4 Bin Kilometrelik Hat İçin 24 Milyar Doları Gözden Çıkardılar: 2 Kıtayı Birbirine Bağlayacak

Proje doğrultusunda, Northern Territory bölgesinde yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanda güneş enerjisi tesisi inşa edilecek. Bu sahada üretilen elektrik enerjisinin, Endonezya açıklarından geçecek yüksek voltajlı deniz altı kabloları kanalıyla Singapur’a ulaştırılması planlanıyor. Uzmanlar, yaklaşık 4 bin 300 kilometre uzunluğa sahip olacak bu hattın, dünyanın en uzun deniz altı elektrik iletim hatlarından biri konumuna geleceğini belirtiyor.