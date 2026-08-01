Banyodaki Küfleri Temizleyen Basit Temizlik Hilesi Belli Oldu

Küf, yalnızca yüzeydeki siyah lekelerden ibaret değil. Banyodaki yetersiz havalandırma, su sızıntıları ve uzun süre ıslak kalan yüzeyler temizlenen küfün kısa süre içinde geri dönmesine neden olabiliyor.

Çevre koruma ve sağlık kurumları, sert yüzeylerdeki küçük küf alanlarının su ve deterjanla fırçalanmasını öneriyor. Temizliğin ardından yüzeyin tamamen kurutulması, duş sonrasında pencere veya aspiratör kullanılması ve varsa su kaçağının giderilmesi gerekiyor.