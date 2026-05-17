Araçta Bulunması Gereken Ekipmanların Listesi Güncellendi: Bulundurmamak Ağır Kusur Sayılacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 17:23

Yeni düzenleme kapsamında araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanların listesi genişletildi. Yangın müdahalesinden basit teknik arızalara kadar birçok durumda kullanılan malzemelerin araçta eksik bulunması, hem muayenede ağır kusur olarak değerlendirilecek hem de sürücülere idari para cezası uygulanmasına yol açabilecek.

Yangın tüpü ve reflektör yeterli olmayacak.

Her gün trafiğe çıkan binlerce sürücünün aracında, hayati önem taşıyan ekipmanların eksik olduğu ortaya çıkıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar sürücülere kritik uyarılarda bulunurken, araçlarda bulunması zorunlu malzemelerin kapsamının genişletildiği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre eksik ekipmanlar yalnızca araç muayenesinde ağır kusur sayılmayacak, aynı zamanda sürücülere para cezası da uygulanabilecek. Üstelik artık sadece yangın tüpü ve reflektör bulundurmak yeterli olmayacak.

Liste genişledi.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulundurulması zorunlu güvenlik ekipmanlarının kapsamı genişletildi.

Mevcut uygulamada yer alan yangın tüpü, reflektör ve ilk yardım çantasına ek olarak; pense, tornavida ve araçta kullanılan yedek ampuller de zorunlu ekipman listesine dahil edildi. Ayrıca stepne ya da lastik şişirme kiti, çekme halatı, kriko ve bijon anahtarı gibi ekipmanların da araçta bulunması gerekecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok sürücü, araçlarında zorunlu ekipman eksikliği bulunduğunu dile getirdi.

Uzmanlar uyardı.

Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce yalnızca yakıt seviyesini değil, araçta bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını da kontrol etmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle yaz aylarında artış gösterebilen araç yangınlarına dikkat çeken uzmanlar, acil durumlarda akü kutup başlarının sökülmesi ya da cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların kritik rol oynadığını belirtiyor.

Ayrıca tornavidanın, araç ampullerinin değiştirilmesi gibi temel işlemlerde de gerekli ekipmanlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan araçta bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Trafik denetimlerinde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtiliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
