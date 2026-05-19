4 Bin Kilometrelik Hat İçin 24 Milyar Doları Gözden Çıkardılar: 2 Kıtayı Birbirine Bağlayacak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 14:08

Avustralya’da geliştirilen SunCable projesi, yenilenebilir enerji altyapı yatırımları arasında küresel ölçekte en büyük girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 24 milyar dolarlık bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan bu yatırım, ülkeler arası temiz enerji transferinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Ülkenin kuzeyinde kurulacak dev güneş enerjisi sahası Asya'ya elektrik taşıyacak.

Proje doğrultusunda, Northern Territory bölgesinde yaklaşık 12 bin hektarlık bir alanda güneş enerjisi tesisi inşa edilecek. Bu sahada üretilen elektrik enerjisinin, Endonezya açıklarından geçecek yüksek voltajlı deniz altı kabloları kanalıyla Singapur’a ulaştırılması planlanıyor. Uzmanlar, yaklaşık 4 bin 300 kilometre uzunluğa sahip olacak bu hattın, dünyanın en uzun deniz altı elektrik iletim hatlarından biri konumuna geleceğini belirtiyor.

Kurulacak devasa batarya altyapısı sayesinde enerji transferinin kesintisiz yürütülmesi amaçlanıyor.

Söz konusu yatırım kapsamında sadece güneş panellerinin kurulumuyla yetinilmeyip, büyük ölçekli enerji depolama sistemleri de yapılandırılıyor. Üretilen elektriğin sürekli ve güvenli biçimde aktarılabilmesi amacıyla projeye entegre edilen batarya altyapısı büyük önem taşıyor. Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı, böylece Singapur’un enerji talebinin önemli bir bölümünün bu kaynaktan destekleneceği ifade ediliyor.

Finansal zorlukları geride bırakan projenin sonraki on yılın başında devreye girmesi bekleniyor.

İlk olarak 2021 yılında gündeme gelen SunCable, süreç içerisinde yaşanan küresel finansal dalgalanmalar ve ortaklık yapısındaki sorunlar nedeniyle bir dönem yavaşlama dönemine girdi. Yeni yatırımcıların sürece dahil olmasıyla birlikte yeniden ivme kazanan projenin ilk aşamasının 2030’lu yılların başında faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Tesisin tamamlanması, küresel temiz enerji taşımacılığında yeni bir model oluşturma potansiyeli barındırıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
