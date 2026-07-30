Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" Berna Karagözoğlu'nun Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Programın en sevilen isimlerinden biri ise henüz 9 yaşındayken yarışmaya katılan Berna Karagözoğlu'ydu.

Sempatik tavırları, sahnedeki öz güveni ve güçlü sesiyle kısa sürede yarışmanın yıldızlarından biri haline gelen küçük Berna, özellikle Sibel Can'ın 'Padişah' şarkısını seslendirdiği performansıyla hafızalara kazındı. Sahneye çıktığı her bölümde jüri üyelerinden tam not alan Karagözoğlu, izleyicilerin de büyük sevgisini kazanmış, 'Fındık Kurdu' lakabıyla bir dönemin en tanınan çocuk yıldızlarından biri olmuştu.

Yarışmanın ardından eğitim hayatına ağırlık veren Berna Karagözoğlu, müzikten ise hiçbir zaman kopmadı. Geçen yıllar boyunca kendini geliştiren genç isim, bugün profesyonel olarak sahne almaya ve canlı performanslarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.