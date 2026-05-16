Ronaldo, Al Nassr ile Kupa Kazanabileceği 14. Turnuvadan da Eli Boş Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2026 - 23:14

Al Nassr'ın büyük bir pazarlama stratejisi ve başarı için transfer ettiği Ronaldo şu ana dek başarı konusunda takımına destek olabilmiş değil. 

Al Nassr ile ligde şampiyonluğa yakın olan Ronaldo, bugüne kadar hem ligde hem de kupalarda Al Nassr ile bir sevinç yaşayamadı.

Transferi saha içinden çok saha dışına yapılan bir hamleydi.

Al Nassr FC, 2022 Dünya Kupası’nın ardından kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katarak dünya futbolunda büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı. Manchester United F.C. ile yollarını olaylı şekilde ayıran Portekizli yıldız, Avrupa’dan gelen tekliflere rağmen Suudi Arabistan ekibiyle astronomik maaş ve ticari anlaşmalar içeren uzun vadeli bir sözleşme yaptı. Transfer, yalnızca sportif açıdan değil, Suudi Arabistan futbolunun küresel görünürlüğünü artırma hedefinin de sembolü olarak görülürken, Ronaldo’nun gelişi sonrasında lig birçok dünya yıldızını çekmeye başladı.

Al Nassr ligde iddialı olsa da istediği başarıları kazanamadı.

Ronaldo'nun gelişiyle bir cazibe merkezi haline gelen kulüp yine de istediği kupaları kazanamadı. Ronaldo için adeta bir lanete dönüşen finalde kaybetme olayı, uzun süre iki tarafın da yakasını bırakmadı. 

Ronaldo ve Al Nassr bugün de Şampiyonlar Ligi İki organizasyonunda Gamba Osaka'ya kupa armağan etti.

14 büyük kayıp...

Ronaldo, Al Nassr ile çıktığı 14 kupa/lig organizasyonundan eli boş döndü:

Suudi Arabistan Ligi 2022/23

❌ Suudi Arabistan Ligi 2023/24

❌ Suudi Arabistan Ligi 2024/25

❌ Kral Kupası 2022/23

❌ Kral Kupası 2023/24

❌ Kral Kupası 2024/25

❌ Kral Kupası 2025/26

❌ Suudi Süper Kupası 2022

❌ Suudi Süper Kupası 2023

❌ Suudi Süper Kupası 2024

❌ Suudi Süper Kupası 2025

❌ AFC Şampiyonlar Ligi 2023/24

❌ AFC Şampiyonlar Ligi 2024/25

❌ AFC Şampiyonlar Ligi İki 2025/26

Tüm bu olumsuzlukların yanında Al Nassr ligi bu sezon kazanabilir. Bu hafta Al Nassr ligdeki maçını kazanırsa şampiyon olacak.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
