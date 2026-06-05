Can Polat'ın Vefatının Ardından Dilan Polat Sessizliğini Magazin Hesaplarına Attığı Mesajlarla Bozdu

37 yaşındaki Can Polat, 3 Haziran sabahı İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İddialara göre Polat ailesi tatillerini tamamlayıp İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapıyordu. Can Polat da her zamanki gibi aracın ve bagajların hazırlığıyla ilgileniyordu. Ancak o sırada otel çevresinde saatlerdir beklediği öne sürülen saldırgan harekete geçti. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırganın silahı ilk anda tutukluk yaptı. Yaşanan kısa süreli şaşkınlık sırasında Can Polat'ın saldırıyı fark ettiği ancak kaçmaya ya da kendisini korumaya fırsat bulamadığı iddia edildi. Silahın yeniden çalıştırılmasının ardından açılan ateş sonucu Can Polat ağır yaralandı.

Otel önünde yaşanan panik kısa sürede büyürken çevrede bulunanlar ilk müdahaleyi yapmak için seferber oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve dört kız çocuğu babası olan Can Polat'ın yakın çevresine bir süredir daha sakin bir hayat kurmak istediğini anlattığı ve korumalık görevlerini bırakmayı düşündüğü öne sürüldü.