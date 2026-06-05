Yasemin Kay Allen'ın Eşi Erdal Kaya'nın Düğün Günü İtirafı Gündem Oldu!

İngiliz bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Allen, genç yaşlarda oyunculuk eğitimleri alarak sektöre adım attı. Özellikle 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Başarılı oyuncu daha sonra Merhamet, Şeref Meselesi ve Muhteşem Yüzyıl gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol alarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Özellikle Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Fatma Sultan karakteriyle uluslararası izleyicilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Son yıllarda ise sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da önemli projelerde boy gösterdi.

Strike Back ve The Turkish Detective gibi uluslararası yapımlarda rol alan Allen, aksiyon sahnelerindeki performansıyla da övgü topladı. Son olarak Arka Sokaklar kadrosuna katılan oyuncu, kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yasemin Kay Allen'ın adı son iki yıldır sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile anılıyor. İkilinin ilişkisi ilk kez 2024 yılında ortaya çıkmış, kısa sürede magazin dünyasının en dikkat çeken aşklarından biri haline gelmişti.

Ancak bu ilişki başından beri oldukça inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bir dönem sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve birlikte olan fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Hatta Yasemin Kay Allen'a ayrılık sorulduğunda ünlü oyuncunun 'Nazar değdi' yanıtını vermesi uzun süre konuşulmuştu.

Çift daha sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Ancak Amerika ve Türkiye arasında geçen yoğun iş temposu nedeniyle bir kez daha yollarını ayırdıkları öne sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre en büyük sorun kilometrelerce uzaklıkta yaşamaları ve yoğun çalışma programlarıydı. Buna rağmen ikili birbirlerinden tamamen kopamadı ve aşklarına bir şans daha vermeye karar verdi.