İtici İnsanların En Çok Kullandığı İfadeler Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 13:04

İletişimde kullanılan bazı ifadeler, niyet ne olursa olsun karşı tarafta olumsuz bir izlenim bırakabiliyor. Özellikle kesinlik, üstünlük veya mesafe içeren cümleler sosyal ilişkilerde soğuk bir algı yaratabiliyor. Bu tür kalıplar çoğu zaman fark edilmeden kullanılsa da iletişimin gidişatını doğrudan etkileyebiliyor.

“İtici insan ifadeleri” ifadesi biraz subjektif olsa da, sosyal psikoloji ve iletişim çalışmaları bazı kalıpların karşı tarafta olumsuz algı yarattığını gösterir.

Bu tür ifadeler genellikle üstünlük vurgusu, kapanmış iletişim tarzı veya empati eksikliği çağrıştırdığı için mesafe oluşturabilir.

İşte İtici İnsanların En Çok Kullandığı İfadeler

1. “Ben zaten hep böyleyim”

Bu ifade değişime kapalı, esnek olmayan bir tutum algısı yaratır. Karşı tarafta iletişimin gelişmeyeceği düşüncesini doğurabilir.

2. “Ben öyle insanlardan değilim”

Dolaylı bir karşılaştırma içerdiği için üstünlük algısı oluşturabilir. Bu da iletişimde gerilim yaratabilir.

3. “Açık konuşayım, kimse kusura bakmasın”

Genellikle ardından gelen eleştiriyi yumuşatmak için kullanılsa da, çoğu zaman sert bir söylemin ön hazırlığı olarak algılanır.

4. “Benim çevrem çok farklı”

Sosyal kıyas içerdiğinden, karşı tarafta dışlanmışlık veya yetersizlik hissi oluşturabilir.

5. “Ben çok net bir insanım”

Olumlu bir ifade gibi görünse de, çoğu zaman uzlaşmaya kapalı bir tutumla birlikte değerlendirilir.

6. “Beni anlamak zor”

İletişim sorumluluğunu karşı tarafa yüklediği için mesafe hissi yaratabilir.

7. “Ben drama sevmem”

Sıklıkla savunmacı bir tonla kullanıldığında, duygusal ifadeleri küçümsediği algısını doğurabilir.

8. “Ben zaten doğruyu söylüyorum”

Mutlak doğruluk iddiası içerdiği için farklı görüşlere alan bırakmayan bir yaklaşım olarak algılanabilir.

9. “Kim ne derse desin”

Bağımsızlık vurgusu taşısa da, çoğu durumda inatçılık veya kapalı fikirli olma şeklinde yorumlanabilir.

10. “Ben böyle şeylere takılmam”

İlgisizlik veya duygusal mesafe olarak algılanabildiği için iletişimde soğukluk yaratabilir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
