Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Rüyayı Görmek Ne Anlama Geliyor?
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Bazen mekan veya kişiler değişse de rüyada yaşanan temel olay hep aynı kalıyor. Kişi yine bir yere geç kalıyor, birinden kaçıyor ya da çaresiz kaldığı bir durumla karşılaşıyor. Psikoloji araştırmaları, tekrarlayan rüyaların günlük hayatta yaşanan stres ve duygusal zorlanmalarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Ancak aynı rüya herkes için aynı anlama gelmiyor.
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Tekrarlayan rüyalar günlük hayattaki sorunları yansıtabilir
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Tekrarlayan rüyaları inceleyen 676 katılımcılı bir araştırmada, anlatılan rüyaların yaklaşık üçte ikisinin olumsuz duygular taşıdığı görüldü.
Her tekrarlayan rüyanın tek ve kesin bir anlamı yok
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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