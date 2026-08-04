Yıldırım Nikahından Acı Vedaya Uzanan Hikaye: Bennu Gerede ve Cem Büyükhanlı'nın Olay Aşkının Detayları

Özellikle iş insanı Cem Büyükhanlı ile yaşadığı ilişki, dönemin en dikkat çeken birliktelikleri arasında gösterildi.

Çift, tanışmalarının üzerinden henüz bir ay geçmişken evlenme kararı aldı. 19 Mart 2010'da ise alışılmışın dışında bir tercihle Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde sokakta kıyılan nikahla dünyaevine girdiler. O dönem bu sıra dışı nikah magazin basınında uzun süre konuşuldu.

Bennu Gerede yıllar bu tercihlerinin nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

'Her şey sembolik olsun, özel bir anlamı olsun dedik. Büyükbabam Hüsrev Gerede, 19 Mart babamın doğum günü, oturduğumuz sokak Hüsrev Gerede... Dedemin anıtının önünde evlendik biz de.'

Bennu Gerede'nin önceki ilişkisinden dünyaya gelen dört oğluyla birlikte kurulan geniş aile düzeni de dikkat çekmişti. Cem Büyükhanlı'nın çocuklarla kurduğu ilişki ve çiftin sık sık verdikleri samimi röportajlar, evliliklerini magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline getirdi.

İkili, röportajlarında ilişkilerini anlatırken oldukça sıra dışı ifadeler de kullandı. Bir söyleşilerinde, birbirlerini ilk görüşte tanıdıklarını hissettiklerini belirterek 'Önceki hayatımızda Antik Mısır'da yaşayan iki aşıktık, bu hayatta yeniden birbirimizi bulduk.' sözleriyle gündem olmuşlardı.

Kalabalık aile yaşamı nedeniyle zaman zaman yalnız kalabilmek için kendilerine küçük bir ev tuttuklarını da anlatan çift, bunu 'birbirimize ait bir alan yaratmak' olarak açıklamıştı.

Ancak çok konuşulan bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Yaklaşık 15 ay süren birliktelik, 2011 yılında boşanmayla sona erdi.

Yıllar sonra Bennu Gerede, kaleme aldığı otobiyografik kitabında bu evliliğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski eşi Cem Büyükhanlı'dan evlilikleri sırasında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Gerede, yaşadığı süreci uzun yıllar sessiz kaldıktan sonra kamuoyuyla paylaşmıştı.