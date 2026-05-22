İngiltere'nin Tarihi Tuğla Fabrikası Kapanıyor

Şirket, Leicestershire bölgesinde bulunan ve 139 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Charnwood üretim tesisini kapatacağını duyurdu. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, mevcut piyasa koşulları altında fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesinin artık ekonomik olarak imkansız hale geldiği vurgulandı.

İnşaat Sektörü Krizde

Alınan bu radikal kararın arkasında, ülke genelinde hissedilen ağır ekonomik baskılar yer alıyor. İngiltere basınında çıkan analizlere göre; yüksek faiz oranları, zayıflayan konut piyasası ve inşaat sektöründeki genel durgunluk, talebin ciddi oranda düşmesine neden oldu. Azalan talep, asırlık üreticiyi operasyonlarını küçültmeye zorladı.