılar, Osmanlı motiflerine uygun olarak Manisa'da özel olarak üretilen %100 saf Yeni Zelanda yünlü halılarla değiştiriliyor.

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan tarihi Bursa Ulu Cami'de büyük bir yenilik hareketi başladı.

Camide 2022 yılından bu yana kullanılan açık renkli halılar, tarihi mabedin yoğunluğuna uygun olarak tasarlanan koyu renkli yeni halılarla değiştiriliyor.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, Ulu Cami'nin Bursa'nın dünyaya açılan önemli pencerelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle bakım ve değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

'Bu mabedin yaşına yakışır şekilde halılarımızı yeniden düzenleyerek vatandaşların ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni halıların Kurban Bayramı öncesinde camimizi sermeyi hedefliyoruz.'

Caminin zeminini kaplayacak olan yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik yeni halılar, halıcılığın merkezi Manisa'nın Demirci ilçesinde özel olarak dokundu.

%100 saf Yeni Zelanda yünüyle üretilen halıların, tarihi motiflerle modern dokuma seçeneklerinin bir araya getirildiği belirtildi. Bu sayede yeni halılar hem tarihi dokuya sadık kalacak hem de uzun ömürlü ve dayanıklı olacak.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Dernek Başkanı Hilmi Şanlı; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve üretici firmaya şükranlarını sundu.

Öte yandan, camiden sökülen 2022 yılına ait eski halıların israf edilmeyeceği, bakımı yapıldıktan sonra ihtiyacı olan diğer camilere gönderileceği bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
