Psikologlar Açıkladı: Yol Veren Sürücüye Teşekkür Etmek Sadece Nezaket Değilmiş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 15:59

Günlük şehir yaşantısında yayaların kendilerine geçiş önceliği tanıyan sürücülere el sallayarak veya tebessüm ederek karşılık vermesi, basit bir görgü kuralının ötesinde sosyal bir olgu olarak değerlendiriliyor. Psikologlar ve davranış bilimciler, yaya geçitlerinde gerçekleşen bu kısa süreli etkileşimin arkasında yatan psikolojik mekanizmaları mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu bir saniyelik jestin 'prososyal tutum' adı verilen olumlu sosyal davranışlar kapsamında yer aldığı rapor edildi.

Uzmanlar bu kısa etkileşimi toplumsal bağları güçlendiren bir sosyal onay mekanizması olarak tanımlıyor

Bilimsel değerlendirmelere göre, bir yayanın sürücüye teşekkür etmesi, sürücünün esasen yasal bir zorunluluğu yerine getirme eylemini insani bir boyuta taşıyor. Bu yaklaşım, bireyin karşı tarafın gösterdiği dikkati ve emeği fark ettiğini beyan eden bir toplumsal onay işlevi görüyor. Araştırma verileri, bu refleksi düzenli olarak sergileyen bireylerde yüksek empati yeteneği, sosyal tansiyonu düşüren duygusal zeka ve toplumsal kuralları ortak yaşamın bir parçası olarak görme eğiliminin baskın olduğunu gösteriyor.

Teşekkür etme davranışını sergilemeyen yayaların doğrudan kaba veya kayıtsız biçimde sınıflandırılması doğru bulunmuyor

Raporda yer alan uzman görüşleri, bu jesti gerçekleştirmeyen bireylerin peşin hükümle duyarsız ilan edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Durumun arka planında, yayanın o esnadaki dikkat dağınıklığı, çekingen kişilik yapısı, anlık acelesinin bulunması veya yetiştiği coğrafyanın kültürel farklılıkları gibi pek çok farklı etkenin rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Mikro düzeydeki bu olumlu etkileşimlerin şehir içi ulaşımda stresi azaltıcı bir etki yarattığı gözleniyor

Kent yaşamında ve trafikte gerginliğin tırmandığı dönemlerde, bu tarz küçük temasların kamusal alandaki psikolojik baskıyı hafiflettiği vurgulanıyor. Bu minvaldeki jestlerin, trafiği yalnızca araçların ve yayaların yer aldığı mekanik bir alan olmaktan kurtarıp, bireylerin birbirini fark ettiği ve saygı gösterdiği ortak bir yaşam alanına dönüştürdüğü belirtiliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
