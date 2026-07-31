Ölülerin Günahlarını Ekmek Yiyerek Üstlenen Tuhaf Meslek

Shropshire bölgesindeki Ratlinghope köyünde yaşayan Munslow, önceki günah yiyicilerden farklı olarak yoksul ya da dışlanmış biri değildi. Çevresinde saygı gören bir çiftçi olduğu aktarılıyor.

Yerel anlatılara göre Munslow, küçük yaşta kaybettiği dört çocuğunun ardından unutulmaya başlayan bu geleneği yeniden uygulamaya başladı. Ancak ritüeli kimler için ve kaç kez gerçekleştirdiğine ilişkin kesin bir kayıt bulunmuyor.

1906 yılında hayatını kaybeden Munslow’un mezarı, yıllar içinde zarar görmesinin ardından bölge halkının topladığı bağışlarla restore edildi. 2010 yılında mezarın bulunduğu kilisede özel bir anma töreni düzenlendi.

Munslow’un ölümüyle birlikte günah yiyicilik geleneğinin de tamamen ortadan kalktığı kabul ediliyor.