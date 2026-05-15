Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Gözaltına Alınması Sonrası Tepkilere Değindi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 21:11

Rasim Ozan Kütahyalı dün yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada da büyük ses getiren bu gözaltıyla ilgili Kütahyalı'nın çalışma arkadaşlarında dahi büyük bir sessizlik hakimdi. Gazeteciler dünyasındaki bu sessizlik Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Altaylı durumu 'bir kişi bile üzülmemiş' diyerek yorumladı.

Fatih Altaylı'nın kanser olduğunu iddia etmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı Ensonhaber yayınında gazeteci Fatih Altaylı hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu. Kütahyalı, Altaylı’nın kanser olduğunu öne sürerek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve büyük bir gündem yaratmıştı.

Programda konuşan Kütahyalı, “Bir bomba haber patlatalım. Fatih Altaylı'nın kanser olduğunu öğrendim çok geçmiş olsun. Öğrendiğim kadarıyla yeni dönemde siyasete hazırlanıyor. Artık gazeteci Altaylı dönemi bitip siyasetçi dönemi görürseniz şaşırmayın. Seçilir mi seçilir. Benim içinden geldiğim kesim, laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk kitleler Fatih Altaylı'ya tapar hale geldiler” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı bu iddiaları ağır sözlerle yalanlamıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı için sert ifadeler kullanan Altaylı, yazısının sonunda 

'Ama böyle bir yalancılık olur mu, böyle bir sorumsuzluk olur mu!

Yıllardır FETÖ emriyle benimle uğraştınız tamam ama bu kadarı fazla artık.

B*kunu çıkardınız.

Hoşt.' demişti.

Bu kez gözaltı haberinin ardından Fatih Altaylı ilginç ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, Kütahyalı'nın gözaltına alınmasını şu sözlerle değerlendirdi: 

“Gözaltı meselesi milletin çok ilgisini çekti. Komik kampanyalar bile yapıldı, sosyal medyada ‘yalnızdır’ diye başlıklar açıldı.

İlginçtir, bir tek kişi bile üzülmedi. Dahası, iktidara en yakın haber kanallarında ve gazetelerde bile bu kişi ile ilgili negatif yayınlar vardı.

Bir süredir pek de makbul sayılmadığını, dışlandığını duyuyorduk.

Belli ki, artık bardağı taşırmış ve ‘dokunulmazlığı’ kaldırılmış.

Kendisinden bu kadar bahsetmek yeter. Layığı neyse onu bulur inşallah.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
