Reha Muhtar'ın Tabutu Başında Yaşananlar Gündem Yarattı: Kızı Mina'nın O Sözlere Tepkisi Dikkat Çekti

Reha Muhtar, ana haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar uzanan kariyeri boyunca kendine özgü sunum tarzı, sert çıkışları ve gündem yaratan açıklamalarıyla medya dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sadece gazeteciliğiyle değil, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla da sık sık magazin gündeminde yer alan Muhtar, Türkiye'nin en tanınan televizyoncularından biri olarak uzun yıllar adından söz ettirdi.

Ancak ünlü televizyoncu için zorlu süreç 2024 yılında başladı. Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 gecesi Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Muhtar, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uzun süre entübe edilen ve yaşam mücadelesi veren televizyoncu, aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilmişti. O dönem sağlık durumundaki ciddi gerileme ve yaşadığı fiziksel kayıplar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Reha Muhtar'dan bir kez daha üzen haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan Muhtar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamalarda ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik sorunlar yaşadığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhtar'ın durumu giderek ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği gelişen ünlü televizyoncu, 3 Haziran 2026 gecesi hayatını kaybetti.