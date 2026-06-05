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Yasemin Kay Allen'ın Eşi Erdal Kaya'nın Düğün Günü İtirafı Gündem Oldu!

Yasemin Kay Allen'ın Eşi Erdal Kaya'nın Düğün Günü İtirafı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 15:03
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Yasemin Kay Allen, başarılı oyunculuk kariyeri ve ekranlara damga vuran projeleriyle yıllardır magazin dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde ise rol aldığı yapımlardan çok özel hayatıyla gündemde. Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenen ünlü oyuncu, düğünden gelen görüntüler ve eşinin yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.

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Ekranların en dikkat çeken isimlerinden Yasemin Kay Allen, yıllardır hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Ekranların en dikkat çeken isimlerinden Yasemin Kay Allen, yıllardır hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

İngiliz bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Allen, genç yaşlarda oyunculuk eğitimleri alarak sektöre adım attı. Özellikle 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Başarılı oyuncu daha sonra Merhamet, Şeref Meselesi ve Muhteşem Yüzyıl gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol alarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Özellikle Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Fatma Sultan karakteriyle uluslararası izleyicilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Son yıllarda ise sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da önemli projelerde boy gösterdi. 

Strike Back ve The Turkish Detective gibi uluslararası yapımlarda rol alan Allen, aksiyon sahnelerindeki performansıyla da övgü topladı. Son olarak Arka Sokaklar kadrosuna katılan oyuncu, kariyerindeki yükselişini sürdürürken özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Yasemin Kay Allen'ın adı son iki yıldır sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile anılıyor. İkilinin ilişkisi ilk kez 2024 yılında ortaya çıkmış, kısa sürede magazin dünyasının en dikkat çeken aşklarından biri haline gelmişti.

Ancak bu ilişki başından beri oldukça inişli çıkışlı bir seyir izledi. Bir dönem sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve birlikte olan fotoğraflarını silmeleri ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. Hatta Yasemin Kay Allen'a ayrılık sorulduğunda ünlü oyuncunun 'Nazar değdi' yanıtını vermesi uzun süre konuşulmuştu.

Çift daha sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Ancak Amerika ve Türkiye arasında geçen yoğun iş temposu nedeniyle bir kez daha yollarını ayırdıkları öne sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre en büyük sorun kilometrelerce uzaklıkta yaşamaları ve yoğun çalışma programlarıydı. Buna rağmen ikili birbirlerinden tamamen kopamadı ve aşklarına bir şans daha vermeye karar verdi.

Ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift, Ocak 2026'da herkesi şaşırtan bir kararla dünyaevine girdi.

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Nikahtan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Düğün görüntülerinin ardından Erdal Kaya'nın nikah sonrası yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Kaya, eşini kucağına aldığı görüntüler için esprili bir şekilde, 'Eşimi taşımak için bir anlığına polislik günlerime döndüm. Bir şüpheliyi çevirip kelepçelerken kullandığım tekniği, farkında olmadan eşime uygulamışım' ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede binlerce kez paylaşılırken sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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