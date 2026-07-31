Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Rüyayı Görmek Ne Anlama Geliyor?

Rüyaların uyanıkken yaşadığımız olayları, duyguları ve kaygıları yansıtabileceğini savunan yaklaşım, psikolojide “süreklilik hipotezi” olarak biliniyor. Buna göre gündüz zihni meşgul eden bir sorun, gece birebir aynı biçimde görülmese bile benzer bir duygu veya olay örgüsüyle rüyaya taşınabiliyor.

Yapılan araştırmalar; kişinin özerklik, yeterlilik ve başkalarıyla bağ kurma gibi temel psikolojik ihtiyaçlarında yaşadığı eksikliklerin daha olumsuz rüya temalarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Günlük yaşamından memnun olmayan ya da kendisini uzun süredir baskı altında hisseden kişilerde düşme, başarısız olma, saldırıya uğrama veya kaçma gibi temalar daha sık ortaya çıkabiliyor.