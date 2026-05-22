Gözlerimizi Kapattığımızda Neden Şekiller Görürüz?

Cleveland Clinic'in verilerine göre, gözünüze dışarıdan herhangi bir ışık girmemesine rağmen gördüğünüz ışık çakmaları 'fosfenler' olarak biliniyor. Vision Eye Institute, bu rastgele piksellerin veya ışık patlamalarının; şiddetli hapşırma, içten bir kahkaha, öksürme, burun sümkürme veya aniden ayağa kalkma gibi günlük fiziksel tepkilerle tetiklenebileceğini belirtiyor. Hatta gözlerinizi kapattığınızda kapaklara hafifçe baskı yapmak bile bu renk cümbüşünü görmeniz için yeterli.

Hangi Hastalıkların Habercisi Olabilir?

Çoğu zaman masum olan bu görüntüler, bazen ciddi sorunların sinyalini de verebilir. Healthline'a göre, kapalı göz halüsinasyonları rastgele nesneler görmeye kadar varabilir. Bu durum, aşırı düşük kan sodyum seviyesi anlamına gelen ve kafa karışıklığı, halsizlik veya nöbetlerle kendini gösteren 'hiponatremi' gibi acil tıbbi durumların belirtisi olabilir.

İleri Yaşlara Dikkat: Charles Bonnet Sendromu

Bir diğer tıbbi neden ise yaşlı yetişkinlerde makula dejenerasyonuna (sarı nokta hastalığı) bağlı görme kaybının yol açtığı Charles Bonnet sendromu olabilir. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) göre bu sendromu yaşayanlar; hareketli veya sabit, siyah beyaz ya da renkli şekiller, insanlar, hayvanlar veya nesneler görebiliyor. Ancak uzmanlar, bu tür 'hayalet vizyonların' genellikle gözler açıkken de yaşanabildiğine, aniden ortaya çıkıp dakikalar veya saatlerce sürebildiğine dikkat çekiyor.