Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı ile İlgili Flaş İddia: "Sadece Para Konuşurdu"

Cem Küçük, Rasim Ozan Kütahyalı ile olan 5 yıllık arkadaşlığını bitirme gerekçesini, Kütahyalı’nın 'paraya olan aşırı düşkünlüğü' olarak açıkladı. Kütahyalı’nın her sohbeti mutlaka maddi konulara getirdiğini savunan Küçük, geçmişte yaşanan bir şantaj olayını da ifşa etti. Küçük, Kütahyalı’nın bir mobilyacı ve bir iş adamından para isterken, 'Cem Küçük’e yazdırırım' diyerek kendi ismini bir tehdit unsuru olarak kullandığını, bu sebeple 2016-2017 yıllarında mahkemelerde tanık olarak ifade vermek zorunda kaldığını söyledi.