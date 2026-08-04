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Kedinizin Sizden İlgi Beklediğini Gösteren 5 İşaret

Kedinizin Sizden İlgi Beklediğini Gösteren 5 İşaret

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:19
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Kediler ilgilerini her zaman doğrudan göstermiyor. Bazen evin içinde sahibini takip ediyor, bazen de çalışılan bilgisayarın tam üzerine oturuyorlar. Bu davranışların bazıları sevgi ve ilgi isteğinden kaynaklanabilse de açlık, oyun ihtiyacı, can sıkıntısı veya sağlık sorunları da benzer davranışlara yol açabiliyor.

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Kediniz size yaklaşarak ilgi istiyorsa

Kediniz size yaklaşarak ilgi istiyorsa

Evin içinde sizi takip etmesi

Kediniz odadan odaya peşinizden geliyorsa sizinle aynı ortamda kalmak veya dikkatinizi çekmek istiyor olabilir. Bu davranış, sahibiyle güçlü bağ kuran ve onun yanında kendisini güvende hisseden kedilerde sık görülüyor.

Takip etme davranışı özellikle gün içinde yeterince oyun oynamayan kedilerde can sıkıntısının da işareti olabiliyor. Mama kabına doğru yöneliyorsa nedeni ilgi değil, açlık da olabilir.

Başını veya vücudunu size sürtmesi

Kedilerin başını, yanağını veya vücudunu insana sürtmesi genellikle dostça bir selamlama ve bağ kurma davranışı olarak değerlendiriliyor. Kediniz bu sırada kuyruğunu dik tutuyorsa temasa açık olduğunu gösteriyor olabilir.

Sürtünmenin ardından elinize doğru yönelmesi veya bulunduğunuz yerde kalması, okşanmak istediğini düşündürebilir.

Size bakarak miyavlaması

Yetişkin kediler miyavlamayı çoğunlukla insanlarla iletişim kurmak için kullanıyor. Kediniz karşınıza geçerek miyavlıyor, ardından yanınızda bekliyor veya size doğru yaklaşıyorsa dikkatinizi çekmeye çalışıyor olabilir.

Kısa ve tiz miyavlamalarla birlikte çıkarılan cıvıltı ya da trill benzeri sesler de dostça bir etkileşim başlatma isteğini gösterebilir.

Teması veya oyunu kendisi başlatıyorsa

Teması veya oyunu kendisi başlatıyorsa

Klavyenin veya yaptığınız işin üzerine oturması

Kediniz bilgisayar klavyesine, kitaba veya elinizdeki eşyanın üzerine yerleşiyorsa aranızdaki nesneyi ortadan kaldırmaya çalışıyor olabilir. Bu davranış çoğu zaman sahibinin dikkatini hızlı biçimde üzerine çekiyor.

Her seferinde hemen tepki vermek davranışın tekrarlanmasını sağlayabilir. Bunun yerine çalışmaya başlamadan önce kısa bir oyun zamanı ayırmak yardımcı olabilir.

Karşınıza geçerek göz teması kurması

Rahat bir vücut duruşuyla size bakan ve yavaşça gözlerini kırpan bir kedi, sakin ve olumlu bir etkileşim kuruyor olabilir. Göz teması kurduktan sonra yanınıza gelmesi veya patisiyle dokunması da ilgi isteğini güçlendiren işaretler arasında bulunuyor.

Ancak uzun süreli bakışa büyümüş göz bebekleri, geriye yatmış kulaklar veya gergin bir beden eşlik ediyorsa kedinin korkmuş ya da huzursuz olabileceği unutulmamalı.

Kedinizin davranışlarında aniden belirgin bir değişiklik olduysa ve buna iştahsızlık, halsizlik ya da tuvalet alışkanlıklarında değişim eşlik ediyorsa veteriner hekime danışılması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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