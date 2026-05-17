Fenerbahçe
, Galatasaray
Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Adı Anons Edilmeyen Gökdeniz Gürpüz Fenerbahçe ile Anlaşmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 16:25

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında ismi anons edilmeyen genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz hakkında ortaya atılan transfer iddiası futbol gündemine bomba gibi düştü. Kulise yansıyan bilgilere göre genç futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar konuyla ilgili resmi açıklamayı merakla beklemeye başladı.

Gökdeniz'in adı anons edilmemişti.

Galatasaray’da 26. şampiyonluk coşkusu yaşanırken, kutlamalarda yaşanan bir detay gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Şampiyonluk töreninde adı anons edilmeyen genç futbolcu Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmadı. Kutlamalarda yer almaması büyük merak uyandırırken, genç oyuncuyla ilgili ortaya atılan flaş iddia futbol kamuoyunda geniş yankı oluşturdu.

Konu sosyal medyada da tartışılmıştı.

Şampiyonluk kutlamalarında futbolcular birer birer sahneye davet edilirken, Gökdeniz Gürpüz’ün adının anons edilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun organizasyonda yer almaması dikkat çekerken, sarı-kırmızılı taraftarlar bu durumun nedenini uzun süre tartıştı.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Gökdeniz Gürpüz hakkında ortaya atılan son transfer iddiası ise futbol gündemini iyice hareketlendirdi. Genç oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Resmi kaynaklardan henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin ne Galatasaray cephesinden ne de oyuncudan resmi bir doğrulama geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise genç futbolcunun geleceği hakkında yapılacak açıklamaları merakla beklemeye başladı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
