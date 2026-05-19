Aliye'yle Hafızalara Kazınan Sanem Çelik'in Son Hali Şaşırttı!

Kariyerine dans ve tiyatroyla başlayan başarılı oyuncu, kısa sürede ekran dünyasında da kendine çok güçlü bir yer edinmeyi başardı. Ancak onu milyonların hafızasına kazıyan yapım hiç kuşkusuz “Aliye” dizisi oldu.

Başrollerini Halit Ergenç ve Nejat İşler’le paylaştığı dizide hayat verdiği Aliye karakteri, yıllarca Türk televizyonlarının unutulmaz kadın karakterleri arasında gösterildi. Aldatılan, hayata tutunmaya çalışan ama buna rağmen güçlü kalmayı başaran Aliye’nin hikayesi dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olurken, Sanem Çelik’in oyunculuğu da büyük övgü toplamıştı.

Özellikle doğal güzelliği, etkileyici bakışları ve ekran enerjisiyle izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edinen oyuncu, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasının en karizmatik kadınlarından biri olarak gösterildi. Sonrasında daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Sanem Çelik, çok sık projelerde yer almasa da ekranlara her dönüşünde dikkat çekmeyi başardı. Bu yüzden yıllardır onu özleyen geniş bir hayran kitlesi oluşmuştu. Özellikle “Aliye” dönemine nostaljiyle bakan kullanıcılar, sosyal medyada hala oyuncunun eski sahnelerini paylaşmaya devam ediyor. Çelik'i en son Aşk ve Gözyaşı dizisinde izlemiştik, belki denk gelmişsinizdir.