Aliye'yle Hafızalara Kazınan Sanem Çelik'in Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 15:57

Bir döneme “Aliye” karakteriyle damga vuran Sanem Çelik, yıllar sonra yeni dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Ünlü oyuncunun beyaz saçlı doğal hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir dönemin en etkileyici kadın oyuncularından biri olarak görülen Sanem Çelik, özellikle 2000’li yılların başında ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyerine dans ve tiyatroyla başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede ekran dünyasında da kendine çok güçlü bir yer edinmeyi başardı. Ancak onu milyonların hafızasına kazıyan yapım hiç kuşkusuz “Aliye” dizisi oldu.

Başrollerini Halit Ergenç ve Nejat İşler’le paylaştığı dizide hayat verdiği Aliye karakteri, yıllarca Türk televizyonlarının unutulmaz kadın karakterleri arasında gösterildi. Aldatılan, hayata tutunmaya çalışan ama buna rağmen güçlü kalmayı başaran Aliye’nin hikayesi dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olurken, Sanem Çelik’in oyunculuğu da büyük övgü toplamıştı. 

Özellikle doğal güzelliği, etkileyici bakışları ve ekran enerjisiyle izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasının en karizmatik kadınlarından biri olarak gösterildi. Sonrasında daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Sanem Çelik, çok sık projelerde yer almasa da ekranlara her dönüşünde dikkat çekmeyi başardı. Bu yüzden yıllardır onu özleyen geniş bir hayran kitlesi oluşmuştu. Özellikle “Aliye” dönemine nostaljiyle bakan kullanıcılar, sosyal medyada hala oyuncunun eski sahnelerini paylaşmaya devam ediyor. Çelik'i en son Aşk ve Gözyaşı dizisinde izlemiştik, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde ise Sanem Çelik bu kez son haliyle gündeme oturdu.

Tabii platformunda yayın hayatına başlayan “Leyla Hali” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Özellikle beyazlayan saçları ve yılların getirdiği doğal değişim kullanıcılar arasında büyük konuşma yarattı. 

Uzun süredir ekranlardan uzak olduğu için birçok kişi Sanem Çelik’i yıllar önceki haliyle hatırlamaya alışmıştı. Bu yüzden oyuncunun doğal beyaz saçlarıyla kamera karşısına geçmesi bazı kullanıcıları şaşırttı. Ancak sosyal medyada yapılan yorumların büyük kısmı oldukça olumlu oldu. Pek çok kişi yaş almanın Sanem Çelik’e çok yakıştığını söylerken, oyuncunun hala aynı karizmayı taşıdığı yorumları dikkat çekti. 

Özellikle filtreli ve estetik operasyonlu görüntülerin fazlasıyla yaygınlaştığı magazin dünyasında Sanem Çelik’in doğal haliyle ekranlara dönmesi birçok kullanıcı tarafından takdir topladı. “Yıllar onu daha da asil yapmış”, “Doğallığı hala büyülüyor” ve “Gerçek zarafet böyle bir şey” gibi yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Bir döneme “Aliye” karakteriyle damga vuran Sanem Çelik’in yıllar sonraki dönüşü hem nostalji rüzgarı estirdi hem de hayranlarını fazlasıyla mutlu etti.

category/test-white Test
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
