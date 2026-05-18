Kenan Yıldız Önceliklerini Açıkladı: “Ailem, Dinim ve Futbol”

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymenin kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, “Henüz söylemedim ama geçmişte ‘Almanya beni istemedi.’ gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem.” değerlendirmesini yaptı.

Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok aklında kalan maç sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii ki Avusturya maçı, çünkü inanılmaz bir maçtı. Orada yaptıklarımız, hislerimiz ve çalıştığımız her şey harikaydı. Maçın gidişatı gerçekten inanılmazdı ve bunu asla unutmayacağım. 2024 yılında oynanan özel maçta onlara karşı ağır bir yenilgi almıştık. Futbol her zaman böyledir, rövanşlar olur. Ama bunu pek düşünmedik çünkü o bir özel maçtı, çok şey denemiştik, dersler çıkardık ve dürüst olmak gerekirse güzel bir intikam aldık.”