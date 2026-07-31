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Ölülerin Günahlarını Ekmek Yiyerek Üstlenen Tuhaf Meslek

Ölülerin Günahlarını Ekmek Yiyerek Üstlenen Tuhaf Meslek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 16:43
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Geçmişte Britanya’nın bazı bölgelerinde, günahlarını itiraf edemeden ölen kişilerin huzura kavuşması için oldukça sıra dışı bir cenaze ritüelinin uygulandığı anlatılıyor. “Günah yiyici” olarak bilinen kişiler, ölünün üzerinde bekletilen ekmeği yiyerek onun günahlarını kendi ruhlarına geçirdiklerine inanıyordu.

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Günahların ekmeğe geçtiğine inanılıyordu

Günahların ekmeğe geçtiğine inanılıyordu

Britanya folklorunda yer alan anlatılara göre cenaze sırasında ölünün göğsüne ya da tabutunun üzerine bir parça ekmek bırakılıyordu. Ekmeğin, hayatını kaybeden kişinin günahlarını emdiğine inanılıyordu.

Daha sonra çağrılan günah yiyici, ekmeği yiyip yanında sunulan bira ya da şarabı içiyordu. Böylece ölünün itiraf edemediği günahların günah yiyicinin ruhuna geçtiği ve ölen kişinin öteki dünyaya huzur içinde gidebildiği düşünülüyordu.

Bu görevi genellikle yoksul ve toplumdan dışlanmış kişilerin üstlendiği aktarılıyo

Bu görevi genellikle yoksul ve toplumdan dışlanmış kişilerin üstlendiği aktarılıyo

Günah yiyicilere küçük bir ödeme yapılmasına rağmen, taşıdıklarına inanılan manevi yük nedeniyle çevrelerinde korkulan ve uzak durulan kişiler haline geldikleri belirtiliyor.

Ancak günah yiyicilik hakkındaki yazılı belgeler oldukça sınırlı. Bu nedenle uygulamanın ne kadar yaygın olduğu ve ritüelin her bölgede aynı biçimde yapılıp yapılmadığı kesin olarak bilinmiyor. Tarihçiler konuyu büyük ölçüde yerel kayıtlar, halk anlatıları ve 17. yüzyıldan kalan kısa betimlemeler üzerinden değerlendiriyor.

İngiltere’nin bilinen son günah yiyicisi olarak Richard Munslow’un adı anılıyor

İngiltere’nin bilinen son günah yiyicisi olarak Richard Munslow’un adı anılıyor

Shropshire bölgesindeki Ratlinghope köyünde yaşayan Munslow, önceki günah yiyicilerden farklı olarak yoksul ya da dışlanmış biri değildi. Çevresinde saygı gören bir çiftçi olduğu aktarılıyor.

Yerel anlatılara göre Munslow, küçük yaşta kaybettiği dört çocuğunun ardından unutulmaya başlayan bu geleneği yeniden uygulamaya başladı. Ancak ritüeli kimler için ve kaç kez gerçekleştirdiğine ilişkin kesin bir kayıt bulunmuyor.

1906 yılında hayatını kaybeden Munslow’un mezarı, yıllar içinde zarar görmesinin ardından bölge halkının topladığı bağışlarla restore edildi. 2010 yılında mezarın bulunduğu kilisede özel bir anma töreni düzenlendi.

Munslow’un ölümüyle birlikte günah yiyicilik geleneğinin de tamamen ortadan kalktığı kabul ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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