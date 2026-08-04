Kedinizin Sizden İlgi Beklediğini Gösteren 5 İşaret

Evin içinde sizi takip etmesi

Kediniz odadan odaya peşinizden geliyorsa sizinle aynı ortamda kalmak veya dikkatinizi çekmek istiyor olabilir. Bu davranış, sahibiyle güçlü bağ kuran ve onun yanında kendisini güvende hisseden kedilerde sık görülüyor.

Takip etme davranışı özellikle gün içinde yeterince oyun oynamayan kedilerde can sıkıntısının da işareti olabiliyor. Mama kabına doğru yöneliyorsa nedeni ilgi değil, açlık da olabilir.

Başını veya vücudunu size sürtmesi

Kedilerin başını, yanağını veya vücudunu insana sürtmesi genellikle dostça bir selamlama ve bağ kurma davranışı olarak değerlendiriliyor. Kediniz bu sırada kuyruğunu dik tutuyorsa temasa açık olduğunu gösteriyor olabilir.

Sürtünmenin ardından elinize doğru yönelmesi veya bulunduğunuz yerde kalması, okşanmak istediğini düşündürebilir.

Size bakarak miyavlaması

Yetişkin kediler miyavlamayı çoğunlukla insanlarla iletişim kurmak için kullanıyor. Kediniz karşınıza geçerek miyavlıyor, ardından yanınızda bekliyor veya size doğru yaklaşıyorsa dikkatinizi çekmeye çalışıyor olabilir.

Kısa ve tiz miyavlamalarla birlikte çıkarılan cıvıltı ya da trill benzeri sesler de dostça bir etkileşim başlatma isteğini gösterebilir.