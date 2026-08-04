Türkiye'nin En Lezzetli Simidi Belli Oldu: Zirvede Ne İstanbul Var Ne Ankara!
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Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri, on farklı kritere göre zorlu bir lezzet sınavından geçti. Üretim tekniğinden çıtırlığına kadar pek çok detayın incelendiği araştırmada, genel klasman şampiyonu Eskişehir simidi oldu.
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Sabah kahvaltılarının ve sokak lezzetlerinin tartışmasız bir numarası olan simit, Türkiye çapında dev bir lezzet araştırmasının merkezinde yer aldı.
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Tüketicilerin en çok dikkat ettiği detaylardan biri olan dış çıtırlık konusunda İzmir gevreği rakiplerine hiç şans tanımayarak 10 tam puan alırken, iç dokunun yumuşaklığı ve ideal kıvamında İzmit simidi zirvenin tek sahibi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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