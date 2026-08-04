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Türkiye'nin En Lezzetli Simidi Belli Oldu: Zirvede Ne İstanbul Var Ne Ankara!

Türkiye'nin En Lezzetli Simidi Belli Oldu: Zirvede Ne İstanbul Var Ne Ankara!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 11:47
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Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri, on farklı kritere göre zorlu bir lezzet sınavından geçti. Üretim tekniğinden çıtırlığına kadar pek çok detayın incelendiği araştırmada, genel klasman şampiyonu Eskişehir simidi oldu.

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Sabah kahvaltılarının ve sokak lezzetlerinin tartışmasız bir numarası olan simit, Türkiye çapında dev bir lezzet araştırmasının merkezinde yer aldı.

Sabah kahvaltılarının ve sokak lezzetlerinin tartışmasız bir numarası olan simit, Türkiye çapında dev bir lezzet araştırmasının merkezinde yer aldı.

Yurdun dört bir yanından gelen coğrafi işaret tescilli ürünlerin kıyasıya yarıştığı değerlendirmenin sonucunda, ülkenin en başarılı simidi 91 tam puan toplayan Eskişehir simidi seçildi. Onu çok ufak bir farkla, 90 puan alan Antakya simidi izlerken, İzmirlilerin meşhur gevreği 89,5 puanla üçüncü sıraya yerleşerek kürsüye çıkmayı başardı. Ülke genelindeki lezzet tutkunlarının merakla beklediği listede, Ankara ve İstanbul simitleri ise 88 puanla dördüncülüğü paylaştı.

Bu kapsamlı sıralama oluşturulurken sıradan bir tadım testinin çok ötesine geçildi. TÜRKPATENT tarafından onaylanmış coğrafi işaret belgeleri, yörelere has resmi reçeteler ve doğrudan tüketicilerin yaptığı değerlendirmeler titizlikle harmanlandı. Toplamda on farklı detayın masaya yatırıldığı bu özel çalışmada İzmit, Samsun ve Rize gibi hamur işinde iddialı illerimizin simitleri de kendilerine üst sıralarda yer bulmayı başardı. Genel şampiyon Eskişehir olsa da, kategoriler bazında sonuçlara bakıldığında her şehrin farklı bir ustalıkla öne çıktığı görüldü.

Tüketicilerin en çok dikkat ettiği detaylardan biri olan dış çıtırlık konusunda İzmir gevreği rakiplerine hiç şans tanımayarak 10 tam puan alırken, iç dokunun yumuşaklığı ve ideal kıvamında İzmit simidi zirvenin tek sahibi oldu.

Tüketicilerin en çok dikkat ettiği detaylardan biri olan dış çıtırlık konusunda İzmir gevreği rakiplerine hiç şans tanımayarak 10 tam puan alırken, iç dokunun yumuşaklığı ve ideal kıvamında İzmit simidi zirvenin tek sahibi oldu.

İşin içine üretim tekniği girdiğinde İzmir gevreği ile Rize simidi en üst basamağı kimseye bırakmadı. Reçetesinin özgünlüğüyle fark yaratan şehirler Rize ve Antakya olurken, koku ve tat zenginliğini ifade eden aroma kategorisinde Ankara, Samsun, Antakya ve Eskişehir ustalarının ellerinden çıkan simitler ilk sırayı paylaştı.

Sokak kültürünün en önemli simgelerinden olan bu geleneksel lezzetlerin doyuruculuk ve kültürel miras özellikleri de araştırmada belirleyici bir rol oynadı. Kültürel kimlik söz konusu olduğunda İstanbul ve Rize simitleri tam not alarak şehirleriyle olan tarihsel bağlarını bir kez daha kanıtladı. En doyurucu ürünler listesinde ise İstanbul ve Antakya simitleri rakiplerini geride bıraktı. Hamurun işlenmesindeki el becerisi ve ustalık gerektiren aşamalarda Ankara, İzmir, Antakya, Eskişehir ve Rize yüksek başarı göstererek övgüleri topladı. Ortaya çıkan bu renkli tablo, Türkiye'nin her köşesinde simit kültürünün ne kadar derin, çeşitli ve eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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