article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çamaşır Katlarken Enerjinizi Yükseltecek Şarkılar

etiket Çamaşır Katlarken Enerjinizi Yükseltecek Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 13:01

Çamaşır katlamak yapılması zorunlu ama asla keyif vermeyen işlerden bir tanesi... Ama doğru müzikle belki de bu işi daha eğlenceli hale getirmek mümkün olabilir. İşte çamaşır katlama işini sevdirecek bazı şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana

Bu şarkı çamaşır katlamayı zorlu bir görevmiş gibi hissettirmeyi bırakıyor ve direkt ritme kapılmanızı sağlıyor. Akılda kalan beat'i sayesinde de ne katladığınızı fark etmeden bir bakmışsınız iş bitmiş bile...

2. Jungle - Back On 74

Sanki bir şeyleri yetiştiriyormuş gibi değil de dansa eşlik etmeye çalışıyormuşsunuz gibi eğlenceli hissedeceksiniz. Arka planda çalarken ev işi değil de küçük bir performans hissi veriyor.

3. Mabel Matiz - Antidepresan

Mabel Matiz her anı harika bir eğlenceye çeviriyor ve bu şarkı da eşlik edilmesi en keyifli şarkılardan biri.  Bir yandan sözleriyle içine çekiyor, bir yandan temposuyla elleri yavaşlatmadan devam ettiriyor.

4. Purple Disco Machine - Dopamine

Bu şarkı çamaşır katlamayı direkt disco moduna çeviriyor! Ritmi o kadar enerjik ki sanki katladığınız her parça tempo tutuyormuş gibi hissettiriyor. Ev işi yaparken bir anda her yer partiye dönüşüyor.

5. RAYE, 070 Shake - Escapism.

Bu şarkı çamaşır katlamayı tek tempoda bırakmıyor; biraz ağır başlayıp sonra içine çekiyor. Şarkının ritmi sayesinde bir süre sonra kendi içinize yolculuk yapacaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Khruangbin - Time

Çamaşır katlarken yavaşlamaya başlıyorsanız bu şarkı da tam olarak sizi o modda olmaya devam ettirecek. Sanki ev işi yapmıyorsun da arka planda hafif bir gün batımı sahnesi eşlik ediyor gibi bir his veriyor.

7. Rosalía - SAOKO

Bu şarkı çamaşır katlamayı direkt hızlandırılmış moda sokuyor çünkü eliniz otomatik olarak ritme uymaya başlıyor. Sanki evde değil de küçük bir sahnede performans sergiliyormuşsun gibi hissettiriyor.

8. Fred again.. - Delilah (pull me out of this)

Çamaşır katlamayı bile daha iyi bir hale getiren bir ev işi var mı diye merak ediyorsanız cevap burada!

9. Bakar - Hell N Back

Bu şarkı çamaşır katlamayı “sakin ama keyifli akış” moduna sokuyor. Üstelik tüm o gergin enerjiyi de alıp götürüyor.

10. Sezen Aksu - Hadi Bakalım

Sezen Aksu'nun o büyülü sesi sayesinde her şey çok daha zevk veriyor insana... Hem de insana oldukça nostaljik hissettiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın