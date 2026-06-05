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Reha Muhtar'ın Tabutu Başında Yaşananlar Gündem Yarattı: Kızı Mina'nın O Sözlere Tepkisi Dikkat Çekti

Reha Muhtar'ın Tabutu Başında Yaşananlar Gündem Yarattı: Kızı Mina'nın O Sözlere Tepkisi Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 10:54
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Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü televizyoncu son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze töreninde yaşanan bazı anlar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle kızı Mina Muhtar'ın tabut başında verdiği tepki dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: @ilikechaosofficial

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Reha Muhtar, yıllarca Türk televizyonlarının en çok konuşulan ve en çok izlenen ekran yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Reha Muhtar, yıllarca Türk televizyonlarının en çok konuşulan ve en çok izlenen ekran yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Reha Muhtar, ana haber bültenlerinden tartışma programlarına kadar uzanan kariyeri boyunca kendine özgü sunum tarzı, sert çıkışları ve gündem yaratan açıklamalarıyla medya dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sadece gazeteciliğiyle değil, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla da sık sık magazin gündeminde yer alan Muhtar, Türkiye'nin en tanınan televizyoncularından biri olarak uzun yıllar adından söz ettirdi.

Ancak ünlü televizyoncu için zorlu süreç 2024 yılında başladı. Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 gecesi Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Düşmeye bağlı olarak beyin kanaması geçiren Muhtar, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uzun süre entübe edilen ve yaşam mücadelesi veren televizyoncu, aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilmişti. O dönem sağlık durumundaki ciddi gerileme ve yaşadığı fiziksel kayıplar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Reha Muhtar'dan bir kez daha üzen haber geldi. Bodrum'daki evinde fenalaşan Muhtar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamalarda ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik sorunlar yaşadığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhtar'ın durumu giderek ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği gelişen ünlü televizyoncu, 3 Haziran 2026 gecesi hayatını kaybetti.

Reha Muhtar için 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından gerçekleşen törende medya, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu. Tabutunun üzerine çok sevdiği Beşiktaş'ın forması serilirken, oğlu Poyraz'ın babasının naaşını omuzlaması törenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Cenaze namazının ardından Reha Muhtar, Yeniköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Tabut başında yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olay, cenaze töreni sırasında Reha Muhtar'ın naaşının bulunduğu alanda gerçekleşti. Kameralara yansıyan görüntülerde, tabutun başına gelen bir vatandaşın Reha Muhtar hakkında 'Kimsenin kalbini kırmazdı' sözleri üzerine tabutun hemen yanında bulunan kızı Mina Deniz Muhtar'ın verdiği tepki dikkat çekti.

Görüntülerde Mina'nın söylenenleri duyduktan sonra yüzünü buruşturduğu, hafifçe gülümsediği ve başını salladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bu mimikler, birçok kullanıcı tarafından 'sözlere inanmadığını ima eden bir tepki' olarak yorumlandı. Mina'nın özellikle gözlerini devirmesi ve yüz ifadesini değiştirmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tam bu sırada yanında bulunan ikiz kardeşi Poyraz Muhtar'ın da kardeşinin tepkisini fark ettiği görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde Poyraz'ın Mina'ya dirseğiyle hafifçe dokunduğu ve cenaze ortamında daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulunduğu şeklinde yorumlanan bir hareket yapması dikkat çekti. Mina'nın da bu müdahalenin ardından yüz ifadesini toparladığı görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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