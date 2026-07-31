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Psikologlar Açıkladı: Sürekli Başkalarının Sözünü Kesen Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Başkalarının Sözünü Kesen Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 17:14
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İnsanlar arası iletişimde sıkça karşılaşılan söz kesme davranışı, toplum genelinde bir nezaketsizlik veya saygısızlık olarak kabul görüyor. Aile ortamında, arkadaş çevresinde veya iş hayatındaki diyaloglarda karşı tarafın cümlesini tamamlamasını beklemeden söze giren bireyler, çoğunlukla kaba bir tutum sergilemekle itham ediliyor. Yürütülen psikolojik ve nörolojik araştırmalar ise bu durumun arkasında sanılandan çok daha karmaşık zihinsel mekanizmaların bulunduğunu ortaya koyuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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İnsan beyni dinleme esnasında karşı tarafın kuracağı cümleleri önceden tahmin ederek kendi yanıtını hazırlar.

İnsan beyni dinleme esnasında karşı tarafın kuracağı cümleleri önceden tahmin ederek kendi yanıtını hazırlar.

İletişim sürecinde insan zihni pasif bir dinleme konumunda kalmayıp, sürekli olarak bir sonraki adımı öngörme eğilimi sergiliyor. Karşı taraf henüz konuşmasını bitirmeden beyin söylenecek ifadeleri tahmin ediyor ve vereceği cevabı kurgulamaya başlıyor. Bilimsel incelemeler, zihnin bu hızlı tahmin yeteneğinin sohbetlerin akıcı ve duraksamasız ilerlemesine katkı sunduğunu gösteriyor. Ancak bu zihinsel sürat, bazı kişilerde yanıt verme dürtüsünü zamanında dizginleyememe ve muhatabının sözünü farkında olmadan kesme sonucunu doğurabiliyor.

Beynin dürtüleri baskılama mekanizmasındaki zayıflık kişilerin söze erken girmesine yol açar.

Beynin dürtüleri baskılama mekanizmasındaki zayıflık kişilerin söze erken girmesine yol açar.

Bu süreçte beynin 'inhibitör kontrol' olarak tanımlanan ve otomatik tepkileri ertelemeyi sağlayan işlevi kritik bir rol üstleniyor. Diyalog zihinsel açıdan fazla uyarıcı veya heyecan verici bir boyut kazandığında, bazı bireyler bu içsel baskıyı kontrol etmekte güçlük çekiyor. Uzmanlar, araya giren kişilerin büyük bölümünün saygısızlık amacından ziyade, zihinlerinde oluşan güçlü konuşma isteğini frenleyemediklerini belirtiyor.

Cümleleri tamamlama eğilimi iletişimi hızlandırsa da sık tekrarlandığında rahatsızlık yaratır.

Cümleleri tamamlama eğilimi iletişimi hızlandırsa da sık tekrarlandığında rahatsızlık yaratır.

Benzer şekilde, başkalarının kurduğu cümleleri tamamlama davranışı da dil psikolojisinde sıkça görülen bir olgu olarak öne çıkıyor. Zihnin duyacağı kelimeleri önceden kestirmesi iletişimi kolaylaştırsa da, bu durum sabırsızlıkla birleştiğinde söze erken girilmesine neden oluyor. Sonuç olarak, söz kesme davranışı her zaman bir terbiye eksikliğinden değil, zihnin iletişim hızına yetişme çabasından kaynaklanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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