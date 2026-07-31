Ölülerin Günahlarını Ekmek Yiyerek Üstlenen Tuhaf Meslek
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Geçmişte Britanya’nın bazı bölgelerinde, günahlarını itiraf edemeden ölen kişilerin huzura kavuşması için oldukça sıra dışı bir cenaze ritüelinin uygulandığı anlatılıyor. “Günah yiyici” olarak bilinen kişiler, ölünün üzerinde bekletilen ekmeği yiyerek onun günahlarını kendi ruhlarına geçirdiklerine inanıyordu.
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Günahların ekmeğe geçtiğine inanılıyordu
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Bu görevi genellikle yoksul ve toplumdan dışlanmış kişilerin üstlendiği aktarılıyo
İngiltere’nin bilinen son günah yiyicisi olarak Richard Munslow’un adı anılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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