Ahmet Hakan’dan Rasim Ozan Kütahyalı Yazısı: "Bu Sefer Yırtması Pek Mümkün Olmayacak”

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 12:48

Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alınmıştı. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı’nın suç şebekesinin parasını akladığını yazdı ve “Bu sefer yırtması pek mümkün olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

Kütahyalı’nın hesaplarında yapılan MASAK incelemesinde kaynağı belirsiz ciddi para transferlerinin olduğu ortaya çıkmıştı. 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, savcılığın para aklama suçunda ciddi bulguları olduğunu yazdı.

Ahmet Hakan’ın Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddiaları şu şekilde:

'Savcılar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketlerini incelediklerinde şunları fark etmişler:

Hesaba farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler.

Korumalı hesaplarla bağlantılı para akışları.

Katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi.

Aynı hesaplardan tekrar para girişi.

Peki bunlar ne anlama geliyor?

Savcıların bu konudaki yorumu şu:

“Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri.”

Hadi ben daha açık yazayım:

Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş.

Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış.

Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış.

Nostradamus değilim ama bir kehanette bulunmaktan kendimi alamıyorum:

Bu adam bu zamana kadar bir patladı, iki patladı, üç patladı, dört patladı ama hep bir biçimde yırttı.

Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak.'

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
