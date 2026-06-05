Yasemin Kay Allen'ın Eşi Erdal Kaya'nın Düğün Günü İtirafı Gündem Oldu!
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Yasemin Kay Allen, başarılı oyunculuk kariyeri ve ekranlara damga vuran projeleriyle yıllardır magazin dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde ise rol aldığı yapımlardan çok özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenen ünlü oyuncu, düğünden gelen görüntüler ve eşinin yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.
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Ekranların en dikkat çeken isimlerinden Yasemin Kay Allen, yıllardır hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
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Ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, Ocak 2026'da herkesi şaşırtan bir kararla dünyaevine girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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