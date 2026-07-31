Psikologlar Açıkladı: Sürekli Başkalarının Sözünü Kesen Kişilerin Ortak Noktası

İletişim sürecinde insan zihni pasif bir dinleme konumunda kalmayıp, sürekli olarak bir sonraki adımı öngörme eğilimi sergiliyor. Karşı taraf henüz konuşmasını bitirmeden beyin söylenecek ifadeleri tahmin ediyor ve vereceği cevabı kurgulamaya başlıyor. Bilimsel incelemeler, zihnin bu hızlı tahmin yeteneğinin sohbetlerin akıcı ve duraksamasız ilerlemesine katkı sunduğunu gösteriyor. Ancak bu zihinsel sürat, bazı kişilerde yanıt verme dürtüsünü zamanında dizginleyememe ve muhatabının sözünü farkında olmadan kesme sonucunu doğurabiliyor.