Haberler
Spor
Futbol
Kenan Yıldız Önceliklerini Açıkladı: “Ailem, Dinim ve Futbol”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:07

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin nisan sayısına özel bir röportaj verdi. Hayattaki önceliklerini “Ailem, dinim ve futbol” olarak açıklayan Kenan Yıldız, hiçbir şekilde gece hayatı olmadığını da sözlerine ekledi.

Kenan Yıldız, konuk olduğu dergide çocukluğundan profesyonel kariyerine, Juventus'a transferinden A Milli Futbol Takımı'na kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini sakin ve normal biri olarak tanımlayan, arkadaş çevresinde ise oldukça hiperaktif ve neşeli olduğunu belirten Yıldız, hayatındaki öncelikleri “Ailem, dinim ve futbol” sözleriyle özetledi.

Saha dışında boş zamanlarında padel tenis ve golf oynadığını aktaran Kenan, “Arkadaşlarımla sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeyi seviyorum. Hiç gece hayatım yoktur, partilere falan da gitmem. Sadece hayatı seviyorum, mutlu bir insanım ve umarım böyle devam eder.” dedi.

Kenan Yıldız, Türkiye’yi neden seçti?

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymenin kendisi için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Milli takım tercihine ilişkin açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, “Henüz söylemedim ama geçmişte ‘Almanya beni istemedi.’ gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem.” değerlendirmesini yaptı.

Kenan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en çok aklında kalan maç sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii ki Avusturya maçı, çünkü inanılmaz bir maçtı. Orada yaptıklarımız, hislerimiz ve çalıştığımız her şey harikaydı. Maçın gidişatı gerçekten inanılmazdı ve bunu asla unutmayacağım. 2024 yılında oynanan özel maçta onlara karşı ağır bir yenilgi almıştık. Futbol her zaman böyledir, rövanşlar olur. Ama bunu pek düşünmedik çünkü o bir özel maçtı, çok şey denemiştik, dersler çıkardık ve dürüst olmak gerekirse güzel bir intikam aldık.”

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
