İtici İnsanların En Çok Kullandığı İfadeler Açıklandı

1. “Ben zaten hep böyleyim”

Bu ifade değişime kapalı, esnek olmayan bir tutum algısı yaratır. Karşı tarafta iletişimin gelişmeyeceği düşüncesini doğurabilir.

2. “Ben öyle insanlardan değilim”

Dolaylı bir karşılaştırma içerdiği için üstünlük algısı oluşturabilir. Bu da iletişimde gerilim yaratabilir.

3. “Açık konuşayım, kimse kusura bakmasın”

Genellikle ardından gelen eleştiriyi yumuşatmak için kullanılsa da, çoğu zaman sert bir söylemin ön hazırlığı olarak algılanır.

4. “Benim çevrem çok farklı”

Sosyal kıyas içerdiğinden, karşı tarafta dışlanmışlık veya yetersizlik hissi oluşturabilir.

5. “Ben çok net bir insanım”

Olumlu bir ifade gibi görünse de, çoğu zaman uzlaşmaya kapalı bir tutumla birlikte değerlendirilir.

6. “Beni anlamak zor”

İletişim sorumluluğunu karşı tarafa yüklediği için mesafe hissi yaratabilir.

7. “Ben drama sevmem”

Sıklıkla savunmacı bir tonla kullanıldığında, duygusal ifadeleri küçümsediği algısını doğurabilir.

8. “Ben zaten doğruyu söylüyorum”

Mutlak doğruluk iddiası içerdiği için farklı görüşlere alan bırakmayan bir yaklaşım olarak algılanabilir.

9. “Kim ne derse desin”

Bağımsızlık vurgusu taşısa da, çoğu durumda inatçılık veya kapalı fikirli olma şeklinde yorumlanabilir.

10. “Ben böyle şeylere takılmam”

İlgisizlik veya duygusal mesafe olarak algılanabildiği için iletişimde soğukluk yaratabilir.