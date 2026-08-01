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Banyodaki Küfleri Temizleyen Basit Temizlik Hilesi Belli Oldu

Banyodaki Küfleri Temizleyen Basit Temizlik Hilesi Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 11:25
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Duş kenarlarında, fayans aralarında ve pencere çevresinde oluşan küf için farklı temizlik ürünlerini karıştırmak gerekmiyor. Küçük alanlardaki yüzeysel küf, deterjanlı su ve sert bir fırçayla temizlenebiliyor. Asıl önemli nokta ise temizlenen alanın tamamen kurutulması.

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Nemi ortadan kaldırmadan küf yeniden oluşuyor

Nemi ortadan kaldırmadan küf yeniden oluşuyor

Küf, yalnızca yüzeydeki siyah lekelerden ibaret değil. Banyodaki yetersiz havalandırma, su sızıntıları ve uzun süre ıslak kalan yüzeyler temizlenen küfün kısa süre içinde geri dönmesine neden olabiliyor.

Çevre koruma ve sağlık kurumları, sert yüzeylerdeki küçük küf alanlarının su ve deterjanla fırçalanmasını öneriyor. Temizliğin ardından yüzeyin tamamen kurutulması, duş sonrasında pencere veya aspiratör kullanılması ve varsa su kaçağının giderilmesi gerekiyor.

Banyodaki küf nasıl temizlenir?

Banyodaki küf nasıl temizlenir?

  • Pencereyi açın veya aspiratörü çalıştırarak banyoyu havalandırın.

  • Eldiven takın; küfe karşı hassasiyetiniz varsa koruyucu gözlük ve maske kullanın.

  • Küflü sert yüzeyi ılık su ve az miktarda bulaşık deterjanıyla ıslatın.

  • Fayans ve derzleri sert bir fırça yardımıyla dikkatlice ovalayın.

  • Çözülen kalıntıları nemli, temiz bir bezle yüzeyden alın.

  • Alanı kuru bir bezle silin ve tamamen kuruyana kadar banyoyu havalandırın.

  • Küf silikonun içine işlemişse yalnızca yüzeyi silmek yeterli olmayabilir; eski silikonun çıkarılıp yenilenmesi gerekebilir.

  • Küf yaklaşık bir metrekareden daha geniş bir alanı kaplıyorsa veya sürekli geri dönüyorsa profesyonel destek alın.

Çamaşır suyu kullanılması halinde ürünün etiketindeki talimatlara uyulması gerekiyor. Çamaşır suyu; sirke, amonyak, tuz ruhu veya başka bir temizlik ürünüyle kesinlikle karıştırılmamalı. Bu tür karışımlar zehirli gaz açığa çıkarabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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