article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: Hangi Kıyafet Kaç Kez Giyildikten Sonra Yıkanmalı?

Uzmanlar Açıkladı: Hangi Kıyafet Kaç Kez Giyildikten Sonra Yıkanmalı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 11:39

Çamaşır yıkama sıklığı uzun süredir tartışma konusu olurken, uzmanlardan bu konuda dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Farklı kıyafet türlerinin kaç kez giyildikten sonra yıkanması gerektiği netleşirken, hijyen ve kumaş türü belirleyici faktörler olarak öne çıktı. Özellikle bazı parçaların her kullanım sonrası yıkanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ex...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük yaşamın kaçınılmaz rutinlerinden biri olan çamaşır yıkama, çoğu zaman “doğru sıklık” konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Günlük yaşamın kaçınılmaz rutinlerinden biri olan çamaşır yıkama, çoğu zaman “doğru sıklık” konusunda soru işaretleri yaratıyor.

İngiltere merkezli tüketici araştırma kuruluşu Which? tarafından yapılan değerlendirme, farklı kıyafet türlerinin kaç kullanım sonrası yıkanması gerektiğine dair dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Kuruluşun sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre bazı giysiler her kullanım sonrası mutlaka yıkanmalı, bazıları ise birden fazla kez giyilebiliyor. Özellikle spor kıyafetleri ve iç giyim ürünlerinde hijyen nedeniyle daha sık yıkama önerilirken, denim ve kalın kumaşlı parçalar daha uzun süre kullanılabiliyor.

Hangi kıyafet kaç kez giyilmeli?

Hangi kıyafet kaç kez giyilmeli?

Araştırmaya göre genel kullanım önerileri şu şekilde sıralanıyor:

  • İç çamaşırı: 1 kullanım

  • Spor kıyafetleri: 1 kullanım

  • Mayo: 1 kullanım

  • Tişört: 1–2 kullanım

  • Elbise: 1–3 kullanım

  • Sütyen: 2–3 kullanım

  • Pijama: 3–4 kullanım

  • Sweatshirt: 5–6 kullanım

  • Etek: 5–7 kullanım

  • Kot pantolon: 6–10 kullanım

Uzmanlar, bu sayıların kesin bir kural olmadığını özellikle vurguluyor. Kıyafetin ne kadar süre giyildiği, hangi ortamda kullanıldığı, terleme durumu ve kumaş türü gibi faktörler yıkama sıklığını doğrudan değiştiriyor.

Ne zaman daha sık yıkanmalı?

Değerlendirmede, bazı durumlarda kıyafetlerin beklenmeden yıkanması gerektiği de belirtiliyor. Yoğun fiziksel aktivite sonrası oluşan ter, sıcak ve nemli hava koşulları, gözle görülür kir veya kötü koku gibi durumlar yıkama sıklığını artırıyor.

Ayrıca kıyafetlerin ömrünü korumak için düşük sıcaklıkta yıkama, doğru ayrıştırma ve açık havada kurutma gibi yöntemlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bu sayede hem kumaş yapısı korunuyor hem de renk solması ve çekme gibi sorunların önüne geçilebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın