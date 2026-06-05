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Can Polat'ın Vefatının Ardından Dilan Polat Sessizliğini Magazin Hesaplarına Attığı Mesajlarla Bozdu

Can Polat'ın Vefatının Ardından Dilan Polat Sessizliğini Magazin Hesaplarına Attığı Mesajlarla Bozdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 11:54
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın koruması ve akrabası olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından günlerce sessiz kalan Dilan Polat'ın magazin hesaplarına gönderdiği özel mesajlar ise dikkat çekti. İlk olarak 112'yi aradığını söyleyen Polat, olay anında yaşananları anlatırken kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Öte yandan Can Polat'ın cenazesinde yaşanan duygusal anlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte saldırı sonrası ortaya çıkan detaylar ve çok konuşulan açıklamalar...

Kaynak: @edaylabizbize @fenomenleriinhayatı

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin uzun yıllardır yakın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat'tan gelen acı haber gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin uzun yıllardır yakın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat'tan gelen acı haber gündeme bomba gibi düştü.

37 yaşındaki Can Polat, 3 Haziran sabahı İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

İddialara göre Polat ailesi tatillerini tamamlayıp İstanbul'a dönmek üzere hazırlık yapıyordu. Can Polat da her zamanki gibi aracın ve bagajların hazırlığıyla ilgileniyordu. Ancak o sırada otel çevresinde saatlerdir beklediği öne sürülen saldırgan harekete geçti. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırganın silahı ilk anda tutukluk yaptı. Yaşanan kısa süreli şaşkınlık sırasında Can Polat'ın saldırıyı fark ettiği ancak kaçmaya ya da kendisini korumaya fırsat bulamadığı iddia edildi. Silahın yeniden çalıştırılmasının ardından açılan ateş sonucu Can Polat ağır yaralandı.

Otel önünde yaşanan panik kısa sürede büyürken çevrede bulunanlar ilk müdahaleyi yapmak için seferber oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve dört kız çocuğu babası olan Can Polat'ın yakın çevresine bir süredir daha sakin bir hayat kurmak istediğini anlattığı ve korumalık görevlerini bırakmayı düşündüğü öne sürüldü.

Silah sesleriyle birlikte herkesin ne olduğunu anlamaya çalıştığı dakikalarda Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Silah sesleriyle birlikte herkesin ne olduğunu anlamaya çalıştığı dakikalarda Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Olayın hemen ardından gözyaşları içinde video paylaşan Polat, yardım çağrısında bulunarak 'Ne olur buraya polis gönderin, ambulans gönderin. Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık' sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirmişti. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler daha sonra hesabından kaldırıldı.

Can Polat için düzenlenen cenaze töreninde ise duygusal anlar yaşandı. İzmir'deki işlemlerin ardından İstanbul'a getirilen Can Polat, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tören boyunca Polat ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Özellikle Dilan Polat'ın sürekli ağladığı ve yakınlarının desteği olmadan yürümekte zorlandığı kameralara yansıdı. Cenaze boyunca gözyaşlarını tutamayan Polat'ın sık sık fenalaştığı ve çevresindekiler tarafından teselli edilmeye çalışıldığı görüldü.

Ancak törenin en yürek burkan anları Can Polat'ın geride bıraktığı dört kız çocuğunun görüntüleri oldu. Babalarının tabutuna sarılan küçük kızların gözyaşları içinde feryat etmeleri cenazeye katılanları da derinden etkiledi. 

Ancak olayın ardından sosyal medyada Dilan Polat'a yönelik eleştiriler de gecikmedi. Bazı kullanıcılar yaşanan saldırının hemen ardından neden sosyal medya paylaşımı yapıldığını sorgularken, Polat'ın magazin sayfalarına gönderdiği mesajlar günler sonra ortaya çıktı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dilan Polat, olayın yaşandığı ilk dakikalarda panik içinde hareket ettiğini ve yardım çağırmaya çalıştığını anlattı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dilan Polat, olayın yaşandığı ilk dakikalarda panik içinde hareket ettiğini ve yardım çağırmaya çalıştığını anlattı.

Özellikle olay sonrasında sosyal medyada kendisine yöneltilen 'önce story attı' eleştirilerine cevap veren Polat, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını savundu. Mesajlarında, 'Ben ilk an aradım', 'Hemen gelmeyince çocuklarla herkes odada', 'Korktum devam eder girer içeri diye', 'Yardım istedim' ifadelerini kullanan Polat, sosyal medyada paylaştığı görüntülerin reklam ya da etkileşim amacı taşımadığını öne sürdü.

Dilan Polat ayrıca abonelere özel paylaşım yaptığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi. Ünlü fenomen, 'Ben abonelere nasıl story atayım?', 'O Instagram özelliği', 'İlk an aradım', 'Saniyesinde' sözleriyle olay anında yaşanan karmaşaya dikkat çekmeye çalıştı. Polat, kendisinin ve çocuklarının büyük korku yaşadığını, saldırganların otele ya da bulundukları alana yeniden gelebileceğinden endişe ettiğini belirtti.

Ortaya çıkan bir başka mesajlaşmada ise Dilan Polat'ın Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Ortaya çıkan bir başka mesajlaşmada ise Dilan Polat'ın Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

'Çok kötüyüm', 'Ben böyle yaşayamam daha', 'Benim suçum yok ama yapamıyorum' diyen Polat, tehditlerden haberdar olmadığını da savundu. Mesajlarında, 'Ben ister miydim? Benim bilmediğim tehditleri korumalar bilirdi. Bana söylemezlerdi' ifadelerine yer veren Polat'ın ifadeleri magazin hesaplarının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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