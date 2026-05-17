Ulu Cami’nin Halıları Yenileniyor: Yeni Zelanda Yünü Kullanıldı
Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulu Cami'de zemin yenileme çalışmaları başladı. Yoğun yırtılma nedeniyle yıpranan halılar, Osmanlı motiflerine uygun olarak Manisa'da özel olarak üretilen %100 saf Yeni Zelanda yünlü halılarla değiştiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan tarihi Bursa Ulu Cami'de büyük bir yenilik hareketi başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, Ulu Cami'nin Bursa'nın dünyaya açılan önemli pencerelerinden biri olduğunu vurguladı.
Caminin zeminini kaplayacak olan yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik yeni halılar, halıcılığın merkezi Manisa'nın Demirci ilçesinde özel olarak dokundu.
Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Dernek Başkanı Hilmi Şanlı; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve üretici firmaya şükranlarını sundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın