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Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" Berna Karagözoğlu'nun Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Bir Şarkısın Sen'in "Fındık Kurdu" Berna Karagözoğlu'nun Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 10:51
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Bir dönemin en sevilen çocuk yarışmalarından Bir Şarkısın Sen, ekranlara damga vuran birbirinden yetenekli isimleriyle hafızalara kazınmıştı. Yarışmanın en unutulmaz yarışmacılarından biri olan ve 'Fındık Kurdu' lakabıyla milyonların sevgisini kazanan Berna Karagözoğlu da yıllar sonra yeniden gündemde. Çocuk yaşta sesi ve enerjisiyle alkış toplayan Karagözoğlu'nun paylaşılan son görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen, çocuk yarışmacıların sahne performanslarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımlardan biri olmuştu.

2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen, çocuk yarışmacıların sahne performanslarıyla milyonları ekran başına kilitleyen yapımlardan biri olmuştu.

Programın en sevilen isimlerinden biri ise henüz 9 yaşındayken yarışmaya katılan Berna Karagözoğlu'ydu.

Sempatik tavırları, sahnedeki öz güveni ve güçlü sesiyle kısa sürede yarışmanın yıldızlarından biri haline gelen küçük Berna, özellikle Sibel Can'ın 'Padişah' şarkısını seslendirdiği performansıyla hafızalara kazındı. Sahneye çıktığı her bölümde jüri üyelerinden tam not alan Karagözoğlu, izleyicilerin de büyük sevgisini kazanmış, 'Fındık Kurdu' lakabıyla bir dönemin en tanınan çocuk yıldızlarından biri olmuştu.

Yarışmanın ardından eğitim hayatına ağırlık veren Berna Karagözoğlu, müzikten ise hiçbir zaman kopmadı. Geçen yıllar boyunca kendini geliştiren genç isim, bugün profesyonel olarak sahne almaya ve canlı performanslarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu, geçtiğimiz sene bir eğlence mekanındaki sahne performansıyla gündeme gelmişti.

Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu, geçtiğimiz sene bir eğlence mekanındaki sahne performansıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde çocukluk yıllarındaki haliyle kıyaslanan genç şarkıcının değişimi, kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri olmuştu.

Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu, sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanıdığımız sevimli 'Fındık Kurdu'ndan eser kalmadığını söyleyen kullanıcılar, genç ismin değişimini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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