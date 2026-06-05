Reha Muhtar'ın Tabutu Başında Yaşananlar Gündem Yarattı: Kızı Mina'nın O Sözlere Tepkisi Dikkat Çekti
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Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü televizyoncu son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze töreninde yaşanan bazı anlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle kızı Mina Muhtar'ın tabut başında verdiği tepki dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: @ilikechaosofficial
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Reha Muhtar, yıllarca Türk televizyonlarının en çok konuşulan ve en çok izlenen ekran yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.
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Reha Muhtar için 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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