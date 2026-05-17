Uzmanlar Açıkladı: Hangi Kıyafet Kaç Kez Giyildikten Sonra Yıkanmalı?

Araştırmaya göre genel kullanım önerileri şu şekilde sıralanıyor:

İç çamaşırı: 1 kullanım

Spor kıyafetleri: 1 kullanım

Mayo: 1 kullanım

Tişört: 1–2 kullanım

Elbise: 1–3 kullanım

Sütyen: 2–3 kullanım

Pijama: 3–4 kullanım

Sweatshirt: 5–6 kullanım

Etek: 5–7 kullanım

Kot pantolon: 6–10 kullanım

Uzmanlar, bu sayıların kesin bir kural olmadığını özellikle vurguluyor. Kıyafetin ne kadar süre giyildiği, hangi ortamda kullanıldığı, terleme durumu ve kumaş türü gibi faktörler yıkama sıklığını doğrudan değiştiriyor.

Ne zaman daha sık yıkanmalı?

Değerlendirmede, bazı durumlarda kıyafetlerin beklenmeden yıkanması gerektiği de belirtiliyor. Yoğun fiziksel aktivite sonrası oluşan ter, sıcak ve nemli hava koşulları, gözle görülür kir veya kötü koku gibi durumlar yıkama sıklığını artırıyor.

Ayrıca kıyafetlerin ömrünü korumak için düşük sıcaklıkta yıkama, doğru ayrıştırma ve açık havada kurutma gibi yöntemlerin tercih edilmesi öneriliyor. Bu sayede hem kumaş yapısı korunuyor hem de renk solması ve çekme gibi sorunların önüne geçilebiliyor.