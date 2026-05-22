Haberler
Yaşam
Gözlerimizi Kapattığımızda Neden Şekiller Görürüz?

Gözlerimizi Kapattığımızda Neden Şekiller Görürüz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 15:15
Gözlerinizi sıkıca kapattığınızda zifiri karanlık yerine uçuşan renkler, geometrik desenler veya ışık çakmaları görüyorsanız, yalnız değilsiniz. Bilim insanlarının 'kapalı göz halüsinasyonları' veya 'fosfen' olarak adlandırdığı bu görsel şölen, çoğunlukla beynimizin zararsız oyunlarından ibaret olsa da bazen gizli hastalıkların ilk sinyali olabiliyor. İşte uykuya dalmadan hemen önce göz kapaklarınızın ardında beliren o tuhaf şekillerin bilimsel ve tıbbi sırları..

Gözlerini dinlendirmek isteyen birçok insan sadece karanlıkla baş başa kalırken, bazıları için bu durum adeta bir kaleydoskoptan bakmak gibidir.

Göz kapaklarının ardında beliren desenler, parlak noktalar veya girdaplar aslında oldukça yaygın. İyi haber şu ki; eğer altta yatan başka bir sağlık sorunu yoksa, bu vizyonlar tamamen zararsız 'kapalı göz halüsinasyonları' olarak adlandırılıyor.

Uykuya Dalarken Beyin Oyunları

Ubie Health uzmanlarına göre, bu durum özellikle uykuya dalmadan hemen önce yaşanıyorsa buna 'hipnagojik halüsinasyon' deniyor. Zihniniz rüya alemine doğru yola çıkarken, gözdeki görsel korteksin hala aktif kalması, bu geometrik şekillerin ve dönen renklerin en temel nedeni.

Fosfen Etkisi Nedir?

Cleveland Clinic'in verilerine göre, gözünüze dışarıdan herhangi bir ışık girmemesine rağmen gördüğünüz ışık çakmaları 'fosfenler' olarak biliniyor. Vision Eye Institute, bu rastgele piksellerin veya ışık patlamalarının; şiddetli hapşırma, içten bir kahkaha, öksürme, burun sümkürme veya aniden ayağa kalkma gibi günlük fiziksel tepkilerle tetiklenebileceğini belirtiyor. Hatta gözlerinizi kapattığınızda kapaklara hafifçe baskı yapmak bile bu renk cümbüşünü görmeniz için yeterli.

Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Çoğu zaman masum olan bu görüntüler, bazen ciddi sorunların sinyalini de verebilir. Healthline'a göre, kapalı göz halüsinasyonları rastgele nesneler görmeye kadar varabilir. Bu durum, aşırı düşük kan sodyum seviyesi anlamına gelen ve kafa karışıklığı, halsizlik veya nöbetlerle kendini gösteren 'hiponatremi' gibi acil tıbbi durumların belirtisi olabilir.

İleri Yaşlara Dikkat: Charles Bonnet Sendromu

Bir diğer tıbbi neden ise yaşlı yetişkinlerde makula dejenerasyonuna (sarı nokta hastalığı) bağlı görme kaybının yol açtığı Charles Bonnet sendromu olabilir. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre bu sendromu yaşayanlar; hareketli veya sabit, siyah beyaz ya da renkli şekiller, insanlar, hayvanlar veya nesneler görebiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür 'hayalet vizyonların' genellikle gözler açıkken de yaşanabildiğine, aniden ortaya çıkıp dakikalar veya saatlerce sürebildiğine dikkat çekiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
