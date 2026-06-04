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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a Hapis Cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a Hapis Cezası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 13:03
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu maç yayınlarının yapıldığı platform üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu maç yayınlarının yapıldığı platform üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında 3 yıl hapis cezası istenen Sadettin Saran, mahkemede yaptığı savunmada, “Ben devlet memuru çocuğuyum, 30 yıl önce şirketi kurdum. Dişimle tırnağımla bu yerlere geldim. Böyle bir suça karışmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Biz reklam üreten, yerleştiren taraf değiliz.” demişti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında Sadettin Saran hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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