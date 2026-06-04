Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a Hapis Cezası
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu maç yayınlarının yapıldığı platform üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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