Haberler
Yaşam
İngiltere'nin Tarihi Tuğla Fabrikası Kapanıyor

İngiltere'nin Tarihi Tuğla Fabrikası Kapanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 16:35
İngiltere'de giderek derinleşen ekonomik kriz ve inşaat sektöründeki durgunluk, asırlık sanayi devlerini de vurmaya devam ediyor. Ülkenin en köklü yapı malzemesi üreticilerinden Michelmersh Brick Holdings, artan enerji maliyetlerine ve düşen talebe daha fazla dayanamayarak 139 yıllık Charnwood tuğla fabrikasının kapısına kilit vurma kararı aldı. Bu tarihi tesisin kapanışı, ada ülkesindeki üretim sektörünün içinde bulunduğu darboğazı tüm çıplaklığıyla bir kez daha gözler önüne seriyor.

İngiltere’nin köklü yapı malzemesi üreticilerinden Michelmersh Brick Holdings, sanayi sektörünü derinden sarsan bir karar açıkladı.

Şirket, Leicestershire bölgesinde bulunan ve 139 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Charnwood üretim tesisini kapatacağını duyurdu. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, mevcut piyasa koşulları altında fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesinin artık ekonomik olarak imkansız hale geldiği vurgulandı.

İnşaat Sektörü Krizde

Alınan bu radikal kararın arkasında, ülke genelinde hissedilen ağır ekonomik baskılar yer alıyor. İngiltere basınında çıkan analizlere göre; yüksek faiz oranları, zayıflayan konut piyasası ve inşaat sektöründeki genel durgunluk, talebin ciddi oranda düşmesine neden oldu. Azalan talep, asırlık üreticiyi operasyonlarını küçültmeye zorladı.

Fabrikanın kapısına kilit vurulacak olması, tesiste çalışan personeli de zor bir süreçle karşı karşıya bıraktı.

İstihdamın korunması ya da işten çıkarmaların nasıl yönetileceği konusunda belirsizlik sürerken, şirket yönetiminin çalışan temsilcileriyle resmi görüşmelere başladığı bildirildi. Sürecin, şirketin genel yeniden yapılandırma planı dahilinde yürütüldüğü ifade ediliyor.

Enerji Krizi Darbe Vurdu

Tuğla üretiminin doğası gereği yoğun enerji gerektirmesi, fabrikanın sonunu getiren en önemli faktörlerden biri oldu. Son dönemde tırmanışa geçen doğal gaz ve elektrik fiyatları, üretim maliyetlerini katlanamaz seviyelere çıkardı. Artan işletme giderleri, sektördeki talepsizlikle birleşince fabrikanın sürdürülebilirliği tamamen ortadan kalktı.

Sanayide Yaprak Dökümü

Charnwood fabrikasının kapanması, İngiltere sanayisinde yaşanan daha büyük bir krizin sadece bir parçası. Ülke genelinde pek çok üretici firma; tırmanan maliyetler ve ekonomik durgunluk karşısında ayakta kalabilmek için benzer şekilde fabrika kapatma, üretimi durdurma veya küçülmeye gitme yollarını arıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
