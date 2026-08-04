Mutfak Aspiratörünü Pırıl Pırıl Yapan Basit Temizlik Hilesi

Yemek pişirirken ortaya çıkan yağ ve buhar zamanla aspiratör filtresinde kalın bir tabaka oluşturuyor. Bu birikinti kötü kokuya, hava akışının azalmasına ve cihazın daha verimsiz çalışmasına neden olabiliyor. Metal filtreyi sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizlemek içinse güçlü kimyasallara ihtiyaç duyulmuyor.

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