Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Adı Anons Edilmeyen Gökdeniz Gürpüz Fenerbahçe ile Anlaşmış

Gökdeniz Gürpüz hakkında ortaya atılan son transfer iddiası ise futbol gündemini iyice hareketlendirdi. Genç oyuncunun, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Resmi kaynaklardan henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin ne Galatasaray cephesinden ne de oyuncudan resmi bir doğrulama geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise genç futbolcunun geleceği hakkında yapılacak açıklamaları merakla beklemeye başladı.