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Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu Belli Oldu! CRUSH İlk Şarkısıyla Sahneye Çıktı

Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu Belli Oldu! CRUSH İlk Şarkısıyla Sahneye Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 10:42
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Son yıllarda dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen K-pop kültürü artık Türkiye'de de yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir merakla beklenen Idol House Türkiye projesinin büyük finaliyle birlikte kurulan CRUSH, yalnızca yeni bir müzik grubu değil; aylar süren yoğun eğitimlerin, elemelerin ve büyük bir hayalin ürünü olarak müzik dünyasına adım attı.

Modern pop sound'u, güçlü dans koreografileri ve çok sesli vokal performanslarıyla dikkat çeken 7 kişilik grup, daha ilk gününden sosyal medyada büyük ilgi görmeyi başardı.

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CRUSH'un hikayesi, dijital platformlarda yayınlanan Idol House Türkiye yarışmasıyla başladı.

CRUSH'un hikayesi, dijital platformlarda yayınlanan Idol House Türkiye yarışmasıyla başladı.

Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden ilham alan yarışma, klasik bir müzik yarışmasının çok ötesine geçti.

Yarışmacılar yaklaşık dört ay boyunca adeta profesyonel bir idol kampına alındı. Bu süreçte yalnızca şarkı söylemek değil; dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu ve disiplin gibi birçok farklı konuda yoğun eğitimlerden geçtiler. Vokal koçları, koreograflar ve sahne eğitmenleri eşliğinde hazırlanan yarışmacılar, her hafta performanslarıyla jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı.

Haftanın üç günü YouTube üzerinden yayınlanan yarışma kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Büyük final ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı dev bir organizasyonla gerçekleştirildi. Canlı yayını aynı anda yaklaşık 90 bin kişinin takip ettiği final gecesinde, 15 finalist arasından jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda CRUSH'u oluşturacak yedi isim belli oldu.

Final gecesinin ardından Türkiye'nin yeni erkek müzik grubunu oluşturan isimler şu şekilde açıklandı:

  • Arda Soydoğan

  • Barış Yüksekkaya

  • Batu Cengiz

  • Efe Şan

  • Milan Önder

  • Miraç Fırat

  • Oğuzhan Çiftçi

Her biri yarışma boyunca farklı özellikleriyle öne çıkan üyeler; vokal, dans ve sahne performanslarındaki başarılarıyla finale kadar yükselmeyi başardı. Grubun hedefi ise üyelerin farklı güçlü yönlerini bir araya getirerek modern pop müziğinde yeni bir kimlik oluşturmak.

Aylar süren hazırlığın ardından beklenen gün 30 Temmuz 2026'da geldi.

Aylar süren hazırlığın ardından beklenen gün 30 Temmuz 2026'da geldi.

Grup, adını taşıyan ilk teklisi 'CRUSH!' ile profesyonel müzik kariyerine resmen başladı. Aynı gün yayınlanan müzik klibiyle birlikte grup, dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Modern pop altyapısını R&B dokunuşlarıyla birleştiren şarkı, özellikle çok sesli vokal yapısı ve yüksek tempolu dans performanslarıyla dikkat çekiyor. Klipte ise üyelerin uzun eğitim sürecinde kazandıkları senkronize koreografi becerileri ön plana çıkarılıyor.

Çıkış şarkısının yayınlanmasının ardından sosyal medyada grup için oluşturulan 'CRUSHERS' isimli hayran topluluğu da kısa sürede büyümeye başladı.

CRUSH'un ilk sahnesi özel davetlilere yönelik hazırlanan kapalı bir lansman organizasyonunda gerçekleşti.

Basın mensupları, influencer'lar ve müzik sektöründen isimlerin katıldığı etkinlikte grup ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Yedi üye, çıkış şarkıları 'CRUSH!'ı canlı vokal eşliğinde seslendirirken, uzun süredir hazırlıkları yapılan koreografiyi de ilk kez sergiledi. 

CRUSH'ın ilk konseri 12 Eylül 2026 tarihinde Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirilecek. Konseri yerinde izlemek isteyenler için bilet satışları 1 Ağustos 2026 Cuma günü saat 14.00'te Bubilet üzerinden başlayacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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