Psikologlar Açıkladı: Sürekli Başkalarının Sözünü Kesen Kişilerin Ortak Noktası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
İnsanlar arası iletişimde sıkça karşılaşılan söz kesme davranışı, toplum genelinde bir nezaketsizlik veya saygısızlık olarak kabul görüyor. Aile ortamında, arkadaş çevresinde veya iş hayatındaki diyaloglarda karşı tarafın cümlesini tamamlamasını beklemeden söze giren bireyler, çoğunlukla kaba bir tutum sergilemekle itham ediliyor. Yürütülen psikolojik ve nörolojik araştırmalar ise bu durumun arkasında sanılandan çok daha karmaşık zihinsel mekanizmaların bulunduğunu ortaya koyuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsan beyni dinleme esnasında karşı tarafın kuracağı cümleleri önceden tahmin ederek kendi yanıtını hazırlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beynin dürtüleri baskılama mekanizmasındaki zayıflık kişilerin söze erken girmesine yol açar.
Cümleleri tamamlama eğilimi iletişimi hızlandırsa da sık tekrarlandığında rahatsızlık yaratır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın