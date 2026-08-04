Türkiye'nin En Lezzetli Simidi Belli Oldu: Zirvede Ne İstanbul Var Ne Ankara!

Yurdun dört bir yanından gelen coğrafi işaret tescilli ürünlerin kıyasıya yarıştığı değerlendirmenin sonucunda, ülkenin en başarılı simidi 91 tam puan toplayan Eskişehir simidi seçildi. Onu çok ufak bir farkla, 90 puan alan Antakya simidi izlerken, İzmirlilerin meşhur gevreği 89,5 puanla üçüncü sıraya yerleşerek kürsüye çıkmayı başardı. Ülke genelindeki lezzet tutkunlarının merakla beklediği listede, Ankara ve İstanbul simitleri ise 88 puanla dördüncülüğü paylaştı.

Bu kapsamlı sıralama oluşturulurken sıradan bir tadım testinin çok ötesine geçildi. TÜRKPATENT tarafından onaylanmış coğrafi işaret belgeleri, yörelere has resmi reçeteler ve doğrudan tüketicilerin yaptığı değerlendirmeler titizlikle harmanlandı. Toplamda on farklı detayın masaya yatırıldığı bu özel çalışmada İzmit, Samsun ve Rize gibi hamur işinde iddialı illerimizin simitleri de kendilerine üst sıralarda yer bulmayı başardı. Genel şampiyon Eskişehir olsa da, kategoriler bazında sonuçlara bakıldığında her şehrin farklı bir ustalıkla öne çıktığı görüldü.