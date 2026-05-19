Psikologlar Açıkladı: Yol Veren Sürücüye Teşekkür Etmek Sadece Nezaket Değilmiş

Bilimsel değerlendirmelere göre, bir yayanın sürücüye teşekkür etmesi, sürücünün esasen yasal bir zorunluluğu yerine getirme eylemini insani bir boyuta taşıyor. Bu yaklaşım, bireyin karşı tarafın gösterdiği dikkati ve emeği fark ettiğini beyan eden bir toplumsal onay işlevi görüyor. Araştırma verileri, bu refleksi düzenli olarak sergileyen bireylerde yüksek empati yeteneği, sosyal tansiyonu düşüren duygusal zeka ve toplumsal kuralları ortak yaşamın bir parçası olarak görme eğiliminin baskın olduğunu gösteriyor.