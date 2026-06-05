Can Polat'ın Vefatının Ardından Dilan Polat Sessizliğini Magazin Hesaplarına Attığı Mesajlarla Bozdu
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın koruması ve akrabası olan Can Polat'ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Olayın ardından günlerce sessiz kalan Dilan Polat'ın magazin hesaplarına gönderdiği özel mesajlar ise dikkat çekti. İlk olarak 112'yi aradığını söyleyen Polat, olay anında yaşananları anlatırken kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Öte yandan Can Polat'ın cenazesinde yaşanan duygusal anlar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte saldırı sonrası ortaya çıkan detaylar ve çok konuşulan açıklamalar...
Kaynak: @edaylabizbize @fenomenleriinhayatı
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin uzun yıllardır yakın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olan Can Polat'tan gelen acı haber gündeme bomba gibi düştü.
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Silah sesleriyle birlikte herkesin ne olduğunu anlamaya çalıştığı dakikalarda Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dilan Polat, olayın yaşandığı ilk dakikalarda panik içinde hareket ettiğini ve yardım çağırmaya çalıştığını anlattı.
Ortaya çıkan bir başka mesajlaşmada ise Dilan Polat'ın Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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