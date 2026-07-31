Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu Belli Oldu! CRUSH İlk Şarkısıyla Sahneye Çıktı
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Son yıllarda dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen K-pop kültürü artık Türkiye'de de yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir merakla beklenen Idol House Türkiye projesinin büyük finaliyle birlikte kurulan CRUSH, yalnızca yeni bir müzik grubu değil; aylar süren yoğun eğitimlerin, elemelerin ve büyük bir hayalin ürünü olarak müzik dünyasına adım attı.
Modern pop sound'u, güçlü dans koreografileri ve çok sesli vokal performanslarıyla dikkat çeken 7 kişilik grup, daha ilk gününden sosyal medyada büyük ilgi görmeyi başardı.
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CRUSH'un hikayesi, dijital platformlarda yayınlanan Idol House Türkiye yarışmasıyla başladı.
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Aylar süren hazırlığın ardından beklenen gün 30 Temmuz 2026'da geldi.
CRUSH'un ilk sahnesi özel davetlilere yönelik hazırlanan kapalı bir lansman organizasyonunda gerçekleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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