İstanbul'un En İyi Makyöz Hizmetleri - Güncel Liste 2026

Elif ÇAMLIBEL
22.05.2026 - 17:00
Kozmetik dünyasının hızla geliştiği günümüzde, kusursuz bir görünüme ulaşmak artık yalnızca doğru ürünleri değil, o ürünleri sanata dönüştüren doğru elleri de gerektiriyor. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da güzellik ve estetik sektöründe dünya standartlarında hizmet sunan sayısız yeteneğe ev sahipliği yapıyor. 

Biz de megakentte 2026 yılının trendlerini yakından takip eden, lüks, kalite ve profesyonelliği bir araya getiren en iyi makyöz hizmetlerini sizin için derledik. Özel günlerinizde cildinizi güvenle emanet edebileceğiniz, hijyen standartlarından ödün vermeyen ve vizyoner yaklaşımlarıyla öne çıkan uzmanları bu rehberde bulabilirsiniz. Peki, İstanbul'da en iyi makyöz hizmetini kim veriyor? Gelin makyajı kime yaptırılır?

İstanbul'da Makyöz Hizmeti Nedir? Neye Dikkat Edilmeli? - 2026

Profesyonel makyöz hizmeti, yüz hatlarınızı, cilt tipinizi, etkinliğin konseptini ve tarzınızı analiz ederek size en uygun görünümü yaratma sürecidir. 2026 yılı itibarıyla İstanbul'daki makyaj hizmetlerinde en çok dikkat edilmesi gereken unsurların başında ise hijyen standartları ve kullanılan ürünlerin kalitesi gelmektedir. 

Makyözünüzün fırça temizleme rutinleri, tek kullanımlık aplikatör tercihleri ve alerji riski düşük, dünyaca ünlü markaları (Dior, Tom Ford, Charlotte Tilbury vb.) kullanıp kullanmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca uzman portföyünün güncelliği, önceki müşterilerin yorumları ve sizin isteklerinizi ne kadar doğru anladığı, kusursuz bir sonuç için kritik öneme sahiptir.

Serbest Makyöz mü, Salon Makyözü mü? İstanbul'da Doğru Tercih

İstanbul gibi metropol bir şehirde, serbest (freelance) çalışan bir makyöz ile yerleşik bir stüdyo/salon makyözü arasında seçim yapmak genellikle konfor ve lojistik tercihlerine bağlıdır. Serbest makyözler, bulunduğunuz otele, evinize veya etkinlik alanına gelerek size zaman kazandırır; özellikle düğün stresi yaşayan gelinler için ev konforunda hazırlanmak büyük bir avantajdır. 

Salon makyözleri ise özel tasarlanmış ışıklandırma sistemleri, tam donanımlı profesyonel koltuklar ve yanlarında hazır bulunan geniş asistan/saç ekibi ile stabil bir ortam sunarlar. Seçim yaparken etkinliğinizin yeri, hazırlanacak kişi sayısı ve bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız.

Düğün, Mezuniyet ve Özel Gün Makyajı: Hangi Makyöz Kim İçin?

Farklı etkinlikler, farklı makyaj teknikleri ve uzmanlıkları gerektirir. Düğün makyajı, saatlerce süren, terlemeye, gözyaşına ve yüksek flaşlı fotoğraf çekimlerine dayanması gereken, su bazlı ve ekstra kalıcı ürünlerle yapılan bir uygulamadır; bu nedenle 'gelin makyajı' konusunda spesifik deneyimi olan uzmanlar tercih edilmelidir. 

Mezuniyet makyajı ise daha taze, genç, ışıltılı ve yaşa uygun olmalıdır; ağır kontürlerden kaçınan, modern ve dinamik tarzı benimseyen makyaj uzmanları bu alanda öne çıkar. 

Parti veya gala gibi özel gün makyajlarında ise konseptin gerektirdiği dramatik veya iddialı görünümleri başarıyla uygulayabilen, trendlere hakim profesyoneller tercih edilmelidir.

İstanbul'un En İyi Makyöz Hizmetleri: Semt Semt Rehber - 2026

İstanbul'un farklı semtleri, kendi içindeki dokusuna uygun güzellik stüdyolarına ve profesyonellerine ev sahipliği yapmaktadır. Lüks stüdyolardan, evinize kadar gelen özel hizmetlere kadar semt bazlı en başarılı makyaj uzmanlarını sizler için inceledik.

Nişantaşı ve Şişli'deki Profesyonel Makyöz Stüdyoları

İstanbul'da moda ve estetiğin merkezi olan Nişantaşı ve Şişli hattı, Türkiye'nin en seçkin makyaj stüdyolarını barındırmaktadır. Ünlü isimlerin, cemiyet hayatının ve lüks hizmet arayanların ilk tercihi olan bu bölgede, hem stüdyo konforunu hem de yüksek makyaj kalitesini bir arada bulabilirsiniz.

- Hamiyet Akpınar Studio

Hamiyet Akpınar, sektördeki eşsiz tecrübesiyle Nişantaşı'nın en prestijli makyaj stüdyolarından birine liderlik etmektedir. Kırmızı halı görünümleri ve kusursuz cilt makyajı konularında uzmanlaşmış olan Akpınar, elit gelin adaylarının ve ünlü isimlerin ilk tercihleri arasındadır. Premium markalarla çalışarak kalıcılığı yüksek, estetik ve sofistike sonuçlar sunmaktadır. Lüks bir makyaj deneyimi arayanlar için kesinlikle ideal bir adrestir. 

Adres: Teşvikiye, Nişantaşı, İstanbul 

Instagram: @hamiyetakpinar

- Melis İlkkılıç

Modern ve taze görünümlerin ustası Melis İlkkılıç, 'no-makeup' trendini Türkiye'de en iyi uygulayan isimlerden biridir. Cildin kendi ışıltısını ön plana çıkaran, ağırlık yapmayan teknikleriyle özellikle zarif bir görünüm arayan kadınların favorisidir. Nişantaşı'ndaki stüdyosunda samimi bir ortamda, kişiye özel yüz analizi yaparak çalışır. Doğallıktan ödün vermeyenler için mükemmel bir alternatiftir. 

Adres: Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad, Nişantaşı, İstanbul 

Instagram: @melisilkkilic

- Jonat's Couture

Kompleks güzellik merkezlerinden olan Jonat's Couture, saç ve makyajı bir bütün olarak ele almaktadır. Kendi bünyesindeki ödüllü makyöz ekibiyle özellikle iddialı gelin makyajlarında ve haute couture etkinliklerde adından söz ettirmektedir. Geniş ekibi sayesinde kalabalık grupları da rahatlıkla ağırlayabilen profesyonel bir stüdyo deneyimi sunmaktadır. 

Adres: Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 159 Akatlar / Beşiktaş, İstanbul, 34330

Instagram: @jonatscoutureofficial

- Rıfat Yüzüak

Türkiye'nin en tanınmış makyaj sanatçılarından Rıfat Yüzüak, İstanbul'daki stüdyosunda dünya standartlarında bir hizmet vermektedir. Yüz hatlarını kusursuzca şekillendiren teknikleri ve göz makyajındaki ustalığıyla tanınır. Özellikle fotoğraf ve sahne makyajı konusundaki birikimini günlük ve özel gün makyajlarına yansıtarak, kusursuzluğu arayan müşterileri için yüksek kalitede, dönüştürücü bir deneyim sağlamaktadır. 

Adres: İstanbul 

Instagram: @rifatyuzuak

Kadıköy ve Anadolu Yakası'ndaki Öne Çıkan Makyöz Adresleri

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Suadiye, Maltepe ve Beykoz (Acarkent) çevreleri, Avrupa Yakası'nı aratmayan üst düzey güzellik stüdyolarına ve yetenekli makyözlere ev sahipliği yapmaktadır. Kalabalıktan uzak, kaliteli hizmet arayanlar için ideal seçenekler mevcuttur.

- Erkan Uluç Makeup Studio

Erkan Uluç, Anadolu Yakası'nın en prestijli isimlerindendir. Renk teorisi ve yüz anatomisi konusundaki derin bilgisiyle kişiye en uygun renk paletlerini belirler. Porselen gibi bir ten ve buğulu göz makyajı arayan gelinler ve özel davetliler için üst düzey lüks ürünlerle, tamamen kişiselleştirilmiş profesyonel bir hizmet sunmaktadır. 

Adres: İstanbul 

Instagram: @erkanuluc

- Alev Karslı

Bağdat Caddesi'nin en sevilen makyaj sanatçılarından Alev Karslı, özellikle aydınlık ve ışıltılı ten makyajlarıyla tanınmaktadır. Cildi yormayan, doğal güzelliği ön plana çıkaran dokunuşları sayesinde Anadolu Yakası'nda ciddi bir müdavim kitlesi oluşturmuştur. Hem stüdyosunda hem de özel etkinlik alanlarında sunduğu güler yüzlü ve titiz hizmet, onu en çok tavsiye edilen isimlerden biri yapmaktadır. 

Adres: Bağdat Caddesi, Suadiye, Kadıköy 

Instagram: @alevkarsli

- Seçkin Süngüç

Türkiye'nin en çok takip edilen pop yıldızlarının ve oyuncularının imaj makörü olan Seçkin Süngüç, imza niteliğindeki 'glowy' (içten parlayan) cilt makyajı ve çarpıcı göz vurgularıyla, etkinliğinizde kendinizi kırmızı halıda gibi hissetmenizi garanti eder. Bütçeden ziyade kaliteye ve kusursuzluğa odaklanan, gösterişli ve iddialı bir görünüm arayanlar için tartışmasız en iyi alternatiflerden biridir.

Adres: Serbest Çalışan, VIP / İstanbul

Instagram: @seckinsunguc

- Serhat Şen 

Dünya çapında masterclass eğitimleri veren Serhat Şen, özellikle lüks segmentte hizmet almak isteyen müşteriler için İstanbul'da da özel seanslar düzenlemektedir. Keskin yüz hatları yaratma ve ikonik Arap ve Orta Doğu makyaj tekniklerini modernleştirerek sunma konusunda rakipsiz bir sanatçıdır. 

Adres: VIP Freelance / İstanbul 

Instagram: @serhatsenn

Eve Gelen Makyöz Hizmeti Sunan İstanbul'daki Uzmanlar

Günümüzde konforun ön planda olmasıyla, evde veya otelde makyöz hizmeti almak büyük bir trend haline gelmiştir. Kendi lüks setleriyle adresinize gelerek zaman tasarrufu ve mahremiyet sağlayan, sektörün en donanımlı serbest çalışan makyaj sanatçılarını sizin için listeledik.

- Fezi Altun

Türkiye'nin en popüler ve trend belirleyen freelance makyaj sanatçılarından biridir. Sadece ünlülerle değil, lüks hizmet talep eden özel müşterileriyle de bulunduğu lokasyonda çalışmaktadır. Renkleri cesurca kullanması, grafik eyeliner uygulamaları ve cildi bir cam gibi parlak gösteren cam ten (glass skin) makyajıyla öne çıkmaktadır. Enerjisi ve vizyonuyla etkinliğe hazırlık sürecini keyifli hale getirir. 

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul

Instagram: @fezialtun

- Ali Rıza Özdemir

Lüks makyaj dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Ali Rıza Özdemir, özel günlerinizde bulunduğunuz lokasyona gelerek VIP hizmet sunmaktadır. İmza niteliğindeki dumanlı göz makyajı ve heykelsi yüz şekillendirme teknikleriyle tanınır. Dünyaca ünlü markaların elçisi olan Özdemir, size kendinizi bir kırmızı halı yıldızı gibi hissettirecek eşsiz bir profesyonellik ve kalite vadeder. 

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul, Uluslararası

Instagram: @alirizaozdemir

- Burcu Taş

Özellikle gelinlerin favori isimlerinden olan Burcu Taş, zarif ve romantik makyaj uygulamalarıyla tanınır. Adresinize gelerek sunduğu dingin ve profesyonel hizmet, etkinlik öncesi stresi azaltır. Suya ve neme dayanıklı üstün kaliteli ürünler kullanarak tüm gün süren bir kalıcılık sağlar. Doğal tonları ustalıkla harmanlayarak her müşterisinin kendi güzelliğini en zarif şekilde ortaya çıkarmayı hedefler. 

Adres: Serbest Çalışan / Avrupa Yakası Ağırlıklı

Instagram: @burkhu

- Selen Karabulut

Genç jenerasyonun en sevdiği, modern ve yenilikçi makyözlerden biridir. Adresinize sunduğu hizmette pratikliği ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla öne çıkar. Genellikle taze, nemli ve parlak bitişli cilt makyajlarında uzmandır. Özellikle mezuniyetler, 'after party' etkinlikleri ve modern düğün konseptleri için enerjisi yüksek, trendlere son derece hakim bir makyöz arayanlar için ideal bir tercihtir. 

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul

Instagram: @selen_karabulut

Etkinliğe Göre Makyöz Seçimi: İstanbul Rehberi

Her konseptin makyaj dinamiği farklıdır. İhtiyacınıza en uygun uzmanı seçmek, sonucun kusursuzluğu açısından hayatidir.

Gelin Makyajı: İstanbul'un En Beğenilen Düğün Makyözleri

Gelin makyajı, sıradan bir gece makyajından çok daha fazlasıdır; kusursuz bir baz, doğru ışık yansıması ve maksimum kalıcılık gerektirir. 2026 gelinleri için İstanbul'da bu stresi en iyi yöneten, profesyonel gelin makyözlerini seçtik.

- Buse Piri

Son dönemde özellikle yenilikçi saç ve makyaj tasarımlarıyla gelinlerin radarına giren profesyonel bir adrestir. Yüz hatlarını özenle şekillendiren teknikleri ve kusursuz cilt bitişleriyle dikkat çeker. Gelinlerin en özel gününde stresten uzak, modern ve zarif bir görünüm sunmayı hedefler. Hem saç hem makyaj bütünlüğünde iddialı olan bu stüdyo, 2026 sezonunun popüler seçimleri arasında yer almaktadır.

Adres: Taksim360 / İstanbul

Instagram: @busepirimuahairstudio

- Orvina Hair & Makeup

Zeytinburnu'nda yer alan Orvina Hair Makeup, lüks stüdyo deneyimini üst düzey ürün kalitesiyle birleştiren prestijli bir merkezdir. Saç ve makyajı bütüncül bir yaklaşımla ele alan stüdyo, özellikle ihtişamlı gelin görünümlerinde oldukça iddialıdır. Deneyimli ekibi, kişisel beklentilerinize göre tasarlanmış, saatlerce kalıcılığını koruyan profesyonel bir sonuç ortaya koyar. Kapsamlı ve gösterişli bir hazırlık süreci arayanlar için idealdir.

Adres: Zeytinburnu, İstanbul

Instagram: @orvinahairmakeup

- Çağrı Körücü

Müzik kliplerinden ünlü isimlerin sahne şıklığına kadar geniş bir yelpazede çalışan Çağrı Körücü, bu vizyonunu gelin makyajı ve saçı tasarımına taşımaktadır. Sanatçının detaycı yaklaşımı, kamera karşısında kusursuz görünen, kalıcılığı yüksek ve oldukça havalı görünümler yaratır. Gelenekselden ziyade yenilikçi, iddialı ve yıldız ışığına sahip bir gelin olmak isteyenler için son derece profesyonel ve dönüştürücü bir hizmet sunmaktadır. 

Adres: İstanbul 

Instagram: @cagrikorucu_

- Shaina Beauty Address

İstanbul'un yükselen lüks güzellik duraklarından Shaina Beauty, gelin makyajında modern ve zarif dokunuşlarıyla öne çıkmaktadır. Özellikle ışıltılı, pürüzsüz ten bitişleri ve yüz hatlarını kusursuzca dengeleyen teknikleriyle, gelinlere gün boyu kalıcı, taze bir şıklık vadediyor. Geleneksel kalıpların ötesinde, yenilikçi ve sofistike bir vizyon arayan gelin adayları için premium ürünlerle elit ve eşsiz bir hazırlık süreci sunmaktadır.

Adres: Emaar Address İstanbul Hotel

Instagram: @shainabeautyaddress

Fotoğraf Çekimi ve Video için Profesyonel Makyöz Seçenekleri

Stüdyo ışıkları, dış mekan güneşi veya 4K/8K video çözünürlükleri... Kamera önü makyajı, gölgeleri ve yansımaları hesaplamayı gerektiren farklı bir uzmanlık alanıdır. Moda çekimi, dış çekim, save the date veya ticari projeler için ideal isimleri aşağıda bulabilirsiniz.

- Ece Birsen

Moda ve dergi çekimlerinin aranan ismi Ece Birsen, kamera lensinin makyajı nasıl algıladığını kusursuz bir şekilde analiz eder. Özellikle dış çekimlerde doğal ışığın yüze vurduğu açıları hesaplayarak 'strobing' (ışıkla boyutlandırma) tekniğini ustaca kullanır. HD kameralarda bile sıfır hata prensibiyle çalışan sanatçı, yaratıcı portfolyolar ve profesyonel çekimler için mükemmel bir uzmandır. 

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul

Instagram: @ecebirsen_

- Hakan Kültür

Kırmızı halı makyajları konusundaki vizyonuyla tanınır. Hakan Kültür, modellerin karakterini ve konsepti analiz ederek kişiye özel, sanatsal bir makyaj tasarımı sunar. Özellikle etkileyici ve derin bakışlar yaratan göz makyajı tekniklerinde oldukça iddialıdır. Lüks bir çekim organizasyonu için vizyoner ve tecrübeli bir makyaj sanatçısı arayanlar tercih edebilir. 

Adres: Levent (Serbest Çalışan) 

Instagram: @hakankulturofficial

- Yağız Yoldaş

Modern ve avangard görünümler yaratmadaki yeteneğiyle dergi kapaklarının vazgeçilmezlerindendir. Özel konseptli fotoğraf çekimlerinde, sıradanlıktan uzak, sanatsal bir dokunuş arayanlar için vizyoner bir yaklaşım sunar. Renkleri kullanım biçimi ve farklı materyalleri makyaja dahil edebilme becerisi, onu moda ve sanat çekimlerinde İstanbul'un en özgün yeteneklerinden biri yapmaktadır. 

Adres: Serbest Çalışan 

Instagram: @yagizyoldas

- Batuhan Sara

ELLE Style Awards'da 'Yılın Makyaj Artisti' ünvanını taşıyan Batuhan Sara, moda dünyasının zirvesindeki vizyonunu lüks makyajlarına taşıyan eşsiz bir yetenektir. Cemiyet hayatının ve ünlülerin en iddialı etkinliklerinde tercih ettiği sanatçı, ciltte filtre etkisi yaratan benzersiz ten bitişleri ve modern çizgilerdeki sofistike dokunuşlarıyla öne çıkmaktadır. 

Adres: VIP Serbest Çalışan (Tüm İstanbul) 

Instagram: @batuhansaraa

İstanbul Makyöz Hizmeti Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

İstanbul'da makyöz fiyatları, uzmanın popülerliğine, kullanılacak ürünlerin kalitesine, hizmetin stüdyoda mı yoksa adreste mi verileceğine göre geniş bir yelpazede değişkenlik göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla kalite standartlarından ödün vermeyen uzmanların fiyat aralıklarını sizin için analiz ettik.

Etkinlik Türüne Göre Makyaj Ücreti: Bütçe Planlaması

Bütçenizi belirlerken alacağınız hizmetin detaylarını bilmek önemlidir. 2026 yılı için ortalama piyasa dinamikleri ise şu şekilde:

  • Günlük / Hafif Gece Makyajı: Lüks salonlarda ve stüdyolarda bu işlem genellikle 2.500 TL ile 5.000 TL arasında fiyatlanmaktadır.

  • Mezuniyet ve Nişan Makyajı: Ekstra kalıcılık, dekolte makyajı ve takma kirpik uygulamalarının dahil olduğu bu paketler 4.000 TL ile 8.000 TL arasında değişmektedir.

  • Gelin Makyajı (Stüdyo): Gelin makyajı, provalar ve kullanılan ultra kalıcı ürünler nedeniyle en yüksek bütçeli işlemdir. Stüdyoda alınan bir gelin makyajı ortalama 15.000 TL ile 35.000 TL bandındadır.

  • Eve/Otele Gelen Gelin Makyözü (VIP Hizmet): Uzmanın sizin lokasyonunuza gelmesi ve tüm gün size eşlik etmesi gibi seçenekler fiyatı artırır. Bu VIP hizmetler 25.000 TL'den başlayıp elit sanatçılarda 70.000 TL ve üzerine çıkabilmektedir.

Deneme Makyajı Nedir ve Neden Yaptırılmalı?

Deneme (prova) makyajı, özellikle gelinler için etkinlik tarihinden birkaç hafta önce yapılan, konseptin yüzünüzde nasıl duracağını test etme sürecidir. İnternette beğendiğiniz bir fotoğrafın yüz hatlarınıza uyup uymadığını görmek, ürünlerin cildinizde alerji veya kusma yapıp yapmadığını test etmek için kritik bir adımdır. 

Genellikle gelin paketlerinin içine dahil edilen bu hizmet, ayrı alındığında toplam makyaj ücretinin yaklaşık %30'u oranında fiyatlandırılır. Sürprizlerle karşılaşmamak ve büyük gün stresini azaltmak için kesinlikle önerdiğimiz bir yatırımdır.

SSS: İstanbul Makyöz Hizmetleri Hakkında Merak Edilenler

Söz konusu cildiniz ve güzelliğiniz olduğunda en çok aldığımız soruları ve arama motorlarında gelinlerin/kullanıcıların en çok yanıt aradığı konuları da kısa ve net biçimde sizin için yanıtladık.

İstanbul'da En İyi Makyöz Kim? 2026 Editör Önerileri

İstanbul'da “en iyi” kavramı tamamen kişisel tarza ve bütçeye göre değişmekle birlikte; lüks, kalite ve sektördeki repütasyon göz önüne alındığında birkaç isim zirveyi paylaşmaktadır. Kırmızı halı ve ünlü makyajında Ali Rıza Özdemir, Fezi Altun, Seçkin Süngüç ve Hamiyet Akpınar, lüks segmentin en çok tercih edilen isimleri arasında yer almaktadır.

Daha modern, yenilikçi ve kusursuz gelin görünümleri söz konusu olduğunda ise Shaina Beauty, Buse Piri ve Batuhan Sara; sofistike dokunuşları, kalıcılığı yüksek uygulamaları ve güncel güzellik trendlerine hakim vizyonlarıyla öne çıkmaktadır.

Makyöz Randevusu Kaç Ay Öncesinden Alınmalı?

Özellikle İstanbul'da bahar ve yaz aylarındaki düğün sezonu (Mayıs - Eylül arası) yoğunluğu düşünüldüğünde, popüler ve tanınmış bir makyaj sanatçısıyla çalışmak istiyorsanız randevunuzu etkinliğinizden en az 4 ila 6 ay öncesinden almanızı tavsiye ederiz. Eğer özel VIP bir isim talep ediyorsanız, düğün mekanınızı tuttuğunuz an makyözünüzle de iletişime geçmeniz yerinde olacaktır.

İstanbul'da Makyöz Ücreti Ne Kadar? 2026 Fiyat Aralıkları

2026 güncel verilerine göre İstanbul'da ortalama düzeydeki salonlarda standart makyaj uygulamaları 1.500 TL - 3.000 TL bandındayken, lüks ve tanınmış profesyonellerin uyguladığı özel gün/gelin makyajları lokasyon ve pakete bağlı olarak 15.000 TL ile 70.000 TL gibi geniş bir fiyat skalasına yayılmaktadır.

Düğün Makyajında Hangi Markalar Tercih Edilmeli?

Kaliteli bir makyözün çantasında mutlaka profesyonel ve dayanıklı markalar bulunmalıdır. Cilt hazırlığında Embryolisse, Bobbi Brown; ten ürünlerinde Dior, Nars, Armani Beauty, Charlotte Tilbury; renkli kozmetikte ve kalıcılıkta MAC, Huda Beauty ve Tom Ford gibi markaların kullanılması makyajın kalitesini doğrudan artırır. 

Uyarı: Makyözünüzle anlaşmadan önce çantasındaki ürünlerin kalitesini sormaktan çekinmeyin.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
