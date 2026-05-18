Dünya Barut Kokuyor, O Kalp Yapıyor: Sosyal Medya Fenomeni Paşinyan

Sümeyra Gümrah Teltik - Onedio Üyesi
18.05.2026 - 13:15

Dünyayı düşünün. Her köşede bir savaş, her başkentte bir tehdit. Kimileri tankla, kimileri nükleer retoriğiyle, kimileri ticaret ambargosunun arkasına saklanmış güç gösterisiyle. Liderler ya tehdit ve savaş dilini benimsemiş durumda. Bununla besleniyor ve zehirleriyle bizleri de kirletiyorlar.

Tüm bu savaş naralarının içinde bir ülkenin başbakanının sosyal medya hesabında bambaşka şeyler oluyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabahları Instagram’a yeni bir video yüklüyor. Bir masa başında, beyaz gömlek ve kravatıyla sessizce oturuyor. Mekânda, 90’ların Post-Sovyet melankolisinin sesi Zemfira yankılanıyor. Kameraya doğrudan bakmıyor. Videonun sonuna yakın elleriyle kalp yapıyor ve ekrana gülümsüyor. “Günaydın, iyi günler, hepinizi seviyorum” yazıyor.

Bu adam Ermenistan'ı yönetiyor.

Üzgün Paşinyan ve 17 Milyon İzlenme

Paşinyan, Ekim 2025'te bir video yayımladı. Masa başında üzgün bir ifadeyle Zemfira'nın “PMML”ini dinliyordu. Şarkının adı Rusça “Prosti Menya Moya Lyubov” yani “Sevgilim Beni Affet”. Başka bir şey yoktu. Sadece bu…

Video 17 milyonu aşkın görüntülemeye ulaştı.

Binlerce kullanıcı TikTok’ta parodi yaptı. Şirketler reklam kampanyalarında kullandı. Sosyal medya buna “Üzgün Paşinyan Çağı” dedi; sonbahar melankolisi ve erkek depresyonunun sembolü oldu. Post-Sovyet gençliği bu sahneyi sahiplendi. Neden? Büyük ihtimalle o video bir başarıyı değil, yorgunluğu temsil ettiği için. Nikol Paşinyan onları kazanımlarıyla değil, hüznüyle yakaladı.

Hiçbir PR ajansının planlamadığı bir şeydi bu, ya da en azından öyle söylüyor ekibi. Kim bilir. Ama meme’in gücü gerçekti.

Devrim Sakalı Gitti Fötr Şapka ve Kot Pantolon Geldi

Bir yıl geriye gidelim… 2024'ün sonbaharında, onu iktidara taşıyan 2018 Kadife Devrimi’nden bu yana taşıdığı imza sakalını tıraş edip kameraya göz kırptığı videoyu yayımladı. Ardından fötr şapka geldi, kot pantolon geldi; resmi çalışma ziyaretlerine bile böyle gitti. Yıllarca muhalif gazetecilik yapmış, hapis yatmış birinin üzerine oturtulmuş o ciddi imajın yerini bambaşka bir karakter alıyordu. Kim olduğu tam belli değildi bu yeni karakterin. Ama seyircileri artıyordu.

Davulcu Başbakan

Zemfira videosunun ardından içerik daha da çeşitlenen bir hal almıştı. Her gün yayımlanan reeller, arkasında müzikler, sonunla çift elle yapılan kalpler ve “hepinizi seviyorum” alt başlıkları. Bunlara Aralık 2025’te davul çalan Paşinyan videoları eklendi. Hükümet toplantılarında, resmi yemeklerde, yabancı başkentlere yapılan gezilerde…Ocak 2026'da kendi kurduğu “Varchaband” adlı grubun Erivan'daki ilk konserini verdi. Grup adı Ermenicede 'başbakan' anlamına gelen varchapet’ten geliyor; son eki “pet” yerine “band” koyunca hem kelime oyunu hem rock grubu adı çıkıyor ortaya. Konser tüm biletlerin tükendiği bir etkinliğe dönüştü. Sahneye çıkmadan önce duyurduğu slogan da kendine özgüydü: “Biz çalarız, siz oynarsınız”.

Müzik Diplomasisi

Zirve Mayıs 2026'da geldi. Fransız Cumhurbaşkanı E. Macron, Erivan'daki resmi akşam yemeğinde mikrofonu eline alırken Paşinyan davulların başına geçti. Macron, Ermeni asıllı Fransız müzisyen Aznavour’un 'La Bohème'ini seslendirdi. Sahne küresel medyada viral oldu. Buna “müzik diplomasisi” dediler. 

Moskova ziyaretinde ise Telegram’ına bir video yükledi. Rusya’nın istihbarat örgütü FSB’nin (Federal Güvenlik Servisi) binasına bakan balkondan, Sovyet dönemi grubu Laskovyi May’ın “Beyaz Güller”i eşliğinde ellerini kaldırıp kalp yaptı. AB yolundaki bir başbakanın tam o noktada kışkırtıcı ve ironik şekilde kalp yapması tesadüf değildi büyük ihtimalle…

“Sevgilim Beni Affet”

Şubat 2026'da gazeteci, hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi Anna Hakobyan, otuz yıla yakın birlikteliklerinin sona erdiğini sosyal medyasından duyurdu. Nedenine değinmedi. Paşinyan ise kısa yazdı: “Son 30 yılın zorlu günlerinde hep yanımdaydı. Onun için aynısını yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki daha fazla acı verdim, bunun için özür dilerim”.

O günlerde de video yayımlamaya devam etti. Müzik dinliyor, kalp yapıyor, “hepinizi seviyorum” yazıyordu. Aylarca önce “Sevgilim Beni Affet” şarkısıyla meme’e dönüşmüştü; şimdi gerçek bir ayrılık yaşıyordu. Hayat bazen senaryoyu kendisi yazıyor.

Nisan’da ise ikisinin Gyumri’de birlikte yürüdükleri, kahve içtikleri görüldü. Barışmışlardı. Muhalefet tüm bu süreci seçim öncesi hesaplanmış bir hamle olarak yorumladı. Belki haklıydılar. Belki de sadece hayattı.

Mutlu Otobüs, Mutsuz Ülke

Paşinyan Şubat-Mart 2026 boyunca seçim kampanya otobüsünden reeller paylaştı. Meclis Başkanı ile birlikte kızarmış patatesli hamurişi (proşki), mısır, cevizli sucuk yedikleri görüntüler… Otobüsün bir de adı var; “Mutlu Otobüs”.

Oysa bu başbakanın ülkesinde pek çok şey o kadar mutlu değil. 2020’de Dağlık Karabağ Savaşı’nda yenildiler, binlerce etnik Ermeni bölgeden göç etmek zorunda kaldı ve bu yenilgi hâlâ Paşinyan'ın peşini bırakmıyor. Onlarca yıllık müttefiki Ermeni Apostolik Kilisesi’yle kavga içinde. Putin ise AB yönündeki kararını, “Ukrayna da böyle başlamıştı” diyerek uyarıya dönüştürdü. Yani hem doğudan hem içeriden baskı altında bir başbakan söz konusu. Davul çalan, fötr takan, kalp yapan ama köşeye sıkışmış biri.

Tam da bu yüzden bu sosyal medya karakteri işe yarıyor olabilir. Çünkü yorgun bir ülkeye “ben de yorgunum” diyor.

7 Haziran’da Ermenistan'da seçim var. Anketlerde önde görünüyor ama kararsız seçmen sayısı çok fazla. O zamana kadar Mutlu Otobüs yolculuğunu sürdürüyor.

Dünya barut kokuyor. O kalp yapıyor.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Onedio Üyesi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenim süreci boyunca Kanal D bünyesindeki radyolarda görev aldı. Yönetmen yardımcısı olarak başladığı kariyerini, kültür sanat sektöründe basın danışmanlığı yaparak devam ettirdi. 2006 - 2023 yılları arası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda görev yaptı. Fatma Berber ile kaleme aldığı Destek Yayınları'ndan Bir Pera Masalı isimli gezi kitabı ve Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı isimli biyografi kitabı; Ayrıntı Yayınları Düşbaş Kitapları'ndan Bir Porsiyon Sanat isimli kitapları bulunuyor.
