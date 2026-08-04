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Psikoloji Testi: Ayna Testiyle Gerçekleri Yüzüne Çarpıyoruz!

Psikoloji Testi: Ayna Testiyle Gerçekleri Yüzüne Çarpıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 11:53
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Hepimizin kendimiz hakkında anlattığı bir hikâye var. Bir de farkında olmadan sergilediğimiz davranışların anlattığı başka bir hikaye. Bazen kendimizi cesur sanırken aslında korkularımız tarafından yönetiliyor olabiliriz; bazen de zayıf olduğumuzu düşünürken en büyük gücümüzü görmezden geliriz. Bu test, sana 'iyi' ya da 'kötü' etiketleri yapıştırmayacak. Bunun yerine kişiliğinin en baskın yönünü, en çok kaçındığın duyguyu ve kendine bile itiraf etmekte zorlandığın gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacak. 

Hazırsan aynaya bakma zamanı!

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Psikoloji Testi: Ayna Testiyle Gerçekleri Yüzüne Çarpıyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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