Araçta Bulunması Gereken Ekipmanların Listesi Güncellendi: Bulundurmamak Ağır Kusur Sayılacak

Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce yalnızca yakıt seviyesini değil, araçta bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını da kontrol etmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle yaz aylarında artış gösterebilen araç yangınlarına dikkat çeken uzmanlar, acil durumlarda akü kutup başlarının sökülmesi ya da cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların kritik rol oynadığını belirtiyor.

Ayrıca tornavidanın, araç ampullerinin değiştirilmesi gibi temel işlemlerde de gerekli ekipmanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan araçta bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Trafik denetimlerinde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.