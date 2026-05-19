Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yaşadığı Aşkla Kalbimizi Fetheden Ate’nin Dinlememiz Gereken 9 Şarkısı

Begüm
19.05.2026 - 14:01

Bu sefer odağımızda hem yaşadığı akla hem de şarkılarıyla kalbimizi fetheden Ate var. Her şarkısıyla aşka olan inancımızı yeniden yeşerten Ate'nin en iyi şarkılarını özenle derledik!

1. Diğer Yarım

Hepimizin en az bir kısmını bildiği o efsanevi şarkı... Aşkın o meşhur tamamlanma hissini en zarif şekilde anlatan şarkılarından biri. Sevdiği kişiyi kendisinin eksik parçası olarak gören herkesin favorisi diyebilir miyiz?

2. Yad Eller

Dinledikçe melodisinde kaybolduğumuz bir şarkı... Öyle ki dinledikçe de bağımlılık yapıyor. Daha fazla dinlemek ve dinledikçe de eşlik etmek istiyorsunuz. Biz şimdiden uyaralım, dikkat bu şarkı bağımlılık yapabilir!

3. Hoşçakal

O duygusallığı hissetmek istediğimizde ilk açacağımız şarkılardan biri diyebiliriz. Özellikle odaklanıp sözlerini dikkatlice dinlediğimizde bir anda eşlik etmek istiyoruz.

4. Sen Olmasan Bile

Akustik haline ayrı aşık oluyoruz! Gerçekten de hayatımızda o çok sevdiğimiz kişiye göndermelik bir şarkı değil de ne? Tam olarak Ate'nin o aşk dolu haline tanık oluyoruz.

5. Yalancı Sonbahar

Bazı duygular tam olarak dile getirilemez... Yalancı Sonbahar tam olarak o içimizde kalan duyguların tercümanı.... İçimizdeki o düşünceleri dışarıya çıkarıyor.

6. Teşekkür Ederim

Romantik şarkılar haricinde bir şey dinlemek istediğimizde en severek açtığımız Ate parçası bu olabilir mi? Gerçekten de üzerine düşünülmüş sözler içimizdeki bir şeyleri açığa çıkarıyor. Hem isyankar hem de hızlı!

7. Yeniden

Her zaman yeniden başlamak için zamanımız vardır... İçimizdeki o yeniden başlama enerjisini usulca canlandıracak bir parça varsa o da bundan başkası olamnaz. Öyle ki dinledikçe kendimize ait bir şeyler buluyoruz.

8. Virane

Bastırılmış, kırılmış ve yok olmaya yüz tutmuş duygular Virane ile gün yüzüne çıkıyor. Zorlaşan her şey biraz daha anlam buluyor. Dinledikçe gündelik hayatın o sıkışıklığından çıkıyoruz.

9. Ruh

Ate'nin kendine özgü tarzını dışa vuran Ruh'un sözleri de en sevdiklerimiz arasında. Müzik ve sözlerin birleşimiyle farklı bir mantra ortaya çıkmamış mı?

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
