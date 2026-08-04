Yıldırım Nikahından Acı Vedaya Uzanan Hikaye: Bennu Gerede ve Cem Büyükhanlı'nın Olay Aşkının Detayları
Bennu Gerede'nin adı son günlerde yeniden gündeme gelirken, özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. Fotoğraf sanatçısı ve televizyon dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Gerede, 2010 yılında iş insanı Cem Büyükhanlı ile yaşadığı yıldırım aşkıyla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Tanışmalarının üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra evlenme kararı alan çift, sıra dışı bir sokak düğünüyle dünyaevine girmişti. Ancak büyük bir aşkla başlayan evlilik kısa sürdü; yıllar sonra Bennu Gerede'nin yaptığı çarpıcı açıklamalar ve Cem Büyükhanlı'nın vefatı bu hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı. İşte Bennu Gerede ile Cem Büyükhanlı'nın çok konuşulan ilişkisine dair tüm detaylar...
Türk magazin dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bennu Gerede, yıllar boyunca yalnızca yaptığı açıklamalarla değil, fotoğraf sanatı, televizyon projeleri ve yaşam tarzıyla da gündemde kaldı.
Bennu Gerede, son olarak konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle adli sürecin merkezine yerleşti.
Bennu Gerede'nin özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminin en çok takip edilen başlıklarından biri oldu.
Boşanmalarının ardından uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam süren Cem Büyükhanlı, 7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Bebek'teki evinde yaşamını yitirdi.
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