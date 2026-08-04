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Mutfak Aspiratörünü Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi

Mutfak Aspiratörünü Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 12:19
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Yemek pişirirken ortaya çıkan yağ ve buhar zamanla aspiratör filtresinde kalın bir tabaka oluşturuyor. Bu birikinti kötü kokuya, hava akışının azalmasına ve cihazın daha verimsiz çalışmasına neden olabiliyor. Metal filtreyi sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizlemek içinse güçlü kimyasallara ihtiyaç duyulmuyor.

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Yağlanan filtre aspiratörün hava akışını azaltıyor

Yağlanan filtre aspiratörün hava akışını azaltıyor

Aspiratör filtresinin görevi, havadaki yağ parçacıklarını cihazın içine ulaşmadan yakalamak. Düzenli temizlenmeyen filtre doldukça hava geçişi zorlaşıyor ve aspiratör kokuyu dışarı atmakta yetersiz kalabiliyor.

Metal yağ filtreleri genellikle yıkanabiliyor. Ancak karbon veya kömür içeren filtrelerin suya sokulmaması, üreticinin belirttiği aralıklarla yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.

Temizliğe başlamadan önce cihazın kapatılması, soğumasının beklenmesi ve kullanım kılavuzunun kontrol edilmesi öneriliyor.

Mutfak aspiratörü nasıl temizlenir?

Mutfak aspiratörü nasıl temizlenir?

  • Aspiratörü kapatın ve tamamen soğuduğundan emin olun. Metal yağ filtresini kullanım kılavuzundaki talimatlara göre çıkarın.

  • Lavaboyu veya geniş bir kabı sıcak suyla doldurun. Suya birkaç damla yağ çözücü bulaşık deterjanı ekleyin.

  • Yoğun yağ tabakası varsa suya bir miktar karbonat ilave edin. Karışımı farklı temizlik kimyasallarıyla birleştirmeyin.

  • Filtreyi suya yerleştirerek 15 ila 30 dakika bekletin. Çok yoğun birikintilerde bekleme süresi uzatılabilir.

  • Yumuşayan yağı çizici olmayan bir fırça veya süngerle temizleyin. Metal yüzeye zarar verebilecek çelik tel kullanmayın.

  • Filtreyi temiz suyla iyice durulayın ve tamamen kuruyana kadar bekletin. Islak filtreyi cihazın içine yerleştirmeyin.

  • Aspiratörün dış yüzeyini hafif sabunlu nemli mikrofiber bezle silin. Paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ürünlerden kaçının.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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