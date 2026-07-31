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Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Rüyayı Görmek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Sürekli Aynı Rüyayı Görmek Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 17:51
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Bazen mekan veya kişiler değişse de rüyada yaşanan temel olay hep aynı kalıyor. Kişi yine bir yere geç kalıyor, birinden kaçıyor ya da çaresiz kaldığı bir durumla karşılaşıyor. Psikoloji araştırmaları, tekrarlayan rüyaların günlük hayatta yaşanan stres ve duygusal zorlanmalarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Ancak aynı rüya herkes için aynı anlama gelmiyor.

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Tekrarlayan rüyalar günlük hayattaki sorunları yansıtabilir

Tekrarlayan rüyalar günlük hayattaki sorunları yansıtabilir

Rüyaların uyanıkken yaşadığımız olayları, duyguları ve kaygıları yansıtabileceğini savunan yaklaşım, psikolojide “süreklilik hipotezi” olarak biliniyor. Buna göre gündüz zihni meşgul eden bir sorun, gece birebir aynı biçimde görülmese bile benzer bir duygu veya olay örgüsüyle rüyaya taşınabiliyor.

Yapılan araştırmalar; kişinin özerklik, yeterlilik ve başkalarıyla bağ kurma gibi temel psikolojik ihtiyaçlarında yaşadığı eksikliklerin daha olumsuz rüya temalarıyla ilişkili olabileceğini gösteriyor. Günlük yaşamından memnun olmayan ya da kendisini uzun süredir baskı altında hisseden kişilerde düşme, başarısız olma, saldırıya uğrama veya kaçma gibi temalar daha sık ortaya çıkabiliyor.

Tekrarlayan rüyaları inceleyen 676 katılımcılı bir araştırmada, anlatılan rüyaların yaklaşık üçte ikisinin olumsuz duygular taşıdığı görüldü.

Tekrarlayan rüyaları inceleyen 676 katılımcılı bir araştırmada, anlatılan rüyaların yaklaşık üçte ikisinin olumsuz duygular taşıdığı görüldü.

En sık karşılaşılan temalar arasında başarısızlık, çaresizlik ve kovalanmak yer aldı. Bu bulgular, tekrarlayan rüyaların geleceğe ilişkin bir işaret olmasından ziyade kişinin sürmekte olan duygusal deneyimleriyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Tekrarlayan rüyalar tek başına psikolojik bir rahatsızlık göstergesi sayılmıyor. Ancak aynı rüya sık sık uyanmanıza, yeniden uyumaktan çekinmenize veya gün içindeki yaşamınızı etkileyecek ölçüde kaygılanmanıza neden oluyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması öneriliyor.

Her tekrarlayan rüyanın tek ve kesin bir anlamı yok

Her tekrarlayan rüyanın tek ve kesin bir anlamı yok

Sürekli geç kaldığını görmek doğrudan başarısız olacağınız, kovalanmak birinden gerçekten kaçtığınız veya dişlerinizin döküldüğünü görmek kötü bir olay yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Rüyanın olası anlamını belirleyen asıl unsurlar kişinin yaşadıkları, rüya sırasında hissettiği duygu ve benzer durumların günlük hayatında bulunup bulunmadığı oluyor.

Bu nedenle yalnızca rüyanın görüntülerine değil, sizde bıraktığı duyguya odaklanmak daha anlamlı olabilir. Rüyayı gördüğünüz dönemlerde yaşanan olayları, stres düzeyinizi ve rüya sonrasında hissettiklerinizi not etmek tekrarlanan örüntüleri fark etmenize yardımcı olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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