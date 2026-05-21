Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Kuşum Aydın'ın Filtresiz "Gerçek" Hali Ortaya Çıktı!

90’lı yıllarda müzik ve televizyon dünyasına hızlı bir giriş yapan Kuşum Aydın; enerjisi, kendine özgü tarzı ve dobra çıkışlarıyla kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmış, özellikle sabah programları ve magazin yorumculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Ekranların en renkli karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınan isim, son dönemdeyse kariyerinden çok estetik operasyonlarıyla konuşuldu.

Yaklaşık iki ay önce yüz gerdirme ameliyatı olduğu ortaya çıkan Kuşum Aydın’ın değişimi sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. İlk etapta dolgularını eritmeden önceki hali gündeme oturmuş, yüzündeki yoğun dolgu görüntüsü kullanıcıların dikkatinden kaçmamıştı. Hemen ardından yüz gerdirme operasyonu sonrası ortaya çıkan görüntüsü ise bu kez sosyal medyada “Angry Birds” benzetmeleriyle viral olmuştu. Pek çok kullanıcı operasyon sonrası görünümünün eskisinden de sert ve farklı durduğunu düşünmüş, yorumlar peş peşe gelmişti.

Ancak süreç burada da bitmedi. Bir süre sonra kendi sosyal medya hesabından daha “oturmuş” görünen yeni halini paylaşan Kuşum Aydın, bu kez de Cenk Eren ile benzerliğiyle dikkat çekmişti. Yüzünün zaman geçtikçe daha doğal görüneceğini söyleyen Kuşum Aydın, hem kendisini hem de takipçilerini operasyonun ilerleyen süreçte daha iyi sonuç vereceğine inandırmıştı.