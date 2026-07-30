Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" Berna Karagözoğlu'nun Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi
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Bir dönemin en sevilen çocuk yarışmalarından Bir Şarkısın Sen, ekranlara damga vuran birbirinden yetenekli isimleriyle hafızalara kazınmıştı. Yarışmanın en unutulmaz yarışmacılarından biri olan ve 'Fındık Kurdu' lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Berna Karagözoğlu da yıllar sonra yeniden gündemde. Çocuk yaşta sesi ve enerjisiyle alkış toplayan Karagözoğlu'nun paylaşılan son görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen, çocuk yarışmacıların sahne performanslarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımlardan biri olmuştu.
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Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu, geçtiğimiz sene bir eğlence mekanındaki sahne performansıyla gündeme gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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