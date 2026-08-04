Kedinizin Sizden İlgi Beklediğini Gösteren 5 İşaret
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Kediler ilgilerini her zaman doğrudan göstermiyor. Bazen evin içinde sahibini takip ediyor, bazen de çalışılan bilgisayarın tam üzerine oturuyorlar. Bu davranışların bazıları sevgi ve ilgi isteğinden kaynaklanabilse de açlık, oyun ihtiyacı, can sıkıntısı veya sağlık sorunları da benzer davranışlara yol açabiliyor.
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Kediniz size yaklaşarak ilgi istiyorsa
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Teması veya oyunu kendisi başlatıyorsa
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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