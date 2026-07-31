Türkiye'nin Yeni Nesil Erkek Grubu Belli Oldu! CRUSH İlk Şarkısıyla Sahneye Çıktı

Güney Kore'deki idol yetiştirme sisteminden ilham alan yarışma, klasik bir müzik yarışmasının çok ötesine geçti.

Yarışmacılar yaklaşık dört ay boyunca adeta profesyonel bir idol kampına alındı. Bu süreçte yalnızca şarkı söylemek değil; dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu ve disiplin gibi birçok farklı konuda yoğun eğitimlerden geçtiler. Vokal koçları, koreograflar ve sahne eğitmenleri eşliğinde hazırlanan yarışmacılar, her hafta performanslarıyla jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı.

Haftanın üç günü YouTube üzerinden yayınlanan yarışma kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Büyük final ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı dev bir organizasyonla gerçekleştirildi. Canlı yayını aynı anda yaklaşık 90 bin kişinin takip ettiği final gecesinde, 15 finalist arasından jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucunda CRUSH'u oluşturacak yedi isim belli oldu.

Final gecesinin ardından Türkiye'nin yeni erkek müzik grubunu oluşturan isimler şu şekilde açıklandı:

Arda Soydoğan

Barış Yüksekkaya

Batu Cengiz

Efe Şan

Milan Önder

Miraç Fırat

Oğuzhan Çiftçi

Her biri yarışma boyunca farklı özellikleriyle öne çıkan üyeler; vokal, dans ve sahne performanslarındaki başarılarıyla finale kadar yükselmeyi başardı. Grubun hedefi ise üyelerin farklı güçlü yönlerini bir araya getirerek modern pop müziğinde yeni bir kimlik oluşturmak.