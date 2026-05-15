Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Tepkilere Değindi

Fatih Altaylı, Kütahyalı'nın gözaltına alınmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Gözaltı meselesi milletin çok ilgisini çekti. Komik kampanyalar bile yapıldı, sosyal medyada ‘yalnızdır’ diye başlıklar açıldı.

İlginçtir, bir tek kişi bile üzülmedi. Dahası, iktidara en yakın haber kanallarında ve gazetelerde bile bu kişi ile ilgili negatif yayınlar vardı.

Bir süredir pek de makbul sayılmadığını, dışlandığını duyuyorduk.

Belli ki, artık bardağı taşırmış ve ‘dokunulmazlığı’ kaldırılmış.

Kendisinden bu kadar bahsetmek yeter. Layığı neyse onu bulur inşallah.”