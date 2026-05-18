Dünya Barut Kokuyor, O Kalp Yapıyor: Sosyal Medya Fenomeni Paşinyan

Paşinyan, Ekim 2025'te bir video yayımladı. Masa başında üzgün bir ifadeyle Zemfira'nın “PMML”ini dinliyordu. Şarkının adı Rusça “Prosti Menya Moya Lyubov” yani “Sevgilim Beni Affet”. Başka bir şey yoktu. Sadece bu…

Video 17 milyonu aşkın görüntülemeye ulaştı.

Binlerce kullanıcı TikTok’ta parodi yaptı. Şirketler reklam kampanyalarında kullandı. Sosyal medya buna “Üzgün Paşinyan Çağı” dedi; sonbahar melankolisi ve erkek depresyonunun sembolü oldu. Post-Sovyet gençliği bu sahneyi sahiplendi. Neden? Büyük ihtimalle o video bir başarıyı değil, yorgunluğu temsil ettiği için. Nikol Paşinyan onları kazanımlarıyla değil, hüznüyle yakaladı.

Hiçbir PR ajansının planlamadığı bir şeydi bu, ya da en azından öyle söylüyor ekibi. Kim bilir. Ama meme’in gücü gerçekti.