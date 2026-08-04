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Yıldırım Nikahından Acı Vedaya Uzanan Hikaye: Bennu Gerede ve Cem Büyükhanlı'nın Olay Aşkının Detayları

Yıldırım Nikahından Acı Vedaya Uzanan Hikaye: Bennu Gerede ve Cem Büyükhanlı'nın Olay Aşkının Detayları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 12:35
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Bennu Gerede'nin adı son günlerde yeniden gündeme gelirken, özel hayatı da yeniden merak konusu oldu. Fotoğraf sanatçısı ve televizyon dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olan Gerede, 2010 yılında iş insanı Cem Büyükhanlı ile yaşadığı yıldırım aşkıyla uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Tanışmalarının üzerinden yalnızca bir ay geçtikten sonra evlenme kararı alan çift, sıra dışı bir sokak düğünüyle dünyaevine girmişti. Ancak büyük bir aşkla başlayan evlilik kısa sürdü; yıllar sonra Bennu Gerede'nin yaptığı çarpıcı açıklamalar ve Cem Büyükhanlı'nın vefatı bu hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıdı. İşte Bennu Gerede ile Cem Büyükhanlı'nın çok konuşulan ilişkisine dair tüm detaylar...

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Türk magazin dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bennu Gerede, yıllar boyunca yalnızca yaptığı açıklamalarla değil, fotoğraf sanatı, televizyon projeleri ve yaşam tarzıyla da gündemde kaldı.

Türk magazin dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bennu Gerede, yıllar boyunca yalnızca yaptığı açıklamalarla değil, fotoğraf sanatı, televizyon projeleri ve yaşam tarzıyla da gündemde kaldı.

Ünlü oyuncu ve eski manken Sema Gerede'nin kızı olan Bennu Gerede, uzun yıllar moda ve portre fotoğrafçılığı alanında çalışarak birçok ünlü isimle gerçekleştirdiği çekimlerle adını duyurdu.

Kariyeri boyunca kalıpların dışında yaşamayı tercih eden Gerede, televizyon programları, yarışmalar ve röportajlarıyla da sık sık gündeme geldi. Hayata bakış açısı, özgürlük anlayışı ve tabu kabul edilen konular hakkında açık sözlü açıklamaları nedeniyle zaman zaman kamuoyunda tartışmaların odağı oldu. Özellikle sosyal medya çağında yaptığı açıklamalar ve katıldığı dijital programlar geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Bennu Gerede, son olarak konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle adli sürecin merkezine yerleşti.

Bennu Gerede, son olarak konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle adli sürecin merkezine yerleşti.

Program sırasında boynunda taşıdığı ve ilk bakışta sıradan bir kolye gibi görünen aksesuarın aslında yetişkinlere yönelik titreşimli bir ürün olduğunu söyleyen Gerede, ürünü neden yanında taşıdığını da açık sözlü ifadelerle anlattı. Yayın sırasında yaptığı açıklamalar ve objeyi göstermesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı.

Yaşananların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir şikâyet beklemeksizin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçlamasıyla işlem başlatılırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Savcılık ayrıca söz konusu YouTube içeriği hakkında erişim engeli talebinde de bulundu. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken sosyal medyada farklı görüşler ortaya çıktı.

Bennu Gerede'nin özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminin en çok takip edilen başlıklarından biri oldu.

Bennu Gerede'nin özel hayatı da yıllar boyunca magazin gündeminin en çok takip edilen başlıklarından biri oldu.

Özellikle iş insanı Cem Büyükhanlı ile yaşadığı ilişki, dönemin en dikkat çeken birliktelikleri arasında gösterildi.

Çift, tanışmalarının üzerinden henüz bir ay geçmişken evlenme kararı aldı. 19 Mart 2010'da ise alışılmışın dışında bir tercihle Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'nde sokakta kıyılan nikahla dünyaevine girdiler. O dönem bu sıra dışı nikah magazin basınında uzun süre konuşuldu.

 Bennu Gerede yıllar bu tercihlerinin nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

'Her şey sembolik olsun, özel bir anlamı olsun dedik. Büyükbabam Hüsrev Gerede, 19 Mart babamın doğum günü, oturduğumuz sokak Hüsrev Gerede... Dedemin anıtının önünde evlendik biz de.'

Bennu Gerede'nin önceki ilişkisinden dünyaya gelen dört oğluyla birlikte kurulan geniş aile düzeni de dikkat çekmişti. Cem Büyükhanlı'nın çocuklarla kurduğu ilişki ve çiftin sık sık verdikleri samimi röportajlar, evliliklerini magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline getirdi.

İkili, röportajlarında ilişkilerini anlatırken oldukça sıra dışı ifadeler de kullandı. Bir söyleşilerinde, birbirlerini ilk görüşte tanıdıklarını hissettiklerini belirterek 'Önceki hayatımızda Antik Mısır'da yaşayan iki aşıktık, bu hayatta yeniden birbirimizi bulduk.' sözleriyle gündem olmuşlardı.

Kalabalık aile yaşamı nedeniyle zaman zaman yalnız kalabilmek için kendilerine küçük bir ev tuttuklarını da anlatan çift, bunu 'birbirimize ait bir alan yaratmak' olarak açıklamıştı.

Ancak çok konuşulan bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Yaklaşık 15 ay süren birliktelik, 2011 yılında boşanmayla sona erdi.

Yıllar sonra Bennu Gerede, kaleme aldığı otobiyografik kitabında bu evliliğe dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski eşi Cem Büyükhanlı'dan evlilikleri sırasında fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Gerede, yaşadığı süreci uzun yıllar sessiz kaldıktan sonra kamuoyuyla paylaşmıştı.

Boşanmalarının ardından uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam süren Cem Büyükhanlı, 7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Bebek'teki evinde yaşamını yitirdi.

Boşanmalarının ardından uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam süren Cem Büyükhanlı, 7 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Bebek'teki evinde yaşamını yitirdi.

Evinde yalnız yaşayan Büyükhanlı'nın ölüm haberinin ardından yapılan incelemelerde, daha önce geçirdiği ciddi akciğer rahatsızlığı ve buna bağlı sağlık sorunlarının yeniden nüksetmesi sonucu doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Soruşturmada herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.

Eski eşinin ölüm haberinin ardından Bennu Gerede ise sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımla dikkat çekti.

Gerede, mesajında Cem Büyükhanlı'nın hayatı boyunca derin acılar taşıyan biri olduğunu ifade ederek şu anlamlı sözleri kullandı:

'Sevgili Cem'im... Gerçekten parlayan bir ışıktın. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin. Bu dünyada bulamadığın huzuru umarım gittiğin yerde bulursun. Umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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