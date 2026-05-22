İstanbul'un En İyi Makyöz Hizmetleri - Güncel Liste 2026

İstanbul'un farklı semtleri, kendi içindeki dokusuna uygun güzellik stüdyolarına ve profesyonellerine ev sahipliği yapmaktadır. Lüks stüdyolardan, evinize kadar gelen özel hizmetlere kadar semt bazlı en başarılı makyaj uzmanlarını sizler için inceledik.

Nişantaşı ve Şişli'deki Profesyonel Makyöz Stüdyoları

İstanbul'da moda ve estetiğin merkezi olan Nişantaşı ve Şişli hattı, Türkiye'nin en seçkin makyaj stüdyolarını barındırmaktadır. Ünlü isimlerin, cemiyet hayatının ve lüks hizmet arayanların ilk tercihi olan bu bölgede, hem stüdyo konforunu hem de yüksek makyaj kalitesini bir arada bulabilirsiniz.

- Hamiyet Akpınar Studio

Hamiyet Akpınar, sektördeki eşsiz tecrübesiyle Nişantaşı'nın en prestijli makyaj stüdyolarından birine liderlik etmektedir. Kırmızı halı görünümleri ve kusursuz cilt makyajı konularında uzmanlaşmış olan Akpınar, elit gelin adaylarının ve ünlü isimlerin ilk tercihleri arasındadır. Premium markalarla çalışarak kalıcılığı yüksek, estetik ve sofistike sonuçlar sunmaktadır. Lüks bir makyaj deneyimi arayanlar için kesinlikle ideal bir adrestir.

Adres: Teşvikiye, Nişantaşı, İstanbul

Instagram: @hamiyetakpinar

- Melis İlkkılıç

Modern ve taze görünümlerin ustası Melis İlkkılıç, 'no-makeup' trendini Türkiye'de en iyi uygulayan isimlerden biridir. Cildin kendi ışıltısını ön plana çıkaran, ağırlık yapmayan teknikleriyle özellikle zarif bir görünüm arayan kadınların favorisidir. Nişantaşı'ndaki stüdyosunda samimi bir ortamda, kişiye özel yüz analizi yaparak çalışır. Doğallıktan ödün vermeyenler için mükemmel bir alternatiftir.

Adres: Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad, Nişantaşı, İstanbul

Instagram: @melisilkkilic

- Jonat's Couture

Kompleks güzellik merkezlerinden olan Jonat's Couture, saç ve makyajı bir bütün olarak ele almaktadır. Kendi bünyesindeki ödüllü makyöz ekibiyle özellikle iddialı gelin makyajlarında ve haute couture etkinliklerde adından söz ettirmektedir. Geniş ekibi sayesinde kalabalık grupları da rahatlıkla ağırlayabilen profesyonel bir stüdyo deneyimi sunmaktadır.

Adres: Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 159 Akatlar / Beşiktaş, İstanbul, 34330

Instagram: @jonatscoutureofficial

- Rıfat Yüzüak

Türkiye'nin en tanınmış makyaj sanatçılarından Rıfat Yüzüak, İstanbul'daki stüdyosunda dünya standartlarında bir hizmet vermektedir. Yüz hatlarını kusursuzca şekillendiren teknikleri ve göz makyajındaki ustalığıyla tanınır. Özellikle fotoğraf ve sahne makyajı konusundaki birikimini günlük ve özel gün makyajlarına yansıtarak, kusursuzluğu arayan müşterileri için yüksek kalitede, dönüştürücü bir deneyim sağlamaktadır.

Adres: İstanbul

Instagram: @rifatyuzuak

Kadıköy ve Anadolu Yakası'ndaki Öne Çıkan Makyöz Adresleri

Anadolu Yakası, özellikle Kadıköy, Suadiye, Maltepe ve Beykoz (Acarkent) çevreleri, Avrupa Yakası'nı aratmayan üst düzey güzellik stüdyolarına ve yetenekli makyözlere ev sahipliği yapmaktadır. Kalabalıktan uzak, kaliteli hizmet arayanlar için ideal seçenekler mevcuttur.

- Erkan Uluç Makeup Studio

Erkan Uluç, Anadolu Yakası'nın en prestijli isimlerindendir. Renk teorisi ve yüz anatomisi konusundaki derin bilgisiyle kişiye en uygun renk paletlerini belirler. Porselen gibi bir ten ve buğulu göz makyajı arayan gelinler ve özel davetliler için üst düzey lüks ürünlerle, tamamen kişiselleştirilmiş profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Adres: İstanbul

Instagram: @erkanuluc

- Alev Karslı

Bağdat Caddesi'nin en sevilen makyaj sanatçılarından Alev Karslı, özellikle aydınlık ve ışıltılı ten makyajlarıyla tanınmaktadır. Cildi yormayan, doğal güzelliği ön plana çıkaran dokunuşları sayesinde Anadolu Yakası'nda ciddi bir müdavim kitlesi oluşturmuştur. Hem stüdyosunda hem de özel etkinlik alanlarında sunduğu güler yüzlü ve titiz hizmet, onu en çok tavsiye edilen isimlerden biri yapmaktadır.

Adres: Bağdat Caddesi, Suadiye, Kadıköy

Instagram: @alevkarsli

- Seçkin Süngüç

Türkiye'nin en çok takip edilen pop yıldızlarının ve oyuncularının imaj makörü olan Seçkin Süngüç, imza niteliğindeki 'glowy' (içten parlayan) cilt makyajı ve çarpıcı göz vurgularıyla, etkinliğinizde kendinizi kırmızı halıda gibi hissetmenizi garanti eder. Bütçeden ziyade kaliteye ve kusursuzluğa odaklanan, gösterişli ve iddialı bir görünüm arayanlar için tartışmasız en iyi alternatiflerden biridir.

Adres: Serbest Çalışan, VIP / İstanbul

Instagram: @seckinsunguc

- Serhat Şen

Dünya çapında masterclass eğitimleri veren Serhat Şen, özellikle lüks segmentte hizmet almak isteyen müşteriler için İstanbul'da da özel seanslar düzenlemektedir. Keskin yüz hatları yaratma ve ikonik Arap ve Orta Doğu makyaj tekniklerini modernleştirerek sunma konusunda rakipsiz bir sanatçıdır.

Adres: VIP Freelance / İstanbul

Instagram: @serhatsenn

Eve Gelen Makyöz Hizmeti Sunan İstanbul'daki Uzmanlar

Günümüzde konforun ön planda olmasıyla, evde veya otelde makyöz hizmeti almak büyük bir trend haline gelmiştir. Kendi lüks setleriyle adresinize gelerek zaman tasarrufu ve mahremiyet sağlayan, sektörün en donanımlı serbest çalışan makyaj sanatçılarını sizin için listeledik.

- Fezi Altun

Türkiye'nin en popüler ve trend belirleyen freelance makyaj sanatçılarından biridir. Sadece ünlülerle değil, lüks hizmet talep eden özel müşterileriyle de bulunduğu lokasyonda çalışmaktadır. Renkleri cesurca kullanması, grafik eyeliner uygulamaları ve cildi bir cam gibi parlak gösteren cam ten (glass skin) makyajıyla öne çıkmaktadır. Enerjisi ve vizyonuyla etkinliğe hazırlık sürecini keyifli hale getirir.

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul

Instagram: @fezialtun

- Ali Rıza Özdemir

Lüks makyaj dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Ali Rıza Özdemir, özel günlerinizde bulunduğunuz lokasyona gelerek VIP hizmet sunmaktadır. İmza niteliğindeki dumanlı göz makyajı ve heykelsi yüz şekillendirme teknikleriyle tanınır. Dünyaca ünlü markaların elçisi olan Özdemir, size kendinizi bir kırmızı halı yıldızı gibi hissettirecek eşsiz bir profesyonellik ve kalite vadeder.

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul, Uluslararası

Instagram: @alirizaozdemir

- Burcu Taş

Özellikle gelinlerin favori isimlerinden olan Burcu Taş, zarif ve romantik makyaj uygulamalarıyla tanınır. Adresinize gelerek sunduğu dingin ve profesyonel hizmet, etkinlik öncesi stresi azaltır. Suya ve neme dayanıklı üstün kaliteli ürünler kullanarak tüm gün süren bir kalıcılık sağlar. Doğal tonları ustalıkla harmanlayarak her müşterisinin kendi güzelliğini en zarif şekilde ortaya çıkarmayı hedefler.

Adres: Serbest Çalışan / Avrupa Yakası Ağırlıklı

Instagram: @burkhu

- Selen Karabulut

Genç jenerasyonun en sevdiği, modern ve yenilikçi makyözlerden biridir. Adresinize sunduğu hizmette pratikliği ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla öne çıkar. Genellikle taze, nemli ve parlak bitişli cilt makyajlarında uzmandır. Özellikle mezuniyetler, 'after party' etkinlikleri ve modern düğün konseptleri için enerjisi yüksek, trendlere son derece hakim bir makyöz arayanlar için ideal bir tercihtir.

Adres: Serbest Çalışan / İstanbul

Instagram: @selen_karabulut